https://ria.ru/20221213/volochkova-1838275081.html
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля - РИА Новости, 13.12.2022
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля
Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:11
2022-12-13T12:11
2022-12-13T13:49
шоубиз
анастасия волочкова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и повредила руку. Однако артистка смогла выступить на сцене после падения. Волочкова часто делилась информацией о своих травмах и недомоганиях из-за многолетних физических нагрузок. Накануне она пожаловалась на боли в спине в своей соцсети. Также она сообщала о необходимости подбирать удобную обувь, чтобы "беречь натруженные пуантами стопы". Ранее балерина рассказала о своем новом избраннике. Однако она не назвала имени возлюбленного.
https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, здоровье - общество
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Здоровье - Общество
12:11 13.12.2022 (обновлено: 13:49 13.12.2022)
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля
Волочкова сорвалась с высоты во время репетиции спектакля и получила травму