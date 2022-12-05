"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем
Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем и раскрыла его причины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем в "непростые времена".
"У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало и чрезмерным его количеством", – сообщила балерина в интервью Teleprogramma.pro.
По словам артистки, она позволяла себе большое количество спиртного только в выходные дни.
"Но я могла себе это позволить тогда, когда у меня не было впереди спектаклей. Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко", – подчеркнула знаменитость.
Также звезда поделилась, что любит пить игристое вино со свежей клубникой. Однако она соблюдает меру.
Ранее балерина подсчитала виды своих шпагатов. Она назвала их уместными в разных ситуациях.
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