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Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей - РИА Новости, 16.12.2022
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Культура
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Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей
Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей - РИА Новости, 16.12.2022
Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей
Знаменитый композитор Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей. К этой дате многие культурные площадки подготовили выставки, музыкальные фестивали, вечера. О... РИА Новости, 16.12.2022
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Знаменитый композитор Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей. К этой дате многие культурные площадки подготовили выставки, музыкальные фестивали, вечера. О том, какими качествами должен обладать человек искусства, по мнению Щедрина, и как маэстро создавал свои произведения, — в материале РИА Новости.
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Фото, Родион Щедрин, Майя Плисецкая, Марк Шагал, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Петр Чайковский, Культура, Знаменитости, Большой театр, Музеи, Музыка, Театр
05:20 16.12.2022 (обновлено: 05:28 16.12.2022)
 
Настоящий человек искусства: Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей

Концерты, выставки и фестивали пройдут в Москве и Петербурге в честь юбилея Щедрина

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Знаменитый композитор Родион Щедрин отмечает 90-летний юбилей. К этой дате многие культурные площадки подготовили выставки, музыкальные фестивали, вечера. О том, какими качествами должен обладать человек искусства, по мнению Щедрина, и как маэстро создавал свои произведения, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Родион Константинович принимает поздравления и награду: первую медаль Чайковского за особые заслуги в области отечественной классической музыки.

Ее вручает "Русское музыкальное общество", одна из старейших культурно-просветительских общественных организаций, возрожденная меценатами.

Композитор Родион Константинович Щедрин
1 из 14

Родион Константинович принимает поздравления и награду: первую медаль Чайковского за особые заслуги в области отечественной классической музыки.

Ее вручает "Русское музыкальное общество", одна из старейших культурно-просветительских общественных организаций, возрожденная меценатами.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанк

В честь композитора в Мариинском театре с 10 по 31 декабря проходит фестиваль "Щедрин-90".

За это время будут сыграны почти все крупные сочинения мастера. Некоторые из работ были написаны специально для Мариинки и его художественного руководителя, друга Родиона Константиновича Валерия Гергиева.

Сцена из балета на музыку Родиона Щедрина Конек-горбунок по сказке Петра Ершова в постановке Государственного академического Большого театра СССР. 1948 год
2 из 14

В честь композитора в Мариинском театре с 10 по 31 декабря проходит фестиваль "Щедрин-90".

За это время будут сыграны почти все крупные сочинения мастера. Некоторые из работ были написаны специально для Мариинки и его художественного руководителя, друга Родиона Константиновича Валерия Гергиева.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / В. Малышев / Перейти в медиабанк

Во многих балетах, музыку к которым писал Щедрин, танцева его жена и муза Майя Плисецкая. Они познакомились в 1955 году на вечере Лилии Брик.

Балерине тогда было 29 лет, а композитору — 22 года. Встречаться начали через три года, а их брак продлился 57 лет.

Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая
3 из 14

Во многих балетах, музыку к которым писал Щедрин, танцева его жена и муза Майя Плисецкая. Они познакомились в 1955 году на вечере Лилии Брик.

Балерине тогда было 29 лет, а композитору — 22 года. Встречаться начали через три года, а их брак продлился 57 лет.

© РИА Новости / В. Малышев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

По признанию обоих супругов, в их семейной жизни не было скандалов и долгих ссор.

Майя Михайловна была вспыльчивой, но быстро отходила. Родион Константинович рассказывал, что дома, вне сцены, Плисецкая не была похожа на диву, требовавшую оваций. Она была доброй, участливой, заботливой.

Солистка Большого театра Майя Плисецкая с супругом композитором Родионом Щедриным
4 из 14

По признанию обоих супругов, в их семейной жизни не было скандалов и долгих ссор.

Майя Михайловна была вспыльчивой, но быстро отходила. Родион Константинович рассказывал, что дома, вне сцены, Плисецкая не была похожа на диву, требовавшую оваций. Она была доброй, участливой, заботливой.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов. Он также создал множество произведений инструментальной, вокальной, хоровой музыки.

Его работы звучат в фильмах и театральных постановках.

Композитор Родион Щедрин за работой
5 из 14

Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов. Он также создал множество произведений инструментальной, вокальной, хоровой музыки.

Его работы звучат в фильмах и театральных постановках.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Московская консерватория тоже отметит юбилей композитора. В фойе развернута экспозиция редких документов из архива, представлены рукописи мастера и ноты с автографами.

А в Малом зале состоится гала-концерт "Vivat, Щедрин!" Прозвучат фортепианный цикл "Дневник", пьеса "Belcanto in the Russian Mode", "Телеграммы", хоровые композиции "Утро", "Алый парус", "Вечер замедленный", "Колыбельная" и другие произведения.

Композитор Родион Щедрин и главный дирижер Большого театра СССР Геннадий Рождественский на одном из авторских концертов Щедрина
6 из 14

Московская консерватория тоже отметит юбилей композитора. В фойе развернута экспозиция редких документов из архива, представлены рукописи мастера и ноты с автографами.

А в Малом зале состоится гала-концерт "Vivat, Щедрин!" Прозвучат фортепианный цикл "Дневник", пьеса "Belcanto in the Russian Mode", "Телеграммы", хоровые композиции "Утро", "Алый парус", "Вечер замедленный", "Колыбельная" и другие произведения.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Соловьев / Перейти в медиабанк

"Музыка к балету "Конек-Горбунок" — моя очень ранняя работа. Но этапная, важная для моего творческого самоутверждения, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой "поймал" я в свои музыкантские руки неземную Жар-Птицу — Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена", — говорил Щедрин.

Партия в этой постановке была одной из запоминающихся у Плисецкой.

Майя Плисецкая - народная артистка СССР после окончания спектакля Конек-Горбунок
7 из 14

"Музыка к балету "Конек-Горбунок" — моя очень ранняя работа. Но этапная, важная для моего творческого самоутверждения, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой "поймал" я в свои музыкантские руки неземную Жар-Птицу — Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена", — говорил Щедрин.

Партия в этой постановке была одной из запоминающихся у Плисецкой.

© РИА Новости / Соловьев
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Идея создания балета "Анна Каренина" появилась у Майи Михайловны в 1967 году, когда она снималась в одноименном фильме.

Музыку написал Щедрин, а балерина описывала ее как "театральную и пластичную".

Сцена из балета на музыку на музыку Родиона Константиновича Щедрина Анна Каренина. Анна - народная артистка СССР Майя Плисецкая
8 из 14

Идея создания балета "Анна Каренина" появилась у Майи Михайловны в 1967 году, когда она снималась в одноименном фильме.

Музыку написал Щедрин, а балерина описывала ее как "театральную и пластичную".

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

"Композиторская деятельность — это всегда цель, но она в письменном столе существует, — признавался Родион Константинович. — Я бы сказал, что я человек, который старается осуществить свои замыслы и мечты".

Хореографическая миниатюра Родиона Щедрина Контрасты в исполнении артистов Государственного концертного ансамбля СССР Классический балет Ольги Павловой и Дмитрия Брянцева
9 из 14

"Композиторская деятельность — это всегда цель, но она в письменном столе существует, — признавался Родион Константинович. — Я бы сказал, что я человек, который старается осуществить свои замыслы и мечты".

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Полунин / Перейти в медиабанк

Родион Щедрин обратился к произведению Гоголя "Мертвые души" по заказу Большого театра и работал над оперой около десяти лет.

Композитор написал либретто, а премьера состоялась в ГАБТе в 1977 году.

Как отмечали критики, в опере заметны реалистические традиции, которые подчеркиваются духом народной музыки.

Сцена из оперы Родиона Щедрина Мертвые души (по поэме Н. В. Гоголя). Государственный академический Большой театр СССР. 1977 год
10 из 14

Родион Щедрин обратился к произведению Гоголя "Мертвые души" по заказу Большого театра и работал над оперой около десяти лет.

Композитор написал либретто, а премьера состоялась в ГАБТе в 1977 году.

Как отмечали критики, в опере заметны реалистические традиции, которые подчеркиваются духом народной музыки.

© РИА Новости / Полунин
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанк

"Самое важное для каждого человека искусства, а может быть и для любого рода человеческой деятельности, — это иметь к делу талант или способность и чувство внутренней свободы", — говорил Щедрин.

Композитор Родион Щедрин в зрительном зале Большого театра во время гала-концерта на открытии Международного музыкального фестиваля Родион Щедрин. Автопортрет, посвященного его 70-летию
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"Самое важное для каждого человека искусства, а может быть и для любого рода человеческой деятельности, — это иметь к делу талант или способность и чувство внутренней свободы", — говорил Щедрин.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Сам композитор определяет свой стиль как "пост-авангардный".

Он работал в разных жанрах: сочинения концертного типа для разных инструментальных составов, оркестровые сюиты, произведения кантатного типа (среди них есть и связанные с образами русского или древнерусского искусства).

Заслуженная артистка России Ольга Гришенкова в роли Царь-Девицы и актер Марат Башаров в роли Царя на генеральной репетиции балета Конек-Горбунок в Новосибирском театре оперы и балета
12 из 14

Сам композитор определяет свой стиль как "пост-авангардный".

Он работал в разных жанрах: сочинения концертного типа для разных инструментальных составов, оркестровые сюиты, произведения кантатного типа (среди них есть и связанные с образами русского или древнерусского искусства).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Произведения Щедрина с аншлагами идут на современных подмостках.

Так, в Новосибирском театре оперы и балета недавно представили "Кармен-сюиту", замысел которой принадлежал Плисецкой. Балерина многие годы мечтала воплотить в танце этот образ.

Майя Михайловна привлекла к постановке кубинского хореографа Альберто Алонсо. Благодаря транскрипции Щедрина из музыки Жоржа Бизе к операм "Кармен" и "Арлезианка", родилось цельное музыкальное произведение, в нем — эмоциональность, конфликты и драматизм знаменитого сюжета.

Генеральная репетиция балетной программы Кармен-сюита. Дивертисмент в Новосибирске
13 из 14

Произведения Щедрина с аншлагами идут на современных подмостках.

Так, в Новосибирском театре оперы и балета недавно представили "Кармен-сюиту", замысел которой принадлежал Плисецкой. Балерина многие годы мечтала воплотить в танце этот образ.

Майя Михайловна привлекла к постановке кубинского хореографа Альберто Алонсо. Благодаря транскрипции Щедрина из музыки Жоржа Бизе к операм "Кармен" и "Арлезианка", родилось цельное музыкальное произведение, в нем — эмоциональность, конфликты и драматизм знаменитого сюжета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Летом открылся музей-квартира Майи Плисецкой на Тверской улице. Квартира передана в дар музею имени Бахрушина Родионом Щедриным.

"Наши сотрудники изучили почти десять тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию", — отмечали в музее.

Здесь — работы Марка Шагала, Фернана Леже, Анатолия Зверева и других мастеров. Картины и другие личные вещи балерины и композитора воссоздают творческую атмосферу.

В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
14 из 14

Летом открылся музей-квартира Майи Плисецкой на Тверской улице. Квартира передана в дар музею имени Бахрушина Родионом Щедриным.

"Наши сотрудники изучили почти десять тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию", — отмечали в музее.

Здесь — работы Марка Шагала, Фернана Леже, Анатолия Зверева и других мастеров. Картины и другие личные вещи балерины и композитора воссоздают творческую атмосферу.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КультураФотоРодион ЩедринМайя ПлисецкаяМарк ШагалВалерий ГергиевМариинский театрНовосибирский театр оперы и балетаМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоПетр ЧайковскийЗнаменитостиБольшой театрМузеиМузыкаТеатр
 
 
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