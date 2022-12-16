Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей

Во многих балетах, музыку к которым писал Щедрин, танцева его жена и муза Майя Плисецкая. Они познакомились в 1955 году на вечере Лилии Брик.

Балерине тогда было 29 лет, а композитору — 22 года. Встречаться начали через три года, а их брак продлился 57 лет.