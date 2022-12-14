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Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского

Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского - РИА Новости, 14.12.2022

Родион Щедрин первым в истории получит медаль Чайковского

Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:02

2022-12-14T18:02

2022-12-14T18:02

культура

новости культуры

родион щедрин

диана вишнева

майя плисецкая

мариинский театр

музыка

балет

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Родион Щедрин в день своего 90-летия первым в истории получит медаль Чайковского, учрежденную "Русским музыкальным обществом" (РМО). Вручение состоится 16 декабря на исторической сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе РМО."Мы планируем вручать медаль Чайковского ежегодно, дата церемонии будет приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского – 7 мая", — сказал председатель правления возрожденного "Русского музыкального общества" Владислав Шестаков.Но первое награждение все же решили перенести на день юбилея Щедрина.Мариинский театр отметит 90-летие композитора праздничным вечером. Сначала выступит прима-балерина Диана Вишнева в балете "Кармен-сюита", созданном маэстро специально для своей супруги Майи Плисецкой. А во втором отделении Театр балета имени Якобсона представит премьеру постановки "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова.В честь юбилея композитора при поддержке РМО в Мариинском театре также проводится фестиваль "Щедрин-90". В программе практически все его крупные сочинения."Я счастлив, что в репертуаре Мариинского театра десятки произведений живого классика, нашего современника, а его музыка существует в живой исполнительской традиции", — отметил председатель попечительского совета РМО Валерий Гергиев.

https://ria.ru/20221213/schedrin-1836737315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, родион щедрин, диана вишнева, майя плисецкая, мариинский театр, музыка, балет, театр, знаменитости, валерий гергиев, петербургский театр балета имени леонида якобсона