https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html

"Есть новые детали". Что известно о массовой гибели тюленей в Дагестане

"Есть новые детали". Что известно о массовой гибели тюленей в Дагестане - РИА Новости, 14.12.2022

"Есть новые детали". Что известно о массовой гибели тюленей в Дагестане

В северокавказской республике продолжают разбираться в ситуации. Туши все еще валяются на берегу Каспийского моря. О том, что произошло, — в материале РИА... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:20

общество

казахстан

махачкала

российская академия наук

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мгу имени м. в. ломоносова

животные

тюлень

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В северокавказской республике продолжают разбираться в ситуации. Туши все еще валяются на берегу Каспийского моря. О том, что произошло, — в материале РИА Новости."Ситуация не критичная"Без признаков насильственной смерти, каких-либо остатков рыболовных снастей в Махачкале нашли 700 мертвых тюленей. Они погибли в конце ноября.Взяли анализы на вирусы и бактерии. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани.Проверили на тяжелые металлы и пестициды — гипотезу об отравлении выдвинули дагестанские зоозащитники. Однако в Минприроды ее отвергли.Мертвых животных находят до сих пор. По последней информации, их уже больше 2,5 тысячи. Обследуют дагестанское побережье Каспийского моря от Кизлярского залива на севере до устья Самура на юге — это более 320 километров. Много туш в районе Юзбаша, а также между реками Сулак и Шуринка."Мы заканчиваем, осталась пара участков. Итоговых данных пока нет. В любом случае, если речь о четырех-пяти процентах популяции (около 300 тысяч особей. — Прим. ред.) — это не критично. Но, конечно, большая трагедия", — говорит член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Магомед-Расул Магомедов.Природный газТуши убирают только после экспертизы. Как уточнили в пресс-службе администрации Махачкалы, к работам подключили почти всех сотрудников районных администраций и городских служб. Помогают и волонтеры.Продолжаются общебиологические и патологоанатомические исследования.Специалисты склоняются к версии выброса метана из-за сейсмической активности. Северный и Средний Каспий богат углеводородами. При землетрясениях на дне образуются микротрещины и разломы, через которые выходит газ."Метан в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность. Тюлени могли надышаться им и получить поражение нервной системы", — объясняет старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.Океанолог добавляет, что предположение о разливе химикатов, на которое напирают некоторые экологи, сомнительно. Тогда погибли бы не только тюлени, но и рыба."Подобное уже было"Недавно обнаружили 17 туш в Азербайджане. А месяц назад — 141 в Казахстане.И такое происходит не впервые. В декабре 2020-го на юге республики, а также в Азербайджане погибли более 2,5 тысячи морских животных."Туши находят ежегодно в ноябре-декабре. Инциденты фиксировали, но не изучали, — рассказывает научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Соловьева. — Но два года назад ученые РАН совместно с коллегами из ВНИРО, ПИБР ДНЦ РАН и "Москвариума" попытались понять, что происходит. Действовали методом исключения".Сошлись на выбросе метана."Все упирается в деньги"Установить точную причину сложно еще и потому, что обследовать погибших тюленей нужно как можно раньше. Желательно еще в воде, ведь на берегу туши сразу начинают разлагаться.Российские ученые вместе с казахстанскими коллегами изучают каспийского тюленя с 2019-го. Однако средства выделяет только Казахстан — соответственно, работают в основном там.По словам эксперта, проблему нужно решать комплексно, с участием Минприроды. Это позволит предотвратить массовую гибель краснокнижных особей.

https://ria.ru/20221205/zhivotnye-1835908380.html

https://ria.ru/20221213/zhivotnye-1838145509.html

казахстан

махачкала

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2022

Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, казахстан, махачкала, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мгу имени м. в. ломоносова, животные, тюлень, происшествия