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Волочкова рассказала о новом избраннике - РИА Новости, 12.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221212/volochkova-1838161168.html
Волочкова рассказала о новом избраннике
Волочкова рассказала о новом избраннике - РИА Новости, 12.12.2022
Волочкова рассказала о новом избраннике
Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:38
2022-12-12T18:38
шоубиз
анастасия волочкова
отношения
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее новый возлюбленный. Однако она не раскрыла имени своего нового мужчины.Несколько дней назад артистка поделилась кадрами с возлюбленным. Она призналась, что счастлива. Подписчики неоднократно критиковали балерину за частую смену избранников. В ответ Волочкова обвиняла их в зависти. Ранее пользователи Сети высмеяли пост артистки об очередном ухажере. Они поинтересовались, куда делись остальные возлюбленные балерины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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анастасия волочкова, отношения
Шоубиз, Анастасия Волочкова, отношения
18:38 12.12.2022
 
Волочкова рассказала о новом избраннике

Волочкова рассказала о новом избраннике в костюме Деда Мороза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о новом избраннике. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее новый возлюбленный.
© Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

"У меня действительно появилась любовь в моей жизни. Я даже в Instagram* вот написала про Деда Мороза, но вам первым скажу: под нарядом этого Деда Мороза как раз и есть тот мой любимый человек", – сообщила знаменитость "Пятому каналу".

Однако она не раскрыла имени своего нового мужчины.
Несколько дней назад артистка поделилась кадрами с возлюбленным. Она призналась, что счастлива.

"Я счастлива! Мое сердце наполнено светом и радостью. Волшебный Дед Мороз оказался моим судьбоносным подарком!" – подписала видео звезда.

Подписчики неоднократно критиковали балерину за частую смену избранников. В ответ Волочкова обвиняла их в зависти.
Ранее пользователи Сети высмеяли пост артистки об очередном ухажере. Они поинтересовались, куда делись остальные возлюбленные балерины.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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