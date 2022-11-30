https://ria.ru/20221130/naryshkin-1835291154.html
Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель
Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель - РИА Новости, 30.11.2022
Сергей Нарышкин: Варшава форсирует подготовку к аннексии украинских земель
Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:00
2022-11-30T15:00
2022-11-30T15:43
интервью
сергей нарышкин
варшава
польша
украина
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от экспертов до высшего руководства. О том, какие новые сведения об агрессивных планах Варшавы появились у наших разведчиков, а также о переговорах по тематике ядерной безопасности в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.— Сергей Евгеньевич, СВР ранее неоднократно делала заявления об агрессивных намерениях Польши в отношении Украины. Появились ли какие-нибудь новые сведения по этому вопросу?— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков. Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран.Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года. Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" причастность Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституционные требования.В польской администрации нацелены придать этому шагу видимость "инициативы снизу". Для этого в число истцов предполагается включить проживающих в Польше потомков пострадавших от украинских националистов лиц. Кроме того, редакторам ведущих польских СМИ поставлена задача начать разогрев общественности в стране на предмет "необходимости собирания польских земель".С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов. В качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать.Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним: она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?— Недавно временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд, отвечая корреспонденту РИА Новости, заявила, что в ходе вашей недавней встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом обсуждались проблемы ядерной безопасности и стратегической стабильности. Ранее вы уходили от вопросов об этих переговорах. Не могли бы вы сейчас с учетом заявления госпожи Руд прокомментировать прошедшее мероприятие?— Со своей стороны, подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html
https://ria.ru/20221129/voyna-1835103424.html
https://ria.ru/20221128/voyna-1834884702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, сергей нарышкин, варшава, польша, украина, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Интервью, Сергей Нарышкин, Варшава, Польша, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Тема вмешательства Польши во внутренние дела Украины, поставок военной техники киевскому режиму неоднократно поднималась на различных уровнях в нашей стране: от экспертов до высшего руководства. О том, какие новые сведения об агрессивных планах Варшавы появились у наших разведчиков, а также о переговорах по тематике ядерной безопасности в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
— Сергей Евгеньевич, СВР ранее неоднократно делала заявления об агрессивных намерениях Польши в отношении Украины. Появились ли какие-нибудь новые сведения по этому вопросу?
— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков. Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран.
Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда
дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину. Точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года. Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" причастность Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституционные требования.
В польской администрации нацелены придать этому шагу видимость "инициативы снизу". Для этого в число истцов предполагается включить проживающих в Польше потомков пострадавших от украинских националистов лиц. Кроме того, редакторам ведущих польских СМИ поставлена задача начать разогрев общественности в стране на предмет "необходимости собирания польских земель".
С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов. В качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать.
Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним: она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?
— Недавно временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд, отвечая корреспонденту РИА Новости, заявила, что в ходе вашей недавней встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом обсуждались проблемы ядерной безопасности и стратегической стабильности. Ранее вы уходили от вопросов об этих переговорах. Не могли бы вы сейчас с учетом заявления госпожи Руд прокомментировать прошедшее мероприятие?
— Со своей стороны, подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.