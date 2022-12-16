Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей

Концерты, выставки и фестивали пройдут в Москве и Петербурге в честь юбилея Щедрина
Родион Константинович принимает поздравления и награду: первую медаль Чайковского за особые заслуги в области отечественной классической музыки.
Ее вручает "Русское музыкальное общество", одна из старейших культурно-просветительских общественных организаций, возрожденная меценатами.
Родион Константинович принимает поздравления и награду: первую медаль Чайковского за особые заслуги в области отечественной классической музыки.
Ее вручает "Русское музыкальное общество", одна из старейших культурно-просветительских общественных организаций, возрожденная меценатами.
В честь композитора в Мариинском театре с 10 по 31 декабря проходит фестиваль "Щедрин-90".
За это время будут сыграны почти все крупные сочинения мастера. Некоторые из работ были написаны специально для Мариинки и его художественного руководителя, друга Родиона Константиновича Валерия Гергиева.
В честь композитора в Мариинском театре с 10 по 31 декабря проходит фестиваль "Щедрин-90".
За это время будут сыграны почти все крупные сочинения мастера. Некоторые из работ были написаны специально для Мариинки и его художественного руководителя, друга Родиона Константиновича Валерия Гергиева.
Во многих балетах, музыку к которым писал Щедрин, танцева его жена и муза Майя Плисецкая. Они познакомились в 1955 году на вечере Лилии Брик.
Балерине тогда было 29 лет, а композитору — 22 года. Встречаться начали через три года, а их брак продлился 57 лет.
Во многих балетах, музыку к которым писал Щедрин, танцева его жена и муза Майя Плисецкая. Они познакомились в 1955 году на вечере Лилии Брик.
Балерине тогда было 29 лет, а композитору — 22 года. Встречаться начали через три года, а их брак продлился 57 лет.
По признанию обоих супругов, в их семейной жизни не было скандалов и долгих ссор.
Майя Михайловна была вспыльчивой, но быстро отходила. Родион Константинович рассказывал, что дома, вне сцены, Плисецкая не была похожа на диву, требовавшую оваций. Она была доброй, участливой, заботливой.
По признанию обоих супругов, в их семейной жизни не было скандалов и долгих ссор.
Майя Михайловна была вспыльчивой, но быстро отходила. Родион Константинович рассказывал, что дома, вне сцены, Плисецкая не была похожа на диву, требовавшую оваций. Она была доброй, участливой, заботливой.
Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов. Он также создал множество произведений инструментальной, вокальной, хоровой музыки.
Его работы звучат в фильмах и театральных постановках.
Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов. Он также создал множество произведений инструментальной, вокальной, хоровой музыки.
Его работы звучат в фильмах и театральных постановках.
Московская консерватория тоже отметит юбилей композитора. В фойе развернута экспозиция редких документов из архива, представлены рукописи мастера и ноты с автографами.
А в Малом зале состоится гала-концерт "Vivat, Щедрин!" Прозвучат фортепианный цикл "Дневник", пьеса "Belcanto in the Russian Mode", "Телеграммы", хоровые композиции "Утро", "Алый парус", "Вечер замедленный", "Колыбельная" и другие произведения.
Московская консерватория тоже отметит юбилей композитора. В фойе развернута экспозиция редких документов из архива, представлены рукописи мастера и ноты с автографами.
А в Малом зале состоится гала-концерт "Vivat, Щедрин!" Прозвучат фортепианный цикл "Дневник", пьеса "Belcanto in the Russian Mode", "Телеграммы", хоровые композиции "Утро", "Алый парус", "Вечер замедленный", "Колыбельная" и другие произведения.
"Музыка к балету "Конек-Горбунок" — моя очень ранняя работа. Но этапная, важная для моего творческого самоутверждения, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой "поймал" я в свои музыкантские руки неземную Жар-Птицу — Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена", — говорил Щедрин.
Партия в этой постановке была одной из запоминающихся у Плисецкой.
"Музыка к балету "Конек-Горбунок" — моя очень ранняя работа. Но этапная, важная для моего творческого самоутверждения, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой "поймал" я в свои музыкантские руки неземную Жар-Птицу — Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена", — говорил Щедрин.
Партия в этой постановке была одной из запоминающихся у Плисецкой.
Идея создания балета "Анна Каренина" появилась у Майи Михайловны в 1967 году, когда она снималась в одноименном фильме.
Музыку написал Щедрин, а балерина описывала ее как "театральную и пластичную".
Идея создания балета "Анна Каренина" появилась у Майи Михайловны в 1967 году, когда она снималась в одноименном фильме.
Музыку написал Щедрин, а балерина описывала ее как "театральную и пластичную".
"Композиторская деятельность — это всегда цель, но она в письменном столе существует, — признавался Родион Константинович. — Я бы сказал, что я человек, который старается осуществить свои замыслы и мечты".
"Композиторская деятельность — это всегда цель, но она в письменном столе существует, — признавался Родион Константинович. — Я бы сказал, что я человек, который старается осуществить свои замыслы и мечты".
Родион Щедрин обратился к произведению Гоголя "Мертвые души" по заказу Большого театра и работал над оперой около десяти лет.
Композитор написал либретто, а премьера состоялась в ГАБТе в 1977 году.
Как отмечали критики, в опере заметны реалистические традиции, которые подчеркиваются духом народной музыки.
Родион Щедрин обратился к произведению Гоголя "Мертвые души" по заказу Большого театра и работал над оперой около десяти лет.
Композитор написал либретто, а премьера состоялась в ГАБТе в 1977 году.
Как отмечали критики, в опере заметны реалистические традиции, которые подчеркиваются духом народной музыки.
"Самое важное для каждого человека искусства, а может быть и для любого рода человеческой деятельности, — это иметь к делу талант или способность и чувство внутренней свободы", — говорил Щедрин.
"Самое важное для каждого человека искусства, а может быть и для любого рода человеческой деятельности, — это иметь к делу талант или способность и чувство внутренней свободы", — говорил Щедрин.
Сам композитор определяет свой стиль как "пост-авангардный".
Он работал в разных жанрах: сочинения концертного типа для разных инструментальных составов, оркестровые сюиты, произведения кантатного типа (среди них есть и связанные с образами русского или древнерусского искусства).
Сам композитор определяет свой стиль как "пост-авангардный".
Он работал в разных жанрах: сочинения концертного типа для разных инструментальных составов, оркестровые сюиты, произведения кантатного типа (среди них есть и связанные с образами русского или древнерусского искусства).
Произведения Щедрина с аншлагами идут на современных подмостках.
Так, в Новосибирском театре оперы и балета недавно представили "Кармен-сюиту", замысел которой принадлежал Плисецкой. Балерина многие годы мечтала воплотить в танце этот образ.
Майя Михайловна привлекла к постановке кубинского хореографа Альберто Алонсо. Благодаря транскрипции Щедрина из музыки Жоржа Бизе к операм "Кармен" и "Арлезианка", родилось цельное музыкальное произведение, в нем — эмоциональность, конфликты и драматизм знаменитого сюжета.
Произведения Щедрина с аншлагами идут на современных подмостках.
Так, в Новосибирском театре оперы и балета недавно представили "Кармен-сюиту", замысел которой принадлежал Плисецкой. Балерина многие годы мечтала воплотить в танце этот образ.
Майя Михайловна привлекла к постановке кубинского хореографа Альберто Алонсо. Благодаря транскрипции Щедрина из музыки Жоржа Бизе к операм "Кармен" и "Арлезианка", родилось цельное музыкальное произведение, в нем — эмоциональность, конфликты и драматизм знаменитого сюжета.
Летом открылся музей-квартира Майи Плисецкой на Тверской улице. Квартира передана в дар музею имени Бахрушина Родионом Щедриным.
"Наши сотрудники изучили почти десять тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию", — отмечали в музее.
Здесь — работы Марка Шагала, Фернана Леже, Анатолия Зверева и других мастеров. Картины и другие личные вещи балерины и композитора воссоздают творческую атмосферу.
Летом открылся музей-квартира Майи Плисецкой на Тверской улице. Квартира передана в дар музею имени Бахрушина Родионом Щедриным.
"Наши сотрудники изучили почти десять тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию", — отмечали в музее.
Здесь — работы Марка Шагала, Фернана Леже, Анатолия Зверева и других мастеров. Картины и другие личные вещи балерины и композитора воссоздают творческую атмосферу.