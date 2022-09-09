https://ria.ru/20220909/volochkova-1815611817.html

"Вы на недельку или на ночь?": Волочкова рассмешила Сеть новым мужчиной

"Вы на недельку или на ночь?": Волочкова рассмешила Сеть новым мужчиной - РИА Новости, 09.09.2022

"Вы на недельку или на ночь?": Волочкова рассмешила Сеть новым мужчиной

Анастасия Волочкова разместила в социальных сетях фотографию с молодым человеком, которого пользователи приняли за нового возлюбленного танцовщицы. Анастасия... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:13

2022-09-09T12:13

2022-09-09T12:13

шоубиз

анастасия волочкова

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Анастасия Волочкова разместила в социальных сетях фотографию с молодым человеком, которого пользователи приняли за нового возлюбленного танцовщицы. Анастасия написала, что мужчина организовал для нее доставку цветов на премьеру ее песни."А моих цветов доставку заказал мой Саша на трех машинах", – похвалилась артистка.В комментариях с иронией восприняли нового ухажера Волочковой."По сезону! Осенний Саша!", "Настя ради Саши кудри нацепила праздничные", "Насть, блин, сотрется скоро ведь от такой частой смены. Че ж они не задерживаются-то?", "Сашенька, вы на недельку или на ночь?", "А где Олег, Сережа и в носках?" – отметили подписчики.Волочкову нередко критикуют за то, что она слишком часто меняет возлюбленных. Сама танцовщица из раза в раз заявляет, что ей завидуют, а также призывает хейтеров заниматься своей жизнью, а не лезть в чужую.Недавно один из приписываемых Волочковой мужчин открестился от романа с ней, отметив, что их связывает дружба.

https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анастасия волочкова