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Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей - РИА Новости, 14.12.2022
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Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей
Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей - РИА Новости, 14.12.2022
Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей
Минцифры предлагает ввести штрафы для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота, соответствующий законопроект сейчас обсуждается с... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:50
2022-12-14T11:52
экономика
технологии
максут шадаев
россия
кпрф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минцифры предлагает ввести штрафы для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота, соответствующий законопроект сейчас обсуждается с представителями IT-отрасли, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании думской фракции КПРФ."Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы, вплоть до 3% сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных. Сейчас обсуждаем его с представителями IT-отрасли", - сказал он.По словам Шадаева, на данный момент есть серьезная проблема, связанная с утечкой персональных данных. "Действительно, это есть, такая сложная у нас ситуация. Понятно, что здесь есть позиция штрафовать", - отметил он.Вместе с тем, по словам Шадаева, Минцифры предлагает учитывать и смягчающие обстоятельства для компаний."Первое... если компания как бы аттестовала и сертифицировала всю свою инфраструктуру, соответствуя усиленным требованиям безопасности, в добровольном режиме продемонстрировала, что инвестиции в средства защиты сделаны... Второе - компания будет компенсировать ущерб тем гражданам, чьи данные утекли. Если 2/3 граждан, соответственно, урегулировано компанией в досудебном порядке, компенсировано", - рассказал он."Конечно, до 3% оборотные штрафы заставят компании инвестировать значительно больше средств в свою безопасность", - уверен Шадаев.Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в этом году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова в начале декабря говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
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экономика, технологии, максут шадаев, россия, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, КПРФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
10:50 14.12.2022 (обновлено: 11:52 14.12.2022)
 
Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей

Минцифры России подготовило законопроект о штрафах до 3% от оборота за утечку данных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минцифры предлагает ввести штрафы для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота, соответствующий законопроект сейчас обсуждается с представителями IT-отрасли, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании думской фракции КПРФ.
"Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы, вплоть до 3% сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных. Сейчас обсуждаем его с представителями IT-отрасли", - сказал он.
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По словам Шадаева, на данный момент есть серьезная проблема, связанная с утечкой персональных данных. "Действительно, это есть, такая сложная у нас ситуация. Понятно, что здесь есть позиция штрафовать", - отметил он.
Вместе с тем, по словам Шадаева, Минцифры предлагает учитывать и смягчающие обстоятельства для компаний.
"Первое... если компания как бы аттестовала и сертифицировала всю свою инфраструктуру, соответствуя усиленным требованиям безопасности, в добровольном режиме продемонстрировала, что инвестиции в средства защиты сделаны... Второе - компания будет компенсировать ущерб тем гражданам, чьи данные утекли. Если 2/3 граждан, соответственно, урегулировано компанией в досудебном порядке, компенсировано", - рассказал он.
"Конечно, до 3% оборотные штрафы заставят компании инвестировать значительно больше средств в свою безопасность", - уверен Шадаев.
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Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в этом году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова в начале декабря говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
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