https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html

"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем

"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 05.12.2022

"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем

Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем в "непростые времена". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:06

2022-12-05T18:06

2022-12-05T18:06

шоубиз

анастасия волочкова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748706212_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_29a69bac5640832a831e59ef50ac587c.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем в "непростые времена". По словам артистки, она позволяла себе большое количество спиртного только в выходные дни. Также звезда поделилась, что любит пить игристое вино со свежей клубникой. Однако она соблюдает меру. Ранее балерина подсчитала виды своих шпагатов. Она назвала их уместными в разных ситуациях.

https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, шоу-бизнес