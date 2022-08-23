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Пелагея выиграла суд у бывшего мужа - РИА Новости, 23.08.2022
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Пелагея выиграла суд у бывшего мужа
Пелагея выиграла суд у бывшего мужа - РИА Новости, 23.08.2022
Пелагея выиграла суд у бывшего мужа
Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина. Он подал апелляцию на решение по разделу имущества. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:27
2022-08-23T13:27
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина. Он подал апелляцию на решение по разделу имущества. Хоккеист хотел осудить часть активов. Например, рассматривался вопрос о квартире, купленной на средства мамы-продюсера Пелагеи, и части гонораров. Представители экс-супруга звезды утверждали, что певица якобы "прятала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью". Загородный дом остался в совместной собственности. Сумму, полученную от его продажи, поделят между бывшими возлюбленными. На днях в суде появилась Анастасия Волочкова. Рассмотрение иска к балерине началось позже намеченного времени из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве.
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знаменитости, звезды, развод, пелагея
Шоубиз, Знаменитости, звезды, развод, Пелагея
13:27 23.08.2022
 
Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Телегина по вопросу раздела имущества

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПелагея и Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина. Он подал апелляцию на решение по разделу имущества.
Хоккеист хотел осудить часть активов. Например, рассматривался вопрос о квартире, купленной на средства мамы-продюсера Пелагеи, и части гонораров. Представители экс-супруга звезды утверждали, что певица якобы "прятала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью".
"Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи (продюсером группы "ПЕЛАГЕЯ"), и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось", — говорит адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.
Загородный дом остался в совместной собственности. Сумму, полученную от его продажи, поделят между бывшими возлюбленными.
На днях в суде появилась Анастасия Волочкова. Рассмотрение иска к балерине началось позже намеченного времени из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве.
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