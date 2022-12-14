https://ria.ru/20221214/shtraf-1838519186.html

Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей

Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей - РИА Новости, 14.12.2022

Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей

Минцифры предлагает ввести штрафы для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота, соответствующий законопроект сейчас обсуждается с... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:50

2022-12-14T10:50

2022-12-14T11:52

экономика

технологии

максут шадаев

россия

кпрф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минцифры предлагает ввести штрафы для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота, соответствующий законопроект сейчас обсуждается с представителями IT-отрасли, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании думской фракции КПРФ."Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы, вплоть до 3% сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных. Сейчас обсуждаем его с представителями IT-отрасли", - сказал он.По словам Шадаева, на данный момент есть серьезная проблема, связанная с утечкой персональных данных. "Действительно, это есть, такая сложная у нас ситуация. Понятно, что здесь есть позиция штрафовать", - отметил он.Вместе с тем, по словам Шадаева, Минцифры предлагает учитывать и смягчающие обстоятельства для компаний."Первое... если компания как бы аттестовала и сертифицировала всю свою инфраструктуру, соответствуя усиленным требованиям безопасности, в добровольном режиме продемонстрировала, что инвестиции в средства защиты сделаны... Второе - компания будет компенсировать ущерб тем гражданам, чьи данные утекли. Если 2/3 граждан, соответственно, урегулировано компанией в досудебном порядке, компенсировано", - рассказал он."Конечно, до 3% оборотные штрафы заставят компании инвестировать значительно больше средств в свою безопасность", - уверен Шадаев.Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры ранее в этом году предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова в начале декабря говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.

https://ria.ru/20221213/tiktok-1838298380.html

https://ria.ru/20221209/vkusvill-1837655033.html

https://ria.ru/20221212/zaschita-1837945594.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, максут шадаев, россия, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)