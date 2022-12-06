https://ria.ru/20221206/tyuleni-1836558983.html
Эксперт считает, что тюленей в Каспийском море мог убить метан
Эксперт считает, что тюленей в Каспийском море мог убить метан - РИА Новости, 06.12.2022
Эксперт считает, что тюленей в Каспийском море мог убить метан
Причиной удушья и массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:25
2022-12-06T08:25
2022-12-06T08:25
светлана радионова
каспийское море
астрахань
баку
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Причиной удушья и массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.По последним данным, на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Глава Росиприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с гипоксией (кислородным голоданием) у животных."Северный Каспий, Средний Каспий – это район, богатый углеводородами. В результате различных сейсмических подвижек, толчков появляются микротрещины, разломы, и природный газ выходит со дна. Природный газ – это практически полностью метан. Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность. Если в определенный момент в воздухе его было достаточно много, то тюлени могли надышаться метаном, токсичным газом, который разрушает нервную систему", - сказал Мухаметов.Он подчеркнул, что в случае разлива в Каспийском море химикатов или других вредных веществ, погибли бы не только тюлени, но и рыба, и другие организмы. Это говорит о том, что причины гибели каспийских нерп, скорее всего, естественные.Кроме того, по словам ученого, тюлени погибли значительно севернее того места, где были обнаружены. К такому выводу он пришел на основе анализа системы течений в Каспийском море."Вдоль западного побережья Каспия течение идет от Астрахани до Баку, с севера на юг", - сказал он."В любом случае, причина, скорее всего, природная – тюлени задохнулись. Так или иначе, это гипоксия, но чем она вызвана – предстоит определить", - заключил Мухаметов.
https://ria.ru/20221205/spasenie-1836414511.html
https://ria.ru/20221204/gibel-1836282870.html
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светлана радионова, каспийское море, астрахань, баку, мгу имени м. в. ломоносова
Светлана Радионова, Каспийское море, Астрахань, Баку, МГУ имени М. В. Ломоносова
Эксперт считает, что тюленей в Каспийском море мог убить метан
Эксперт Мухаметов: причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать метан
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Причиной удушья и массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
По последним данным, на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона заявляли, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. Глава Росиприроднадзора Светлана Радионова
заявила, что массовая гибель тюленей в Каспийском море связана с гипоксией (кислородным голоданием) у животных.
"Северный Каспий, Средний Каспий – это район, богатый углеводородами. В результате различных сейсмических подвижек, толчков появляются микротрещины, разломы, и природный газ выходит со дна. Природный газ – это практически полностью метан. Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность. Если в определенный момент в воздухе его было достаточно много, то тюлени могли надышаться метаном, токсичным газом, который разрушает нервную систему", - сказал Мухаметов.
Он подчеркнул, что в случае разлива в Каспийском море химикатов или других вредных веществ, погибли бы не только тюлени, но и рыба, и другие организмы. Это говорит о том, что причины гибели каспийских нерп, скорее всего, естественные.
Кроме того, по словам ученого, тюлени погибли значительно севернее того места, где были обнаружены. К такому выводу он пришел на основе анализа системы течений в Каспийском море.
"Вдоль западного побережья Каспия течение идет от Астрахани
до Баку
, с севера на юг", - сказал он.
"В любом случае, причина, скорее всего, природная – тюлени задохнулись. Так или иначе, это гипоксия, но чем она вызвана – предстоит определить", - заключил Мухаметов.