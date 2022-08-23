Пелагея выиграла суд у бывшего мужа
Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Телегина по вопросу раздела имущества
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина. Он подал апелляцию на решение по разделу имущества.
Хоккеист хотел осудить часть активов. Например, рассматривался вопрос о квартире, купленной на средства мамы-продюсера Пелагеи, и части гонораров. Представители экс-супруга звезды утверждали, что певица якобы "прятала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью".
"Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи (продюсером группы "ПЕЛАГЕЯ"), и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось", — говорит адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.
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