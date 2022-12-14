https://ria.ru/20221214/volochkova-1838530834.html

"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение

"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение - РИА Новости, 14.12.2022

"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение

Таинственный избранник Анастасии Волочковой неожиданно сделал ей предложение. Балерина сообщила о помолвке в своей соцсети. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

шоубиз

анастасия волочкова

отношения

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Таинственный избранник Анастасии Волочковой неожиданно сделал ей предложение. Балерина сообщила о помолвке в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни раскритиковали балерину за частую смену возлюбленных.Другие порадовались за артистку и поддержали ее. Накануне знаменитость выложила видео с мужчиной в образе деда Мороза в своей соцсети. Позже она призналась, что в костюме скрывался ее новый избранник. Также балерина сообщила, что счастлива. Однако Волочкова не раскрыла имени своего возлюбленного. В Сети неоднократно осуждали артистку за частую смену партнеров. В ответ звезда обвиняла своих критиков в зависти. Ранее знаменитость сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и получила травму руки. Тем не менее, она смогла выступить на сцене после падения.

https://ria.ru/20220909/volochkova-1815611817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, отношения