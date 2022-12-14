https://ria.ru/20221214/pelageya-1838582650.html

Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь

Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь - РИА Новости, 14.12.2022

Экс-супруг Пелагеи добился уменьшения алиментов на дочь

Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:59

2022-12-14T13:59

2022-12-14T13:59

шоубиз

пелагея

иван телегин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде добился сокращения алиментов на дочь Таисию. Об этом сообщил "Пятый канал". Теперь спортсмен будет выплачивать наследнице одну шестую часть заработка вместо одной четвертой, как прежде. Экс-супруг артистки подал иск еще в октябре. Однако он не раскрыл причины своего поступка. В августе пара обращалась в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью певицы. Также он пытался взыскать часть гонораров с бывшей супруги. Однако суд встал на сторону Пелагеи и отказал хоккеисту в "необоснованных требованиях". Знаменитости развелись в прошлом году. Ранее пользователи Сети поддержали певицу после раздела имущества с экс-супругом. Они посчитали победу Пелагеи в суде "справедливой".

https://ria.ru/20211227/nour-1765661637.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пелагея, иван телегин