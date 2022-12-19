https://ria.ru/20221219/volochkova-1839824427.html

Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы

Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы - РИА Новости, 19.12.2022

Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы

Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с бизнесменом Дмитрием. Она сообщила, что мероприятие состоится в Лапландии в январе. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:19

2022-12-19T19:19

2022-12-19T19:19

шоубиз

анастасия волочкова

лапландия

мальдивы

отношения

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с бизнесменом Дмитрием. Она сообщила, что мероприятие состоится в Лапландии в январе. Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни высмеяли звезду. Другие поддержали артистку. Накануне Волочкова сообщила о сюрпризе от возлюбленного. Он неожиданно сделал ей предложение. Позже звезда раскрыла подробности отношений со своим женихом. Она поделилась, что его зовут Дмитрием и он занимается бизнесом. Также балерина призналась, что выкладывала кадры с избранником в соцсеть. На видео он предстал в костюме Деда Мороза. Ранее пользователи Сети осудили артистку за шутку про монастырь. Кроме того, подписчиков возмутила фотография Волочковой в образе католической монахини.

https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html

лапландия

мальдивы

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, лапландия, мальдивы, отношения