https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь - РИА Новости, 08.12.2022
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь
Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:36
2022-12-08T13:36
2022-12-08T13:36
шоубиз
анастасия волочкова
дмитрий хрусталев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети.В кадре балерина появилась с ведущим Дмитрием Хрусталевым. Она была в коротком черном платье, а на ее шее висел большой крест. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова и фотографию артистки. Одни осудили ее поступок. Ранее артистка призналась в злоупотреблении алкоголем. Она сообщила, что позволяла себе большое количество спиртного по выходным в "непростые времена".
https://ria.ru/20221102/volochkova-1828632450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, дмитрий хрусталев
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Дмитрий Хрусталев
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь и наряд католической монахини
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети.
В кадре балерина появилась с ведущим Дмитрием Хрусталевым. Она была в коротком черном платье, а на ее шее висел большой крест.
"Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности вы узнаете позже", – подписала фотографию знаменитость.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова и фотографию артистки. Одни осудили ее поступок.
"Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое?", "С этим не шутят. Взрослая женщина, а ведешь себя, как сама знаешь кто", "Стыдно должно быть!", "Ничего святого у вас давно нет!" – возмутились подписчики.
Ранее артистка призналась
в злоупотреблении алкоголем. Она сообщила, что позволяла себе большое количество спиртного по выходным в "непростые времена".