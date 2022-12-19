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Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы - РИА Новости, 19.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221219/volochkova-1839824427.html
Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы
Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы - РИА Новости, 19.12.2022
Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы
Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с бизнесменом Дмитрием. Она сообщила, что мероприятие состоится в Лапландии в январе. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:19
2022-12-19T19:19
шоубиз
анастасия волочкова
лапландия
мальдивы
отношения
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с бизнесменом Дмитрием. Она сообщила, что мероприятие состоится в Лапландии в январе. Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни высмеяли звезду. Другие поддержали артистку. Накануне Волочкова сообщила о сюрпризе от возлюбленного. Он неожиданно сделал ей предложение. Позже звезда раскрыла подробности отношений со своим женихом. Она поделилась, что его зовут Дмитрием и он занимается бизнесом. Также балерина призналась, что выкладывала кадры с избранником в соцсеть. На видео он предстал в костюме Деда Мороза. Ранее пользователи Сети осудили артистку за шутку про монастырь. Кроме того, подписчиков возмутила фотография Волочковой в образе католической монахини.
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анастасия волочкова, лапландия, мальдивы, отношения
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Лапландия, Мальдивы, отношения
19:19 19.12.2022
 
Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы

Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с женихом Дмитрием

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Волочкова раскрыла детали будущей свадьбы с бизнесменом Дмитрием. Она сообщила, что мероприятие состоится в Лапландии в январе.
"Я приняла решение, что наша свадьба будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20 января, на следующий день вылетаем туда. Будут сани, олени, цветы и полный шик!" – похвалилась балерина в своей соцсети.
Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни высмеяли звезду.
"Запасаемся поп-корном. Этот сериал лютее Кардашьянов", "Мальдивы – боевое крещение каждого Настиного Деда Мороза. С богом, москвич 412!", "Заключили с подружкой пари. Она говорит, что жених сбежит до 20 января. А я верю в вас!", "Дедушка растает под палящим солнцем", – пошутили комментаторы.
Другие поддержали артистку.
"Берегите Деда Мороза!", "Вы роскошная женщина и заслуживаете счастья!", "Будьте счастливы!", "Классно!", – отреагировали поклонники знаменитости.
Накануне Волочкова сообщила о сюрпризе от возлюбленного. Он неожиданно сделал ей предложение.
Позже звезда раскрыла подробности отношений со своим женихом. Она поделилась, что его зовут Дмитрием и он занимается бизнесом.
Также балерина призналась, что выкладывала кадры с избранником в соцсеть. На видео он предстал в костюме Деда Мороза.
Ранее пользователи Сети осудили артистку за шутку про монастырь. Кроме того, подписчиков возмутила фотография Волочковой в образе католической монахини.
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ШоубизАнастасия ВолочковаЛапландияМальдивыотношения
 
 
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