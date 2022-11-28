https://ria.ru/20221128/rud-1834669443.html

Элизабет Руд: США ждут возможности возобновить стратегический диалог с РФ

Элизабет Руд: США ждут возможности возобновить стратегический диалог с РФ - РИА Новости, 28.11.2022

Элизабет Руд: США ждут возможности возобновить стратегический диалог с РФ

Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала о том, когда можно ожидать возобновления стратегического... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:30

2022-11-28T10:30

2022-11-28T10:37

интервью

интервью - авторы

сша

россия

бриттни грайнер

владимир путин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814382295_0:22:1140:663_1920x0_80_0_0_872ab98dae0c9b1bb1cb6783223686f4.jpg

Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала о том, когда можно ожидать возобновления стратегического диалога Вашингтона и Москвы, стоит ли рассчитывать на изменения в двусторонних отношениях после промежуточных выборов в конгресс, будут ли США менять страну получения иммиграционных виз для россиян и обсуждалась ли на встрече глав разведок США и России в Анкаре тема украинского урегулирования.– Россия и США готовятся к консультациям по ДСНВ, которые должны стартовать в Каире уже во вторник. Смогут ли эти переговоры помочь заново запустить общий процесс стратегического диалога, или встреча проводится только для того, чтобы урегулировать имеющиеся проблемы с реализацией действующего Договора по СНВ?– Соединенные Штаты стремятся к более мирному устройству нашей планеты. У нас нет большей обязанности, чем предотвращение риска ядерной эскалации и ядерной войны. Это и является целью Договора о СНВ. Двусторонняя консультативная комиссия, которая должна провести встречу в ближайшее время, является механизмом, созданным специально для обсуждения вопросов имплементации Договора. Тем не менее, президент Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году. И мы остаемся приверженными этой цели.Всего полтора года назад наши президенты встречались в Женеве, где они говорили о намерении создать более стабильный и предсказуемый механизм. К сожалению, сложно представить себе продолжение стратегического диалога в настоящее время, пока Россия ведёт войну* в Украине. Однако США десятилетиями много работали над сокращением ядерного арсенала и ядерных рисков. Мы хотим, чтобы наша планета стала более мирной. И мы намерены продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно.– Могут ли дискуссии именно по стратегическому диалогу пройти до 2024 года (очередных президентских выборов в США)?– Президент Байден сохраняет приверженность обсуждению вопросов контроля над вооружениями и определению механизмов на будущее, после истечения срока действия ДСНВ. Пока же этого не произошло, мы продолжим вести дискуссию в рамках Двусторонней консультативной комиссии, являющейся механизмом Договора. И мы будем ждать возможности возобновить стратегический диалог.– То есть вы сохраняете некоторый оптимизм?– Я знаю, что мы глубоко привержены обсуждению вопросов стратегической стабильности, сохранению механизмов контроля над вооружениями и поддержанию отношений с Россией в этом контексте.– Еще одним важным вопросом в отношениях России и США является обмен заключёнными. Если говорить о самом последнем деле – Бриттни Грайнер – планируете ли вы посетить ее в мордовской тюрьме, обращались ли к российской стороне за соответствующим разрешением?– Конечно, мы собираемся это сделать, как только российские власти дадут нам разрешение посетить Бриттни Грайнер в новой колонии, куда ее недавно перевели.– Поступали ли от нее какие-то жалобы?– Насколько мы поняли из общения с ней, она здорова и чувствует себя настолько хорошо, насколько это можно ожидать в ее сложных обстоятельствах.– Ранее российская сторона заявила, что в "обменный список" включён Виктор Бут. Можете ли вы подтвердить эту информацию, и можно ли ожидать, что обмен заключенными произойдёт до конца года?– Я могу сказать, что США по специальным каналам продолжают обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Как мы уже говорили, США внесли на рассмотрение серьезное предложение. Мы дорабатывали это предложение и предлагали альтернативы. К сожалению, пока со стороны Российской Федерации серьезного ответа на эти предложения не поступило. Однако я бы хотела подчеркнуть, что главная забота и первоочередная задача посольства США - это обеспечение благополучия находящихся здесь американских граждан. И именами тех, кто упоминается в заголовках СМИ ситуация не исчерпывается - в российских тюрьмах содержится целый ряд американских граждан. Нас чрезвычайно беспокоит состояние каждого из них, и мы продолжаем очень внимательно следить за их делами и всячески их поддерживать.– Российская сторона отмечала, что США интересуют только некоторые заключённые и совершенно не волнует судьба около ста американских граждан, в том числе с двойным гражданством, также находящихся в российских тюрьмах.– Конечно, есть люди известные, и информация о них попадает в заголовки СМИ. Но это не значит, что мы думаем о них больше. Нас беспокоит состояние каждого гражданина нашей страны, находящегося в российской тюрьме.– Что вы имели в виду под "серьёзным ответом" со стороны России? Москва не раз подчеркивала, что переговоры ведутся по профессиональным каналам… Что имеет в виду американская сторона, говоря о "серьезном ответе"?– Я хочу сказать, что мы внесли серьезное предложение, отражающее наше намерение принять меры с целью освобождения американских заключённых. Мы не увидели с российской стороны серьезного ответа на наше предложение.– Под "серьёзным ответом" вы имеете в виду согласие?– Я имею в виду ответ, который бы помог нам прийти к соглашению.– Другая немаловажная тема, которая продолжает интересовать многих россиян, визы. Стороны какое-то время обсуждали этот вопрос на экспертном уровне, потом диалог прекратился. Что Вы думаете о возможности возврата сторон к переговорам? Эта возможность вообще существует в нынешней ситуации?– Здесь я прежде всего хотела бы сказать, что проблемы у нас возникают с правительством России, а не с ее людьми. Соединённые Штаты по-прежнему готовы принимать россиян, которые хотят побывать в нашей стране или приехать к нам учиться. Но дело в том, что численность персонала посольства очень сильно сократилась, и особенно это касается консульского отдела. В консульстве сейчас очень мало сотрудников. Большую часть своего времени они тратят на работу с американскими гражданами, в том числе с теми, кто находится в тюрьме или является участником судебного процесса. Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими (неиммиграционными – ред.) визами в любой стране, где есть посольство США.Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз…– Скорее невозможно...– … Поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные места. Но повторяю, наша страна открыта для посещений, и у российских граждан есть возможность обращаться за американскими визами.– В качестве уточнения: та другая страна, помимо Польши, в которой российские граждане смогут, по Вашим словам, смогут обращаться за выдачей американских иммиграционных виз, речь идет о европейской стране?– Мы пытаемся определить другие, более доступные для россиян места.– Замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Москва предлагала Вашингтону "обнулить" все взаимные претензии по теме работы дипмиссий для того, чтобы как-то начать преодолевать кризис в этой сфере, что Вы думаете об этом предложении?– Наши отношения сейчас переживают период охлаждения, а численность персонала наших посольств гораздо меньше обычной. Но несмотря на это, у нас есть каналы для общения с Россией на рабочем уровне, и мы по-прежнему можем обсуждать множество вопросов, необходимых для обеспечения работы наших посольств. Я не думаю, что двусторонние отношения быстро улучшатся. Но мы по-прежнему здесь, и мы обсуждаем все важные вопросы.– Позвольте уточнить: когда американская сторона заявляет, что численность персонала посольства за последний год сократилась, российская сторона в свою очередь указывает на это, что у вас есть квоты. Почему вы не выбираете эти квоты?– Только кажется, что это просто сделать. На самом деле это не так. Могу только сказать, что для президента Байдена очень важно, чтобы наше посольство оставалось открытым и работало. Поэтому он выдвинул кандидатуру нового посла. Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть. И мы ждём того дня, когда наши посольства будут опять полностью укомплектованы, хотя я и не могу вам сказать, когда этот день наступит.– Остаётся все же некоторое недопонимание, когда стороны комментируют эту тему. Почему США не выбирают квоту, если вы можете это сделать и заполнить те вакансии, которые освободились - более 200 человек, а может быть, и ещё больше"?– Повторяю, это не так просто, как кажется. Летом прошлого года Российская Федерация обязала нас уволить всех российских сотрудников. Речь идёт о большом количестве людей, и найти им всем замену, получить для новых сотрудников визу - непростая задача. Важно, что посольство открыто, что оно работает, и мы ждём того дня, когда оно опять будет полностью укомплектовано.— Как вы думаете, в ближайшем будущем или, может быть, не в таком ближайшем, закончится ли взаимная высылка дипломатов?Думаю, это связано с нашими двусторонними отношениями. Надеюсь, что дипломатов больше высылать не будут, потому что в интересах обеих стран иметь полностью укомплектованные, полностью функционирующие посольства.– В российских СМИ писали о возможном сдвиге в американо-российских отношениях после промежуточных выборов в США. Что Вы об этом думаете? И разделяете ли вы оценки, что наши страны находятся на грани разрыва дипломатических отношений?– США хотят иметь отношения сотрудничества с Российской Федерацией. Вы знаете, что меньше года назад мы внесли солидный пакет предложений по обсуждению с Российской Федерацией вопросов, вызывающих ее озабоченность в сфере безопасности. К сожалению, вместо того, чтобы ответить на эти предложения, президент Путин начал агрессивную войну* с Украиной. Поэтому сложно представить, чтобы наши двусторонние отношения существенно улучшились в ближайшем будущем, независимо от итогов выборов в США. Я такого улучшения не ожидаю. Но хотела бы подчеркнуть, что проблема у нас не с россиянами, а с российским правительством. И это не конфликт России с Западом.Что же касается наших двусторонних отношений, то мы не только держим наше посольство открытым и делаем в этом плане все, от нас зависящее, - мы ещё прилагаем всевозможные усилия к сохранению контактов между людьми, сохранению культурных и образовательных связей в русле глубокого и неизменного уважения, которое мы испытываем по отношению к русской культуре, русскому искусству и русской литературе.Хотела бы подчеркнуть, что хотя это идёт вразрез с тем, что преподносится российской аудитории в СМИ, американцы относятся к русской культуре с глубоким уважением. Просто приведу пример: приближаются праздники, и по всей Америке, в больших и маленьких городах балетные труппы и балетные школы будут ставить балет "Щелкунчик" Чайковского. В первую неделю декабря в Нью-Йоркской филармония будут исполнять Шестую симфонию Шостаковича и Шестую симфонию Чайковского. В прошлом месяце оперный театр Сан-Франциско поставил "Евгения Онегина". На полках книжных магазинов, библиотек и университетов США стоят книги русских авторов. Американские студенты и просто американцы покупают эти книги, читают их и изучают русскую литературу с огромным интересом.– Да, но в то же время одному из самых знаменитых российских дирижеров - Валерию Гергиеву - был запрещён въезд во многие страны, равно как и многим другим артистам, поддержавшим, по заявлению европейских стран, российскую спецоперацию. Есть другие прецеденты.– Были случаи, когда отдельных артистов, активно поддержавших захватническую войну* против украинского народа, не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать. Но это не означает, что можно говорить о так называемой отмене русской культуры в США. Русская культура занимает своё место в сердцах американцев, в наших университетах, библиотеках, театрах и концертных залах. Она жива, прекрасно себя чувствует, и ей очень рады.– Что вы можете сказать о перспективах американо-российских переговоров по Украине? Обсуждался ли этот вопрос на встрече Бернса и Нарышкина в Анкаре?– У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бёрнс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта в Украине не обсуждал. В то же время США действительно хотят окончания этой войны*. Мы хотим мира. К сожалению, мы не видим никаких свидетельств того, что в настоящее время президент Путин заинтересован в переговорах по окончанию войны* в Украине в соответствии с принципами Устава ООН. США выступают за соблюдение Устава ООН, в частности, за соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности стран и недопустимости насильственного захвата одной страной территории другой страны.Мы думаем, что решать каким должно быть справедливое и прочное урегулирование этого конфликта, должна Украина. Не дело США вести переговоры за Украину. Мы же со своей стороны призываем Российскую Федерацию закончить войну* с Украиной. Мы призываем Россию вывести все войска с территории Украины, то есть со всей территории, которую Россия захватила силой и которую она незаконно аннексировала в нарушение Устава ООН, что осудили 143 государства-члена Генеральной ассамблеи ООН.– Если Украина не хочет говорить с Россией, а мир нужен, то, может быть, в какой-то момент США рассмотрят возможность своего участия в этой ситуации через специальный канал?– Мы хотим мира. Фактически каждый конфликт в конце концов заканчивается теми или иными переговорами. Но не дело США вести переговоры от имени Украины, потому что это не война России с Западом и это не война России с Соединенными Штатами. Это война*, которую Россия развязала против Украины.– А что вы думаете о перспективах новой встречи Бернса с Нарышкиным? Или, может быть, Бернса с Патрушевым?– Я уверена, что если возникнет необходимость провести еще один разговор по этому каналу, то он сможет быть проведен. Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано.– Потому что все были удивлены, что прошли переговоры по этой теме между Бернсом и Нарышкиным, а не между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, потому что раньше был специальный канал для общения Патрушева и Салливана. Почему обсуждение ядерных вопросов ведется директором ЦРУ и его коллегой?– Я повторю, что переговоров между директором ЦРУ Бернсом и Нарышкиным не было – было обсуждение вопросов управления рисками. Для этого канал и существует. Для этого он и был использован.– Спасибо за разъяснение. Уже объявлено, что следующий саммит АТЭС пройдет в США, в Сан-Франциско. С учетом напряженных отношений России и США, как вы оцениваете вероятность того, что представителей России пригласят принять участие в саммите в 2023 году?– АТЭС является основным механизмом, имеющимся у США для стимулирования экономического роста и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы стремимся к тому, чтобы углубить и расширить связи с нашими азиатско-тихоокеанскими партнерами. Мы также стремимся к взаимодействию с нашими партнерами по АТЭС при выработке планов организации на 2023 год и намереваемся работать с ними, чтобы обеспечить полное участие всех делегаций в 2023 году в соответствии с законами и нормами США.– То есть это означает, что те, кто находится под санкциями, не смогут участвовать и въехать в страну?– Я могу вам сказать, что мы стремимся к участию всех делегаций в (мероприятиях – ред.) АТЭС в 2023 году.– В ближайшем будущем планируются встречи официальных лиц России и США? Может быть, в Москву планирует приехать замгоссекретаря Виктория Нуланд?– Мне об этом не известно. Как мы уже говорили, у нас есть каналы общения для управления рисками. Наши посольства часто контактируют на рабочем уровне по всем вопросам, необходимым для того, чтобы они могли продолжать работать. И мы знаем, как нам друг с другом связаться, когда нужно что-то обсудить.– Считаете ли вы, что Россия и США смогут снова стать партнерами в этом большом мире, Вы с оптимизмом смотрите в будущее?– Я думаю, что мы никогда не переставали быть друзьями и партнерами россиян. И я жду того дня, когда мы снова сможем стать партнерами правительства России.* Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html

https://ria.ru/20221118/sammit-1832442388.html

https://ria.ru/20220812/vysylka-1809235340.html

https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

https://ria.ru/20221109/antonov-1830116297.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Руд о возобновлении диалога между США и Россией по стратегической стабильности США привержены обсуждению контроля над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд. 2022-11-28T10:30 true PT0M27S

Элизабет Руд о вопросе освобождения Грайнер и Уилана Вашингтон продолжает по специальным каналам обсуждать с Москвой вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. Она отметила, что Грайнер не обращалась с жалобами на содержание в колонии в Мордовии. 2022-11-28T10:30 true PT0M28S

Элизабет Руд об иммиграционных визах для граждан РФ В связи с ограничениями Польши на въезд для россиян Вашингтон сейчас пытается определить "более доступные места" для получения гражданами России иммиграционных виз, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд. 2022-11-28T10:30 true PT0M57S

Элизабет Руд: "Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена" Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США Элизабет Руд. По ее словам, продолжение работы дипмиссии в Москве в интересах руководства США. 2022-11-28T10:30 true PT0M26S

Руд: "У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными" У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками - особенно ядерными - на уровне спецслужб, на встрече в Анкаре украинское урегулирование не обсуждалось. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести разговор, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в России. 2022-11-28T10:30 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, сша, россия, бриттни грайнер, владимир путин, украина