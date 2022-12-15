https://ria.ru/20221215/polsha-1838758875.html

СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева

СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева - РИА Новости, 15.12.2022

СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева

Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:54

2022-12-15T03:54

2022-12-15T04:10

в мире

польша

украина

венгрия

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций. Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Также на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро."Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога", - приводит издание слова одного из дипломатов, который описал происходящее как "захват заложников".Согласно изданию, лидеры стран-членов блока должны утвердить "пакет", который включает поддержку Киева, план расходов Венгрии, "разморозку" средств для Будапешта и налоговую реформу. Если на одобрение одного из пунктов будет наложено вето, ни один из них не будет принят."Это как нездоровые отношения, они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова", - отметил другой дипломат.

https://ria.ru/20221214/evropa-1838675967.html

https://ria.ru/20221215/polsha-1838753737.html

польша

украина

венгрия

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в мире, польша, украина, венгрия, евросоюз