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"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 05.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html
"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем
"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 05.12.2022
"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем
Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем в "непростые времена". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:06
2022-12-05T18:06
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем в "непростые времена". По словам артистки, она позволяла себе большое количество спиртного только в выходные дни. Также звезда поделилась, что любит пить игристое вино со свежей клубникой. Однако она соблюдает меру. Ранее балерина подсчитала виды своих шпагатов. Она назвала их уместными в разных ситуациях.
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анастасия волочкова, шоу-бизнес
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу-бизнес
18:06 05.12.2022
 
"Непростые времена": Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем

Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем и раскрыла его причины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем в "непростые времена".

"У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало и чрезмерным его количеством", – сообщила балерина в интервью Teleprogramma.pro.

По словам артистки, она позволяла себе большое количество спиртного только в выходные дни.
"Но я могла себе это позволить тогда, когда у меня не было впереди спектаклей. Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко", – подчеркнула знаменитость.
Также звезда поделилась, что любит пить игристое вино со свежей клубникой. Однако она соблюдает меру.
Ранее балерина подсчитала виды своих шпагатов. Она назвала их уместными в разных ситуациях.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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