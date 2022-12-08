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В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь - РИА Новости, 08.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь - РИА Новости, 08.12.2022
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь
Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:36
2022-12-08T13:36
шоубиз
анастасия волочкова
дмитрий хрусталев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети.В кадре балерина появилась с ведущим Дмитрием Хрусталевым. Она была в коротком черном платье, а на ее шее висел большой крест. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова и фотографию артистки. Одни осудили ее поступок. Ранее артистка призналась в злоупотреблении алкоголем. Она сообщила, что позволяла себе большое количество спиртного по выходным в "непростые времена".
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анастасия волочкова, дмитрий хрусталев
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Дмитрий Хрусталев
13:36 08.12.2022
 
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь

В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь и наряд католической монахини

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети.
В кадре балерина появилась с ведущим Дмитрием Хрусталевым. Она была в коротком черном платье, а на ее шее висел большой крест.

"Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности вы узнаете позже", – подписала фотографию знаменитость.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова и фотографию артистки. Одни осудили ее поступок.
"Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое?", "С этим не шутят. Взрослая женщина, а ведешь себя, как сама знаешь кто", "Стыдно должно быть!", "Ничего святого у вас давно нет!" – возмутились подписчики.
Ранее артистка призналась в злоупотреблении алкоголем. Она сообщила, что позволяла себе большое количество спиртного по выходным в "непростые времена".
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