https://ria.ru/20220708/volochkova-1801146073.html

Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней

Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней - РИА Новости, 08.07.2022

Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней

Предполагаемый ухажер Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров заявил, что с балериной его связывает только дружба. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:13

2022-07-08T11:13

2022-07-08T11:13

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анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Предполагаемый ухажер Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров заявил, что с балериной его связывает только дружба.Они познакомились в интернете, когда танцовщица захотела сделать зеркальный забор для своего участка, передает Teleprogramma.pro. До этого Хан ничего не знал о Волочковой.Ранее Волочкова заявила, что у Хана есть строительная и юридическая фирма, а также агентство недвижимости.

https://ria.ru/20220707/leps-1800934525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес