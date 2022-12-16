https://ria.ru/20221216/polsha-1838997137.html

Не стоит недооценивать Польшу: Варшава намерена избежать ошибок прошлого

Не стоит недооценивать Польшу: Варшава намерена избежать ошибок прошлого - РИА Новости, 16.12.2022

Не стоит недооценивать Польшу: Варшава намерена избежать ошибок прошлого

В Европе вообще и в России в частности Польша нередко воспринимается как государство, чьи безудержные геополитические амбиции и великодержавные фантомные боли... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:00

2022-12-16T08:00

2022-12-16T10:15

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польша

варшава

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евросоюз

министерство обороны сша

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В Европе вообще и в России в частности Польша нередко воспринимается как государство, чьи безудержные геополитические амбиции и великодержавные фантомные боли раз за разом приводят его к катастрофе. Текущая политика Варшавы обычно интерпретируется в том же ключе, что в целом понятно: в украинском кризисе и антироссийских выпадах Польша проявляет яростную активность и выполняет функцию затычки в любой русофобской бочке. Например, позавчера польский сейм в очередной раз откопал стюардессу, возложив на Москву ответственность за авиакатастрофу под Смоленском, и признал Россию "государством, поддерживающим терроризм".Однако пренебрежительно-насмешливое отношение к Польше в настоящий момент является заблуждением, поскольку польские власти, действительно являющиеся откровенными реваншистами и ставящие перед собой очень серьезные геополитические цели, демонстрируют вполне продуманную и перспективную стратегию. Безусловно, риски — и немалые — над Варшавой нависают, дело и на этот раз может кончиться крахом всех ее надежд, но это неотъемлемая часть данного процесса. Точно так же открывшимся окном геополитических возможностей (с удручающими перспективами в случае неудачи) пытаются воспользоваться десятки других стран — от Японии до Турции. Да и для России в нынешних событиях на кону стоит ее судьба.В целом же поляки действуют умело, гибко и остроумно, и недооценивать их было бы большой ошибкой. Они сделали свою главную военно-политическую ставку на Соединенные Штаты, вот только, в отличие от большинства восточноевропейских соседей, они вовсе не сдали американцам свой суверенитет — наоборот, подобным образом они пытаются максимально усилить его. С одной стороны, благодаря сделанному выбору они получают существенную, а местами критически важную поддержку Вашингтона. С другой — США слишком далеко, и они объективно слабеют, так что возможности давить на младших партнеров у них заметно снижаются, что также увеличивает свободу маневра для Варшавы.А ей эта свобода ой как нужна, особенно в усиливающихся трениях с Западной Европой и ЕС. Вчера стало известно, что Польша заблокировала 18-миллиардную программу финансирования Украины Евросоюзом на следующий год. И нет, причина вовсе не в Киеве. Все дело в минимальной ставке корпоративного налога, которую Брюссель продавливает на уровне 15 процентов, а Варшаву это не устраивает. Европейские дипломаты плачутся, что поляки занимаются "захватом заложников" и вообще "это как нездоровые отношения: они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова". Однако Польша продолжает последовательно гнуть свою линию, жестко торгуясь и ориентируясь в первую очередь на собственные интересы.Западноевропейские столицы вынуждены терпеть такое нахальство, более того — у них все меньше инструментов, чтобы поставить поляков на место, учитывая и значимость Польши в текущих региональных раскладах, и их собственные проблемы. Нынешняя картина, при которой Париж и Берлин геополитически выглядят ничтожнее Варшавы, просто эпична.Разумеется, хватает кассандр, предсказывающих, что Польша в своих амбициях отхватила слишком большой для себя кусок, которым и подавится. Что, мол, несмотря на все польское хитроумие, американцы точно так же бросят поляков безо всякого для тех профита в топку войны с Россией.Аргументов в пользу такой точки зрения хватает. Исследования показывают, что среди иностранных наемников, воюющих на Украине, больше всего поляков — соответственно, именно они несут самые тяжелые потери. А пару недель назад разразился мини-скандал, когда польское правительство выступило с инициативой по созданию военных кладбищ в "американском стиле". Закономерно возник вопрос об ожидании властями страны массовой гибели польских военных в каком-то конфликте. Ну а на днях обнародованы планы Варшавы о привлечении в следующем году для участия в военных учениях до 200 тысяч человек, в том числе "лиц, еще не прошедших действительную военную службу, и лиц, уволенных в запас, не являющихся военнослужащими запаса (лицами, имеющими военную квалификацию)". И это притом что численность польских вооруженных сил в настоящий момент составляет 160 тысяч военнослужащих (вместе с бойцами территориальной обороны).В общем, ничего удивительного, что алармисты усматривают в происходящем ускоренную подготовку Варшавы к большой войне. Ну а с кем может быть такая война? Понятное дело, что только с Россией.Однако будет ли прямой конфликт НАТО с Россией — это еще бабушка надвое сказала, учитывая неизбежность его перехода в глобальный ядерный апокалипсис. В Пентагоне и прочих генштабах Запада отмороженных самоубийц не так много. Зато перед Польшей стоят куда более актуальные цели, для которых все вышеупомянутая подготовка также будет весьма полезна. Речь о возвращении территории Западной Украины.Стремление и планы Варшавы вернуть утраченные территории на востоке являются секретом Полишинеля, причем до такой степени, что руководитель российской разведки делится деталями идущей работы в интервью. А уж у политических аналитиков и экспертов это зачастую является общим местом в рассуждениях, и нередко уже можно услышать недоумение по поводу того, что поляки тормозят и не форсируют решение вопроса.А между тем не торопятся они потому, что задача это крайне непростая, — и дело вовсе не в возможном осуждении мирового сообщества.Украина, в том числе ее западная часть, хочет в Европу, но не в Польшу. Больше того, на западе страны очень хорошо помнят историю края и осознают весьма непростые особенности украинско-польских отношений. Там помнят и то, что украинцы веками были фактически рабами у польских панов, которые обращались с ними соответствующим образом, и то, что Волынская резня остается незатянувшейся раной для поляков, притом что Западная Украина является оплотом украинских националистов.Сейчас острота польско-украинских противоречий приглушена благодаря общеевропейскому "зонтику" и общему антироссийскому фронту. Однако стоит украинцам с поляками остаться один на один, как проблемы вылезут в самом остром и неприглядном виде. В общем, Западная Украина для Польши — это точно не Крым для России, скорее его противоположность.Для успешного достижения цели по возвращению территории в состав страны польские власти и спецслужбы должны быть готовы к очень сложной операции с применением военной и/или полицейской силы из-за противодействия местного населения.И тот факт, что Варшава не форсирует процесс, хотя, казалось бы, момент благоприятствует, подчеркивает, что там осознают всю сложность стоящей задачи и стремятся действовать с холодной головой и тщательно просчитанным планом, а не наобум, под воздействием знаменитого польского гонора, как много раз в прошлом.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838134067.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

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авторы, польша, варшава, россия, нато, евросоюз, министерство обороны сша