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Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь - РИА Новости, 14.12.2022
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Шоубиз
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Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь
Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь - РИА Новости, 14.12.2022
Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь
Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:59
2022-12-14T13:59
шоубиз
пелагея
иван телегин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал". Теперь спортсмен будет выплачивать наследнице одну шестую часть заработка вместо одной четвертой, как прежде. Экс-супруг артистки подал иск еще в октябре. Однако он не раскрыл причины своего поступка. В августе пара обращалась в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью певицы. Также он пытался взыскать часть гонораров с бывшей супруги. Однако суд встал на сторону Пелагеи и отказал хоккеисту в "необоснованных требованиях". Знаменитости развелись в прошлом году. Ранее пользователи Сети поддержали певицу после раздела имущества с экс-супругом. Они посчитали победу Пелагеи в суде "справедливой".
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пелагея, иван телегин
Шоубиз, Пелагея, Иван Телегин
13:59 14.12.2022
 
Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь

Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин через суд добился уменьшения алиментов на дочь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПелагея и Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал".
Теперь спортсмен будет выплачивать наследнице одну шестую часть заработка вместо одной четвертой, как прежде. Экс-супруг артистки подал иск еще в октябре. Однако он не раскрыл причины своего поступка.
В августе пара обращалась в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью певицы. Также он пытался взыскать часть гонораров с бывшей супруги.
Однако суд встал на сторону Пелагеи и отказал хоккеисту в "необоснованных требованиях".
Знаменитости развелись в прошлом году.
Ранее пользователи Сети поддержали певицу после раздела имущества с экс-супругом. Они посчитали победу Пелагеи в суде "справедливой".
Хоккеист Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 14:44Шоубиз
Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты
 
ШоубизПелагеяИван Телегин
 
 
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