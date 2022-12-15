https://ria.ru/20221215/avianapravleniya-1838618535.html
Эксперты узнали, куда полетят россияне на новогодние праздники
Эксперты узнали, куда полетят россияне на новогодние праздники - РИА Новости, 15.12.2022
Эксперты узнали, куда полетят россияне на новогодние праздники
Аналитики назвали самые популярные у россиян направления в декабре и на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:55
2022-12-15T05:55
2022-12-15T06:41
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Аналитики назвали самые популярные у россиян направления в декабре и на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту.Большая часть перелетов (82 процента) у самостоятельных путешественников будут внутрироссийскими, следует из результатов исследования. В фаворитах — маршрут из Москвы в Сочи.Также туристы часто бронируют билеты из столицы в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Самару и Уфу. Уточняется, что средний чек на поездки по России составляет 13 107 рублей в обе стороны.Из заграничных направлений лидируют страны ближнего зарубежья: туда планируют отправиться 13 процентов пассажиров, отмечают в пресс-службе. В топе — Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Белоруссия и Казахстан.Оставшиеся пять процентов путешественников собираются в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Грузию, Сербию, Германию, Италию и Египет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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05:55 15.12.2022 (обновлено: 06:41 15.12.2022)
Эксперты узнали, куда полетят россияне на новогодние праздники
Туту: самые популярные у россиян новогодние авианаправления – Сочи, Петербург и Кавминводы