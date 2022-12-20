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Спецоперация, 20 декабря: Путин заявил о сложной ситуации в новых регионах - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840134457.html
Спецоперация, 20 декабря: Путин заявил о сложной ситуации в новых регионах
Спецоперация, 20 декабря: Путин заявил о сложной ситуации в новых регионах - РИА Новости, 21.12.2022
Спецоперация, 20 декабря: Путин заявил о сложной ситуации в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-20T23:44
2022-12-21T00:55
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
сергей вершинин
леонид пасечник
россия
украина
сша
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан. Кроме того, президент России на отдельной встрече с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником также подчеркнул, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым вопросом, по его словам, остается обеспечение безопасности проживающих там людей. Ход спецоперацииПо сообщению минобороны, ВС РФ на Донецком направлении продолжали наступательные действия, за сутки уничтожив более 100 украинских военных и 6 единиц техники. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки 80 человек, а на краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе Невского ЛНР. Поблизости Червоной Дибровки и Стельмаховки ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы. "Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в министерстве. Кроме того, российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, также в районе Константиновки уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. За сутки ВС РФ также уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР. В российском военном ведомстве уточнили, что за сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 украинских военных убитыми и ранеными, а также три боевые бронемашины и два пикапа. Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники. Вокруг спецоперацииПутин проведет 21 декабря расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ, сообщила пресс-служба Кремля. "На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год", - говорится в сообщении. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в свою очередь, выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны, доложит о ходе специальной военной операции. Отмечается, что в расширенном заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, по видео в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации. В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Он отметил, что в Москве не удивлены разговорами антироссийски настроенных делегаций в ООН, в том числе из числа стран-членов ЕС, о создании "международного трибунала" над Россией. По словам Вершинина, подобный "абсурдный замысел" не будет иметь никакой юридической силы, а станет "юридическим нонсенсом". "Создание такого "трибунала", правильнее говорить – псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем", - подчеркнул дипломат. Замглавы МИД РФ также добавил, что юридической силы не имеет и антироссийская резолюция Европарламента о признании РФ "государством-спонсором терроризма", она демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к России. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле заявил, что Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины и выполняют ратный долг в ходе спецоперации. Он назвал героем каждого, кто сейчас находится в зоне спецоперации, и признался, что думает о них каждый день. Путин также подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты, а также отметил заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным. По его словам, "Россия всегда преодолевает трудности на своем пути - без этого не будет развития, но сегодня трудности - особенно сложные, и на острие их решения - российские воины, находящиеся в зоне специальной военной операции". Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции, составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках правительственного часа. После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с рядом вызовов. С российского рынка ушла большая часть крупных западных вендоров. В число покинувших российский рынок производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson. Крупные производители техники Samsung и Apple также приостановили поставки своей продукции в Россию в марте. Проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый годПроект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, следует из текста документа. Проект к тому же предусматривает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4 миллиарда для расселения, поддержки и уроков английского для украинских беженцев. Девять миллиардов долларов из проекта будут выделены на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским военным. Кроме того, проект бюджета предполагает выделение 126,3 миллиона долларов на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине. Вместе с тем, оборонный бюджет США предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы. Таким образом, объем оборонных расходов США вырастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, то есть почти на 10%. А также оборонный бюджет США предполагает выделение 11,88 миллиарда долларов на пополнение американских запасов оборудования, переданного Украине, и выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке. При этом проект бюджета США на 2023 год запрещает выделение средств для украинского националистического батальона "Азов"*. В законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год отсутствовала формулировка о запрете использовать выделяемые средства на поддержку "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html
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безопасность, владимир путин, сергей вершинин, леонид пасечник, россия, украина, сша, оон, евросоюз, европарламент, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Леонид Пасечник, Россия, Украина, США, ООН, Евросоюз, Европарламент, ЗРК С-300
23:44 20.12.2022 (обновлено: 00:55 21.12.2022)
 
Спецоперация, 20 декабря: Путин заявил о сложной ситуации в новых регионах

Путин заявил, что обстановка в новых регионах России остается крайне сложной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан.
Кроме того, президент России на отдельной встрече с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником также подчеркнул, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым вопросом, по его словам, остается обеспечение безопасности проживающих там людей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022

Ход спецоперации

По сообщению минобороны, ВС РФ на Донецком направлении продолжали наступательные действия, за сутки уничтожив более 100 украинских военных и 6 единиц техники. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки 80 человек, а на краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе Невского ЛНР. Поблизости Червоной Дибровки и Стельмаховки ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы. "Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в министерстве.
Кроме того, российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, также в районе Константиновки уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. За сутки ВС РФ также уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух украинских механизированных бригад, а также одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР. В российском военном ведомстве уточнили, что за сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 украинских военных убитыми и ранеными, а также три боевые бронемашины и два пикапа.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет

Вокруг спецоперации

Путин проведет 21 декабря расширенное заседание Коллегии Минобороны РФ, сообщила пресс-служба Кремля. "На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год", - говорится в сообщении. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в свою очередь, выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны, доложит о ходе специальной военной операции. Отмечается, что в расширенном заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, по видео в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 08:00
На Западе нашли способ окончательно победить Россию
В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Он отметил, что в Москве не удивлены разговорами антироссийски настроенных делегаций в ООН, в том числе из числа стран-членов ЕС, о создании "международного трибунала" над Россией. По словам Вершинина, подобный "абсурдный замысел" не будет иметь никакой юридической силы, а станет "юридическим нонсенсом". "Создание такого "трибунала", правильнее говорить – псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его "вердикты", если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем", - подчеркнул дипломат. Замглавы МИД РФ также добавил, что юридической силы не имеет и антироссийская резолюция Европарламента о признании РФ "государством-спонсором терроризма", она демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к России.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Санкции ЕС отменяют русскую культуру, ацетон и лазеры
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле заявил, что Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали на защиту Родины и выполняют ратный долг в ходе спецоперации. Он назвал героем каждого, кто сейчас находится в зоне спецоперации, и признался, что думает о них каждый день. Путин также подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты, а также отметил заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным. По его словам, "Россия всегда преодолевает трудности на своем пути - без этого не будет развития, но сегодня трудности - особенно сложные, и на острие их решения - российские воины, находящиеся в зоне специальной военной операции".
Потери зарубежных IT-компаний, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции, составили от 650 до 700 миллиардов рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках правительственного часа. После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с рядом вызовов. С российского рынка ушла большая часть крупных западных вендоров. В число покинувших российский рынок производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson. Крупные производители техники Samsung и Apple также приостановили поставки своей продукции в Россию в марте.
Акция протеста Объединения горняков Америки возле штаб-квартиры BlackRock в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Илон Маск расшатывает "цифровой концлагерь". Китай помогает

Проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год

Проект бюджета на 2023 финансовый год на 1,7 триллиона долларов внесен на рассмотрение в конгресс США, он предполагает выделение Украине 45 миллиардов долларов, следует из текста документа. Проект к тому же предусматривает выделение 13,37 миллиарда долларов в качестве экономической и бюджетной поддержки для властей Украины, а также 2,4 миллиарда для расселения, поддержки и уроков английского для украинских беженцев. Девять миллиардов долларов из проекта будут выделены на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским военным. Кроме того, проект бюджета предполагает выделение 126,3 миллиона долларов на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 21:27
Пентагон заявил, что США хватает стратегических бомбардировщиков
Вместе с тем, оборонный бюджет США предусматривает выделение порядка 798 миллиардов долларов на оборонные расходы. Таким образом, объем оборонных расходов США вырастет на 69 миллиардов долларов по сравнению с 2022 годом, то есть почти на 10%. А также оборонный бюджет США предполагает выделение 11,88 миллиарда долларов на пополнение американских запасов оборудования, переданного Украине, и выделение почти 7 миллиардов долларов на операции европейского командования, помощь в разведке.
При этом проект бюджета США на 2023 год запрещает выделение средств для украинского националистического батальона "Азов"*. В законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год отсутствовала формулировка о запрете использовать выделяемые средства на поддержку "Азова"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 14:49Специальная военная операция на Украине
Передача Киеву оружия ослабила готовность ВС США к конфликту, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинСергей ВершининЛеонид ПасечникРоссияУкраинаСШАООНЕвросоюзЕвропарламентЗРК С-300
 
 
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