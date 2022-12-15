https://ria.ru/20221215/polsha-1838758875.html
СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева
СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева - РИА Новости, 15.12.2022
СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева
Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:54
2022-12-15T03:54
2022-12-15T04:10
в мире
польша
украина
венгрия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f8500f0c874b7febf9005dac7e8402b3.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро из-за вопроса минимальных ставок корпоративного налога, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций. Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Также на министерском уровне, несмотря на разногласия, было достигнуто соглашение о финансировании Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро."Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога", - приводит издание слова одного из дипломатов, который описал происходящее как "захват заложников".Согласно изданию, лидеры стран-членов блока должны утвердить "пакет", который включает поддержку Киева, план расходов Венгрии, "разморозку" средств для Будапешта и налоговую реформу. Если на одобрение одного из пунктов будет наложено вето, ни один из них не будет принят."Это как нездоровые отношения, они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова", - отметил другой дипломат.
https://ria.ru/20221214/evropa-1838675967.html
https://ria.ru/20221215/polsha-1838753737.html
польша
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b69444203e46d3004de280b0e56f4daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, венгрия, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Венгрия, Евросоюз
03:54 15.12.2022 (обновлено: 04:10 15.12.2022)
СМИ: Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 год по поддержке Киева
Politico: Польша отказалась поддержать финансирование Украины на уровне 18 миллиардов евро