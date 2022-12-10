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Гергиев откроет в Мариинке фестиваль в честь своего друга Родиона Щедрина

Гергиев откроет в Мариинке фестиваль в честь своего друга Родиона Щедрина - РИА Новости, 10.12.2022

Гергиев откроет в Мариинке фестиваль в честь своего друга Родиона Щедрина

Мариинский театр с 10 по 31 декабря проведет фестиваль "Щедрин-90" в честь юбилея композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T07:00

2022-12-10T07:00

2022-12-10T07:00

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Мариинский театр с 10 по 31 декабря проведет фестиваль "Щедрин-90" в честь юбилея композитора Родиона Щедрина, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Смотр откроет друг маэстро, худрук театра Валерий Гергиев и Симфонический оркестр.Будут исполнены почти все крупные сочинения композитора, многие из которых можно услышать только в Мариинском театре. А некоторые были написаны специально для него и его художественного руководителя.А 16 декабря, в день 90-летия Щедрина, музыка композитора в исполнении артистов Мариинки будет звучать сразу в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.Кульминацией музыкального праздника станет вечер 16 декабря: в Мариинке представят "Кармен-сюиту" с Дианой Вишневой и "Озорные частушки" в хореографии Вячеслава Самодурова – премьеру Театра имени Якобсона. На Приморской сцене состоится премьера оперы "Очарованный странник" при участии петербургских солистов. В Москве с симфоническим оркестром Мариинки и маэстро Гергиевым выступят Денис Мацуев и Академический Большой хор "Мастера хорового пения".В Концертном зале Мариинского театра 24 декабря прозвучит "Поэтория" на стихи Андрея Вознесенского, в роли чтеца – Евгений Миронов.Также в программу фестиваля "Щедрин-90" в Мариинке вошли: оперы "Очарованный странник" и "Не только любовь", поставленные специально для концертного зала тетра, "Запечатленный ангел" по прозе Лескова, хоровая опера "Боярыня Морозова", созданная на основе житий ХVII века и "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. На Новой сцене будут показаны опера "Мертвые души", балеты "Конек-горбунок и "Анна Каренина". Также в афише сочинения, созданные для театра и маэстро Гергиева, – оперы "Левша" и "Рождественская сказка".К юбилею композитора театр подготовил несколько выставочных проектов. Уже открылась в Мариинском-2 выставка, где представлены костюмы из спектаклей, фото и архивные материалы за долгие годы сотрудничества композитора с театром. На сайте опубликован онлайн-проект "Щедрин-90", подробно рассказывающий об истории постановок опер и балетов Родиона Щедрина в Мариинке.

https://ria.ru/20220726/plisetskaya-1805116487.html

https://ria.ru/20221205/gergiev-1836344136.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, родион щедрин, валерий гергиев, диана вишнева, москва, санкт-петербург, владивосток, мариинский театр, музыка, театр, денис мацуев