https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html

В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь

В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь - РИА Новости, 08.12.2022

В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь

Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:36

2022-12-08T13:36

2022-12-08T13:36

шоубиз

анастасия волочкова

дмитрий хрусталев

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Анастасия Волочкова возмутила подписчиков шуткой про монастырь и фотографией в образе католической монахини. Она поделилась снимком в своей соцсети.В кадре балерина появилась с ведущим Дмитрием Хрусталевым. Она была в коротком черном платье, а на ее шее висел большой крест. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова и фотографию артистки. Одни осудили ее поступок. Ранее артистка призналась в злоупотреблении алкоголем. Она сообщила, что позволяла себе большое количество спиртного по выходным в "непростые времена".

https://ria.ru/20221102/volochkova-1828632450.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, дмитрий хрусталев