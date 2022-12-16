https://ria.ru/20221216/gripp-1839148409.html
Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа
Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа - РИА Новости, 16.12.2022
Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа
Институт экспериментальной медицины проводит доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:52
2022-12-16T13:52
2022-12-16T17:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Институт экспериментальной медицины проводит доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ), член-корреспондент РАН Александр Суворов. "У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта", - сказал он в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Суворов отметил, что в настоящее время проводятся доклинические исследования. "Они на стадии доклиники. Причем у нас несколько вариантов, как мне кажется, очень эффективных от гриппа... Но пока (исследования) на лабораторных животных. Мы планируем при наличии финансирования провести полномасштабную доклинику", - сказал он. По его словам, в результате вакцина от гриппа может выглядеть в виде капсулы. "Конечно, для людей мы видим это таким образом, что это будет лиофильно высущенные молочно-кислые бактерии, и это будет капсульный препарат", - сказал он.
https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html
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13:52 16.12.2022 (обновлено: 17:50 16.12.2022)
Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа
Институт экспериментальной медицины проводит исследования мукозальной вакцины от гриппа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Институт экспериментальной медицины проводит доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ), член-корреспондент РАН Александр Суворов.
"У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта", - сказал он в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Суворов отметил, что в настоящее время проводятся доклинические исследования. "Они на стадии доклиники. Причем у нас несколько вариантов, как мне кажется, очень эффективных от гриппа... Но пока (исследования) на лабораторных животных. Мы планируем при наличии финансирования провести полномасштабную доклинику", - сказал он.
По его словам, в результате вакцина от гриппа
может выглядеть в виде капсулы. "Конечно, для людей мы видим это таким образом, что это будет лиофильно высущенные молочно-кислые бактерии, и это будет капсульный препарат", - сказал он.