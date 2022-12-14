Рейтинг@Mail.ru
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221214/schedrin-1838672906.html
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского - РИА Новости, 14.12.2022
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского
Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:02
2022-12-14T18:02
культура
новости культуры
родион щедрин
диана вишнева
майя плисецкая
мариинский театр
музыка
балет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836755568_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_cbce2362513214b95673b00c674087d1.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16 декабря на исторической сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе РМО."Мы планируем вручать медаль Чайковского ежегодно, дата церемонии будет приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского – 7 мая", — сказал председатель правления возрожденного "Русского музыкального общества" Владислав Шестаков.Но первое награждение все же решили перенести на день юбилея Щедрина.Мариинский театр отметит 90-летие композитора праздничным вечером. Сначала выступит прима-балерина Диана Вишнева в балете "Кармен-сюита", созданном маэстро специально для своей супруги Майи Плисецкой. А во втором отделении Театр балета имени Якобсона представит премьеру постановки "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова.В честь юбилея композитора при поддержке РМО в Мариинском театре также проводится фестиваль "Щедрин-90". В программе практически все его крупные сочинения."Я счастлив, что в репертуаре Мариинского театра десятки произведений живого классика, нашего современника, а его музыка существует в живой исполнительской традиции", — отметил председатель попечительского совета РМО Валерий Гергиев.
https://ria.ru/20221213/schedrin-1836737315.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836755568_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9d3509b9937b2b5c29b2b328c28c5e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, родион щедрин, диана вишнева, майя плисецкая, мариинский театр, музыка, балет, театр, знаменитости, валерий гергиев, петербургский театр балета имени леонида якобсона
Культура, Новости культуры, Родион Щедрин, Диана Вишнева, Майя Плисецкая, Мариинский театр, Музыка, Балет, Театр, Знаменитости, Валерий Гергиев, Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона
18:02 14.12.2022
 
Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского

Щедрину в день 90-летия вручат первую медаль Чайковского "Русского музыкального общества"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИзвестный русский композитор Родион Щедрин перед началом церемонии торжественного открытия нового Камерного зала Московской филармонии
Известный русский композитор Родион Щедрин перед началом церемонии торжественного открытия нового Камерного зала Московской филармонии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16 декабря на исторической сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе РМО.
"Мы планируем вручать медаль Чайковского ежегодно, дата церемонии будет приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского – 7 мая", — сказал председатель правления возрожденного "Русского музыкального общества" Владислав Шестаков.
Но первое награждение все же решили перенести на день юбилея Щедрина.
Мариинский театр отметит 90-летие композитора праздничным вечером. Сначала выступит прима-балерина Диана Вишнева в балете "Кармен-сюита", созданном маэстро специально для своей супруги Майи Плисецкой. А во втором отделении Театр балета имени Якобсона представит премьеру постановки "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова.
В честь юбилея композитора при поддержке РМО в Мариинском театре также проводится фестиваль "Щедрин-90". В программе практически все его крупные сочинения.
"Я счастлив, что в репертуаре Мариинского театра десятки произведений живого классика, нашего современника, а его музыка существует в живой исполнительской традиции", — отметил председатель попечительского совета РМО Валерий Гергиев.
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 07:00Культура
Московская консерватория отметит юбилей Щедрина выставкой и концертом
 
КультураНовости культурыРодион ЩедринДиана ВишневаМайя ПлисецкаяМариинский театрМузыкаБалетТеатрЗнаменитостиВалерий ГергиевПетербургский Театр балета имени Леонида Якобсона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала