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Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь
Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь - РИА Новости, 14.12.2022
Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь
Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:59
2022-12-14T13:59
2022-12-14T13:59
шоубиз
пелагея
иван телегин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал". Теперь спортсмен будет выплачивать наследнице одну шестую часть заработка вместо одной четвертой, как прежде. Экс-супруг артистки подал иск еще в октябре. Однако он не раскрыл причины своего поступка. В августе пара обращалась в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью певицы. Также он пытался взыскать часть гонораров с бывшей супруги. Однако суд встал на сторону Пелагеи и отказал хоккеисту в "необоснованных требованиях". Знаменитости развелись в прошлом году. Ранее пользователи Сети поддержали певицу после раздела имущества с экс-супругом. Они посчитали победу Пелагеи в суде "справедливой".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пелагея, иван телегин
Шоубиз, Пелагея, Иван Телегин
Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь
Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин через суд добился уменьшения алиментов на дочь