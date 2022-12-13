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Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля - РИА Новости, 13.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221213/volochkova-1838275081.html
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля - РИА Новости, 13.12.2022
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля
Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:11
2022-12-13T13:49
шоубиз
анастасия волочкова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку. Однако артистка смогла выступить на сцене после падения. Волочкова часто делилась информацией о своих травмах и недомоганиях из-за многолетних физических нагрузок. Накануне она пожаловалась на боли в спине в своей соцсети. Также она сообщала о необходимости подбирать удобную обувь, чтобы "беречь натруженные пуантами стопы". Ранее балерина рассказала о своем новом избраннике. Однако она не назвала имени возлюбленного.
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анастасия волочкова, здоровье - общество
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Здоровье - Общество
12:11 13.12.2022 (обновлено: 13:49 13.12.2022)
 
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля

Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и получила травму

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку.

"Я сорвалась с полотен и упала, и у меня на локте огромный синяк", – пожаловалась балерина в эфире "Пятого канала".

Однако артистка смогла выступить на сцене после падения.
"Тем не менее, я на спектакле выдержала все. Сейчас у меня, получается, большая такая травма", – заключила звезда.
Волочкова часто делилась информацией о своих травмах и недомоганиях из-за многолетних физических нагрузок. Накануне она пожаловалась на боли в спине в своей соцсети. Также она сообщала о необходимости подбирать удобную обувь, чтобы "беречь натруженные пуантами стопы".
Ранее балерина рассказала о своем новом избраннике. Однако она не назвала имени возлюбленного.
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ШоубизАнастасия ВолочковаЗдоровье - Общество
 
 
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