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Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней - РИА Новости, 08.07.2022
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Шоубиз
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Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней
Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней - РИА Новости, 08.07.2022
Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней
Предполагаемый ухажер Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров заявил, что с балериной его связывает только дружба. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:13
2022-07-08T11:13
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Предполагаемый ухажер Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров заявил, что с балериной его связывает только дружба.Они познакомились в интернете, когда танцовщица захотела сделать зеркальный забор для своего участка, передает Teleprogramma.pro. До этого Хан ничего не знал о Волочковой.Ранее Волочкова заявила, что у Хана есть строительная и юридическая фирма, а также агентство недвижимости.
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
11:13 08.07.2022
 
Просто дружба: предполагаемый ухажер Волочковой открестился от романа с ней

Предполагаемый ухажер Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров открестился от романа с ней

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Предполагаемый ухажер Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров заявил, что с балериной его связывает только дружба.

"Почему мы с Настей не можем просто общаться, почему всем обязательно видится какая-то пошлость, что-то нехорошее, какие-то скрытые умыслы? Зачем обязательно писать, что мы с ней – любовники? <…> Просто хорошие, человеческие отношения. Дружба. Настя вызывает у меня огромное уважение и необыкновенно светлые чувства", – отметил мужчина.

Они познакомились в интернете, когда танцовщица захотела сделать зеркальный забор для своего участка, передает Teleprogramma.pro. До этого Хан ничего не знал о Волочковой.

"Я раньше вообще ничего не знал о ее жизни. Просто слышал имя, знал, что есть такая балерина. Честно говоря, не ожидал, что Настя окажется таким хорошим и душевным человеком. Меня очень удивило то, что у нее много хейтеров", – признался Мансуров.

Ранее Волочкова заявила, что у Хана есть строительная и юридическая фирма, а также агентство недвижимости.
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