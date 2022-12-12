https://ria.ru/20221212/volochkova-1838161168.html

Волочкова рассказала о новом избраннике

Волочкова рассказала о новом избраннике - РИА Новости, 12.12.2022

Волочкова рассказала о новом избраннике

Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:38

2022-12-12T18:38

2022-12-12T18:38

шоубиз

анастасия волочкова

отношения

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее новый возлюбленный. Однако она не раскрыла имени своего нового мужчины.Несколько дней назад артистка поделилась кадрами с возлюбленным. Она призналась, что счастлива. Подписчики неоднократно критиковали балерину за частую смену избранников. В ответ Волочкова обвиняла их в зависти. Ранее пользователи Сети высмеяли пост артистки об очередном ухажере. Они поинтересовались, куда делись остальные возлюбленные балерины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, отношения