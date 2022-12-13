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Московская консерватория отметит юбилей Щедрина выставкой и концертом

Московская консерватория отметит юбилей Щедрина выставкой и концертом - РИА Новости, 13.12.2022

Московская консерватория отметит юбилей Щедрина выставкой и концертом

В фойе Большого зала Московской консерватории открывается выставка к 90-летию композитора Родиона Щедрина. В Малом зале состоится гала-концерт "Vivat, Щедрин!", РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:00

2022-12-13T07:00

2022-12-13T07:00

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московская консерватория имени п. и. чайковского

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В фойе Большого зала Московской консерватории открывается выставка к 90-летию композитора Родиона Щедрина. В Малом зале состоится гала-концерт "Vivat, Щедрин!", сообщили РИА Новости в пресс-службе МГК.В экспозиции — редкие, ранее не представлявшиеся документы из архива Московской консерватории, рукописи Щедрина и ноты с автографами в его адрес из личной библиотеки композитора, переданной в дар Научно-музыкальной библиотеке имени Танеева МГК. А также издания сочинений последних двух десятилетий, которые он подарил библиотеке Московской филармонии.Будут представлены портреты, афиши, программки из архивов Большого и Мариинского театров. Еще гости увидят эксклюзивную коллекцию фото, запечатлевших приезд в 2019 году юбиляра на малую родину в город Алексин и презентацию хорового сборника "Век двадцать первый", полученные из собрания Фонда развития творческих инициатив.На концерте "Vivat, Щедрин!" прозвучит фортепианный цикл "Дневник", пьеса "Belcanto in the Russian Mode" для виолончели и фортепиано, "Телеграммы" для органа, "Ледяной дом" для маримбы, хоровые композиции "Утро", "Алый парус", "Вечер замедленный", "Колыбельная", "Месса поминовения". Также будут исполнены уже ставшие репертуарными фрагменты из оперы "Не только любовь", хор "Прошла война" из цикла "Четыре хора на стихи Твардовского".В финале вечера детский хор "Алые паруса" и Камерный женский хор "Консонанс" ДМШ №68 Щедрина, Камерный хор МГК и Академический хор "Мастера хорового пения" объединятся, чтобы спеть "Веселый марш монтажников" из фильма "Высота", с которого началась всенародная известность музыки Щедрина.Выставка продлится до 15 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221123/muzyka-1833734040.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, выставки, звезды, знаменитости, родион щедрин, московская консерватория имени п. и. чайковского, мариинский театр, большой театр