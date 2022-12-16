https://ria.ru/20221216/volochkova-1839089668.html

"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе

"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе - РИА Новости, 16.12.2022

"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе

Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа. Она призналась, что ее жениха зовут Дмитрий и он занимается бизнесом. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:35

2022-12-16T11:35

2022-12-16T11:35

шоубиз

анастасия волочкова

отношения

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа. Она призналась, что ее жениха зовут Дмитрий и он занимается бизнесом. Также она поделилась историей знакомства с возлюбленным. Однако она добавила, что они с женихом пока не назначили дату свадьбы. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее избранник. Позже она сообщила о помолвке с возлюбленным. Тем не менее артистка до последнего момента скрывала его личность. Ранее балерина пожаловалась на травму после падения с высоты. Она получила ее на репетиции спектакля.

https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, отношения