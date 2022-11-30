https://ria.ru/20221130/naryshkin-1835291154.html

Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель

Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель - РИА Новости, 30.11.2022

Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель

Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:00

2022-11-30T15:00

2022-11-30T15:43

интервью

сергей нарышкин

варшава

польша

украина

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от экспертов до высшего руководства. О том, какие новые сведения об агрессивных планах Варшавы появились у наших разведчиков, а также о переговорах по тематике ядерной безопасности в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.— Сергей Евгеньевич, СВР ранее неоднократно делала заявления об агрессивных наме­рениях Польши в отношении Украины. Появились ли ка­кие-нибудь новые сведения по этому вопросу?— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков. Меж­ду тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление кро­ва многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недав­ний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран.Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года. Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" при­частность Организации украинских националистов — Украин­ской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах све­дений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституци­онные требования.В польской администрации нацелены придать этому шагу видимость "инициативы снизу". Для этого в число истцов предполагается включить проживающих в Польше потомков по­страдавших от украинских националистов лиц. Кроме того, ре­дакторам ведущих польских СМИ поставлена задача начать ра­зогрев общественности в стране на предмет "необходимости со­бирания польских земель".С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством приня­то решение использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них референ­думов. В качестве "пробного шара" польские спецслужбы "сли­ли" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львов­ской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализиро­вать.Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительно­го проведения ложных аналогий и призвать к более тщательно­му изучению своей истории. Напомним: она наполнена горьки­ми примерами столкновений польских и украинских национа­листов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?— Недавно времен­ная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд, отве­чая корреспонденту РИА Новости, заявила, что в ходе вашей недавней встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом обсуждались проблемы ядерной безопасности и стратегической стабильности. Ранее вы уходили от вопро­сов об этих переговорах. Не могли бы вы сейчас с учетом заявления госпожи Руд прокомментировать прошедшее ме­роприятие?— Со своей стороны, подтверждаю выска­зывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наи­более часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Ук­раина" и "киевский режим".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html

https://ria.ru/20221129/voyna-1835103424.html

https://ria.ru/20221128/voyna-1834884702.html

варшава

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сергей нарышкин, варшава, польша, украина, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)