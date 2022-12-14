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Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского - РИА Новости, 14.12.2022
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского
Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:02
2022-12-14T18:02
2022-12-14T18:02
культура
новости культуры
родион щедрин
диана вишнева
майя плисецкая
мариинский театр
музыка
балет
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16 декабря на исторической сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе РМО."Мы планируем вручать медаль Чайковского ежегодно, дата церемонии будет приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского – 7 мая", — сказал председатель правления возрожденного "Русского музыкального общества" Владислав Шестаков.Но первое награждение все же решили перенести на день юбилея Щедрина.Мариинский театр отметит 90-летие композитора праздничным вечером. Сначала выступит прима-балерина Диана Вишнева в балете "Кармен-сюита", созданном маэстро специально для своей супруги Майи Плисецкой. А во втором отделении Театр балета имени Якобсона представит премьеру постановки "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова.В честь юбилея композитора при поддержке РМО в Мариинском театре также проводится фестиваль "Щедрин-90". В программе практически все его крупные сочинения."Я счастлив, что в репертуаре Мариинского театра десятки произведений живого классика, нашего современника, а его музыка существует в живой исполнительской традиции", — отметил председатель попечительского совета РМО Валерий Гергиев.
https://ria.ru/20221213/schedrin-1836737315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, родион щедрин, диана вишнева, майя плисецкая, мариинский театр, музыка, балет, театр, знаменитости, валерий гергиев, петербургский театр балета имени леонида якобсона
Культура, Новости культуры, Родион Щедрин, Диана Вишнева, Майя Плисецкая, Мариинский театр, Музыка, Балет, Театр, Знаменитости, Валерий Гергиев, Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского
Щедрину в день 90-летия вручат первую медаль Чайковского "Русского музыкального общества"
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16 декабря на исторической сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе РМО.
"Мы планируем вручать медаль Чайковского ежегодно, дата церемонии будет приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского – 7 мая", — сказал председатель правления возрожденного "Русского музыкального общества" Владислав Шестаков.
Но первое награждение все же решили перенести на день юбилея Щедрина.
Мариинский театр отметит 90-летие композитора праздничным вечером. Сначала выступит прима-балерина Диана Вишнева в балете "Кармен-сюита", созданном маэстро специально для своей супруги Майи Плисецкой. А во втором отделении Театр балета имени Якобсона представит премьеру постановки "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова.
В честь юбилея композитора при поддержке РМО в Мариинском театре также проводится
фестиваль "Щедрин-90". В программе практически все его крупные сочинения.
"Я счастлив, что в репертуаре Мариинского театра десятки произведений живого классика, нашего современника, а его музыка существует в живой исполнительской традиции", — отметил председатель попечительского совета РМО Валерий Гергиев.