Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы
Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с женихом Дмитрием
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с бизнесменом Дмитрием. Она сообщила, что мероприятие состоится в Лапландии в январе.
"Я приняла решение, что наша свадьба будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20 января, на следующий день вылетаем туда. Будут сани, олени, цветы и полный шик!" – похвалилась балерина в своей соцсети.
Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни высмеяли звезду.
"Запасаемся поп-корном. Этот сериал лютее Кардашьянов", "Мальдивы – боевое крещение каждого Настиного Деда Мороза. С богом, москвич 412!", "Заключили с подружкой пари. Она говорит, что жених сбежит до 20 января. А я верю в вас!", "Дедушка растает под палящим солнцем", – пошутили комментаторы.
Другие поддержали артистку.
"Берегите Деда Мороза!", "Вы роскошная женщина и заслуживаете счастья!", "Будьте счастливы!", "Классно!", – отреагировали поклонники знаменитости.
Накануне Волочкова сообщила о сюрпризе от возлюбленного. Он неожиданно сделал ей предложение.
Позже звезда раскрыла подробности отношений со своим женихом. Она поделилась, что его зовут Дмитрием и он занимается бизнесом.
Также балерина призналась, что выкладывала кадры с избранником в соцсеть. На видео он предстал в костюме Деда Мороза.
Ранее пользователи Сети осудили артистку за шутку про монастырь. Кроме того, подписчиков возмутила фотография Волочковой в образе католической монахини.