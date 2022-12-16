Рейтинг@Mail.ru
"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221216/volochkova-1839089668.html
"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе
"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе - РИА Новости, 16.12.2022
"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе
Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа. Она призналась, что ее жениха зовут Дмитрий и он занимается бизнесом. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:35
2022-12-16T11:35
шоубиз
анастасия волочкова
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575642036_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_300ff5d9bb979d2ea605473486341fb8.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа. Она призналась, что ее жениха зовут Дмитрий и он занимается бизнесом. Также она поделилась историей знакомства с возлюбленным. Однако она добавила, что они с женихом пока не назначили дату свадьбы. Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее избранник. Позже она сообщила о помолвке с возлюбленным. Тем не менее артистка до последнего момента скрывала его личность. Ранее балерина пожаловалась на травму после падения с высоты. Она получила ее на репетиции спектакля.
https://ria.ru/20221208/volochkova-1837190965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575642036_148:0:2603:1841_1920x0_80_0_0_cd8ea3788d2c0e3f060cf9b3038c211b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия волочкова, отношения
Шоубиз, Анастасия Волочкова, отношения
11:35 16.12.2022
 
"Зовут Дмитрий": Волочкова раскрыла подробности о своем женихе

Волочкова раскрыла подробности отношений с бизнесменом Дмитрием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБалерина Анастасия Волочкова на открытии выставки картин художника Никаса Сафронова "Иные миры"
Балерина Анастасия Волочкова на открытии выставки картин художника Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа. Она призналась, что ее жениха зовут Дмитрий и он занимается бизнесом.

"Этого человека зовут Дмитрий. Он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Компания Дмитрия занимается десертами без сахара. И эти люди создают мануфактуры для производства таких десертов в разных странах мира. Его десерты привозят даже в посольствах России", – сообщила балерина в интервью Teleprogramma.pro.

Также она поделилась историей знакомства с возлюбленным.

"Началось все с того, что мне помог один человек. Он привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей – подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Я пригласила его в гости", – рассказала знаменитость.

Однако она добавила, что они с женихом пока не назначили дату свадьбы.
"Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому свадьбу мы пока не планируем. Зато у меня в планах спектакль 28 декабря. А потом мы с Димой улетаем на Мальдивы", – заключила Волочкова.
Накануне балерина выложила видео с Дедом Морозом в свою соцсеть. Она призналась, что в костюме скрывался ее избранник. Позже она сообщила о помолвке с возлюбленным. Тем не менее артистка до последнего момента скрывала его личность.
Ранее балерина пожаловалась на травму после падения с высоты. Она получила ее на репетиции спектакля.
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 13:36Шоубиз
В Сети осудили Волочкову за шутку про монастырь
 
ШоубизАнастасия Волочковаотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала