"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе
Волочкова раскрыла подробности отношений с бизнесменом Дмитрием
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБалерина Анастасия Волочкова на открытии выставки картин художника Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа. Она призналась, что ее жениха зовут Дмитрий и он занимается бизнесом.
"Этого человека зовут Дмитрий. Он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Компания Дмитрия занимается десертами без сахара. И эти люди создают мануфактуры для производства таких десертов в разных странах мира. Его десерты привозят даже в посольствах России", – сообщила балерина в интервью Teleprogramma.pro.
Также она поделилась историей знакомства с возлюбленным.
"Началось все с того, что мне помог один человек. Он привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей – подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Я пригласила его в гости", – рассказала знаменитость.
Однако она добавила, что они с женихом пока не назначили дату свадьбы.
"Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому свадьбу мы пока не планируем. Зато у меня в планах спектакль 28 декабря. А потом мы с Димой улетаем на Мальдивы", – заключила Волочкова.
Ранее балерина пожаловалась на травму после падения с высоты. Она получила ее на репетиции спектакля.
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