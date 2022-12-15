https://ria.ru/20221215/polsha-1838753737.html

Сейм Польши назвал Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Сейм Польши назвал Россию "государством, поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 15.12.2022

Сейм Польши назвал Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:40

2022-12-15T01:40

2022-12-15T01:40

в мире

лех качиньский

леонид слуцкий (тренер)

сергей цеков

россия

польша

украина

парламентская ассамблея совета европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_7b977ad563a8e41c321552b524983c61.jpg

ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм"."Сейм Польской Республики признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства", - говорится в резолюции, которую депутаты приняли на вечернем заседании.В документе заявляется, что Россия "систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации объединенных наций и ряд других обязательств", "совершает аннексию территорий других государств, вооруженные нападения, военные преступления и геноциды" и "предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере".В документе говорится, что Россия "несет прямую ответственность" за уничтожение самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех КачиньскийСейм также заявил, что Россия совершает "акт международного пиратства вооруженным способом, блокируя украинские порты и парализуя морские коммуникации по ведущим к ним маршрутам без объявления войны".Депутаты призвали Совет министров Польши продолжать действия по введению антироссийских санкций, а также "на дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором". Сейм также призвал международное сообщество "разработать механизм выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери в связи с войной".Резолюция сейма носит рекомендательный характер и не предусматривает каких-либо юридических последствий или рассмотрения иными органами власти.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в "пособничестве терроризму". В итоговом тексте резолюции предлагается "признать российские политические партии, которые прежде голосовали за нелегальные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, организациями, способствующими терроризму".Отдельно такую резолюцию уже приняли парламенты Эстонии и Польши. Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" Дмитрий Алайба заявлял, что Кишинев должен последовать примеру других стран.После этого в МИД РФ заявили, что ПАСЕ придерживается крайне агрессивной линии по отношению к России. В министерстве отметили, что это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте 2022 года решения покинуть утративший объективность Совет Европы.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ПАСЕ утратила остатки логики. Сенатор Сергей Цеков заявил, что резолюция не имеет юридической силы, это просто "сотрясание воздуха". По словам депутата ГД Олега Морозова, прислушиваться к решениям ПАСЕ – все равно что рассматривать "чучело дипломатии" в музее. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221214/reparatsii-1838671709.html

https://ria.ru/20221214/evropa-1838675967.html

https://ria.ru/20221212/ukraina-1838135641.html

https://ria.ru/20221212/zerno-1838148846.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лех качиньский, леонид слуцкий (тренер), сергей цеков, россия, польша, украина, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, совет европы, ту-154