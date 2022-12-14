https://ria.ru/20221214/volochkova-1838530834.html
"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение
"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение - РИА Новости, 14.12.2022
"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение
Таинственный избранник Анастасии Волочковой неожиданно сделал ей предложение. Балерина сообщила о помолвке в своей соцсети. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:36
2022-12-14T11:36
2022-12-14T11:36
шоубиз
анастасия волочкова
отношения
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Таинственный избранник Анастасии Волочковой неожиданно сделал ей предложение. Балерина сообщила о помолвке в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни раскритиковали балерину за частую смену возлюбленных.Другие порадовались за артистку и поддержали ее. Накануне знаменитость выложила видео с мужчиной в образе деда Мороза в своей соцсети. Позже она призналась, что в костюме скрывался ее новый избранник. Также балерина сообщила, что счастлива. Однако Волочкова не раскрыла имени своего возлюбленного. В Сети неоднократно осуждали артистку за частую смену партнеров. В ответ звезда обвиняла своих критиков в зависти. Ранее знаменитость сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и получила травму руки. Тем не менее, она смогла выступить на сцене после падения.
https://ria.ru/20220909/volochkova-1815611817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, отношения
Шоубиз, Анастасия Волочкова, отношения
"Была не готова": избранник Волочковой неожиданно сделал ей предложение
Таинственный избранник Волочковой сделал ей сюрприз и неожиданно организовал помолвку
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Таинственный избранник Анастасии Волочковой неожиданно сделал ей предложение. Балерина сообщила о помолвке в своей соцсети.
"А мы с любимым вчера устроили тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек", – призналась артистка.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни раскритиковали балерину за частую смену возлюбленных.
"Очередной любимый. Два дня знакомы. Ниже падать некуда", "Будуар императрицы поведал немало на своем веку", "А вот и очередной "любимый". Интересно, сколько продержится", "Долго продержалась. Давно не было женихов", – отреагировали комментаторы.
Другие порадовались за артистку и поддержали ее.
"Будьте счастливы!", "Анастасия, пусть на этот раз все сложится!", "Поздравляю!", "А я рада за Анастасию! Человек искал пути к сердцу Насти и наконец нашел", – написали поклонники звезды.
Накануне знаменитость выложила
видео с мужчиной в образе деда Мороза в своей соцсети. Позже она призналась, что в костюме скрывался ее новый избранник. Также балерина сообщила, что счастлива.
Однако Волочкова не раскрыла имени своего возлюбленного.
В Сети неоднократно осуждали артистку за частую смену партнеров. В ответ звезда обвиняла своих критиков в зависти.
Ранее знаменитость сорвалась
с высоты во время репетиции спектакля и получила травму руки. Тем не менее, она смогла выступить на сцене после падения.