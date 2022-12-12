https://ria.ru/20221212/volochkova-1838161168.html
Волочкова рассказала о новом избраннике
Волочкова рассказала о новом избраннике - РИА Новости, 12.12.2022
Волочкова рассказала о новом избраннике
Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:38
2022-12-12T18:38
2022-12-12T18:38
шоубиз
анастасия волочкова
отношения
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее новый возлюбленный. Однако она не раскрыла имени своего нового мужчины.Несколько дней назад артистка поделилась кадрами с возлюбленным. Она призналась, что счастлива. Подписчики неоднократно критиковали балерину за частую смену избранников. В ответ Волочкова обвиняла их в зависти. Ранее пользователи Сети высмеяли пост артистки об очередном ухажере. Они поинтересовались, куда делись остальные возлюбленные балерины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, отношения
Шоубиз, Анастасия Волочкова, отношения
Волочкова рассказала о новом избраннике
Волочкова рассказала о новом избраннике в костюме Деда Мороза
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее новый возлюбленный.
"У меня действительно появилась любовь в моей жизни. Я даже в Instagram* вот написала про Деда Мороза, но вам первым скажу: под нарядом этого Деда Мороза как раз и есть тот мой любимый человек", – сообщила знаменитость "Пятому каналу".
Однако она не раскрыла имени своего нового мужчины.
Несколько дней назад артистка поделилась кадрами с возлюбленным. Она призналась, что счастлива.
"Я счастлива! Мое сердце наполнено светом и радостью. Волшебный Дед Мороз оказался моим судьбоносным подарком!" – подписала видео звезда.
Подписчики неоднократно критиковали балерину за частую смену избранников. В ответ Волочкова обвиняла их в зависти.
Ранее пользователи Сети высмеяли
пост артистки об очередном ухажере. Они поинтересовались, куда делись остальные возлюбленные балерины.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.