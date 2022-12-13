https://ria.ru/20221213/volochkova-1838275081.html

Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля

Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля - РИА Новости, 13.12.2022

Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля

Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:11

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шоубиз

анастасия волочкова

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку. Однако артистка смогла выступить на сцене после падения. Волочкова часто делилась информацией о своих травмах и недомоганиях из-за многолетних физических нагрузок. Накануне она пожаловалась на боли в спине в своей соцсети. Также она сообщала о необходимости подбирать удобную обувь, чтобы "беречь натруженные пуантами стопы". Ранее балерина рассказала о своем новом избраннике. Однако она не назвала имени возлюбленного.

https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, здоровье - общество