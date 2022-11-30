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Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель - РИА Новости, 30.11.2022
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Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель
Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель - РИА Новости, 30.11.2022
Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель
Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:00
2022-11-30T15:43
интервью
сергей нарышкин
варшава
польша
украина
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от экспертов до высшего руководства. О том, какие новые сведения об агрессивных планах Варшавы появились у наших разведчиков, а также о переговорах по тематике ядерной безопасности в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.— Сергей Евгеньевич, СВР ранее неоднократно делала заявления об агрессивных наме­рениях Польши в отношении Украины. Появились ли ка­кие-нибудь новые сведения по этому вопросу?— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков. Меж­ду тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление кро­ва многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недав­ний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран.Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года. Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" при­частность Организации украинских националистов — Украин­ской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах све­дений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституци­онные требования.В польской администрации нацелены придать этому шагу видимость "инициативы снизу". Для этого в число истцов предполагается включить проживающих в Польше потомков по­страдавших от украинских националистов лиц. Кроме того, ре­дакторам ведущих польских СМИ поставлена задача начать ра­зогрев общественности в стране на предмет "необходимости со­бирания польских земель".С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством приня­то решение использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них референ­думов. В качестве "пробного шара" польские спецслужбы "сли­ли" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львов­ской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализиро­вать.Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительно­го проведения ложных аналогий и призвать к более тщательно­му изучению своей истории. Напомним: она наполнена горьки­ми примерами столкновений польских и украинских национа­листов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?— Недавно времен­ная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд, отве­чая корреспонденту РИА Новости, заявила, что в ходе вашей недавней встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом обсуждались проблемы ядерной безопасности и стратегической стабильности. Ранее вы уходили от вопро­сов об этих переговорах. Не могли бы вы сейчас с учетом заявления госпожи Руд прокомментировать прошедшее ме­роприятие?— Со своей стороны, подтверждаю выска­зывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наи­более часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Ук­раина" и "киевский режим".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html
https://ria.ru/20221129/voyna-1835103424.html
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польша
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интервью, сергей нарышкин, варшава, польша, украина, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Интервью, Сергей Нарышкин, Варшава, Польша, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
15:00 30.11.2022 (обновлено: 15:43 30.11.2022)
 

Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от экспертов до высшего руководства. О том, какие новые сведения об агрессивных планах Варшавы появились у наших разведчиков, а также о переговорах по тематике ядерной безопасности в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
— Сергей Евгеньевич, СВР ранее неоднократно делала заявления об агрессивных наме­рениях Польши в отношении Украины. Появились ли ка­кие-нибудь новые сведения по этому вопросу?
— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 19:37
Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины
Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков. Меж­ду тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление кро­ва многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недав­ний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран.
Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года. Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" при­частность Организации украинских националистов — Украин­ской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах све­дений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституци­онные требования.
В польской администрации нацелены придать этому шагу видимость "инициативы снизу". Для этого в число истцов предполагается включить проживающих в Польше потомков по­страдавших от украинских националистов лиц. Кроме того, ре­дакторам ведущих польских СМИ поставлена задача начать ра­зогрев общественности в стране на предмет "необходимости со­бирания польских земель".
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 18:26
Польские военные оценили вероятность войны со своим участием как высокую
С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством приня­то решение использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них референ­думов. В качестве "пробного шара" польские спецслужбы "сли­ли" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львов­ской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализиро­вать.
Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительно­го проведения ложных аналогий и призвать к более тщательно­му изучению своей истории. Напомним: она наполнена горьки­ми примерами столкновений польских и украинских национа­листов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?
— Недавно времен­ная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд, отве­чая корреспонденту РИА Новости, заявила, что в ходе вашей недавней встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом обсуждались проблемы ядерной безопасности и стратегической стабильности. Ранее вы уходили от вопро­сов об этих переговорах. Не могли бы вы сейчас с учетом заявления госпожи Руд прокомментировать прошедшее ме­роприятие?
— Со своей стороны, подтверждаю выска­зывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наи­более часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Ук­раина" и "киевский режим".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 21:22Специальная военная операция на Украине
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ИнтервьюСергей НарышкинВаршаваПольшаУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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