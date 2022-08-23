https://ria.ru/20220823/pelageya-1811518704.html

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа - РИА Новости, 23.08.2022

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина. Он подал апелляцию на решение по разделу имущества. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:27

2022-08-23T13:27

2022-08-23T13:27

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина. Он подал апелляцию на решение по разделу имущества. Хоккеист хотел осудить часть активов. Например, рассматривался вопрос о квартире, купленной на средства мамы-продюсера Пелагеи, и части гонораров. Представители экс-супруга звезды утверждали, что певица якобы "прятала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью". Загородный дом остался в совместной собственности. Сумму, полученную от его продажи, поделят между бывшими возлюбленными. На днях в суде появилась Анастасия Волочкова. Рассмотрение иска к балерине началось позже намеченного времени из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве.

https://ria.ru/20220817/omarov-1810196194.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, звезды, развод, пелагея