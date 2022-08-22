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В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой - РИА Новости, 22.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220822/volochkova-1811361031.html
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой
Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
шоубиз
анастасия волочкова
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой.В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили эвакуацию. Здание в это время проверяли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Угроза не подтвердилась. Суд в понедельник рассматривал иск экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской к Волочковой и телекомпании НТВ. Иск заявлен о защите чести, достоинства и деловой репутации.Конфликт певицы и балерины, которые живут в одном СНТ, разгорелся после публикации видеозаписи о поведении Волочковой на своем участке.
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Роман Харрасов
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анастасия волочкова, происшествия, нтв (телеканал)
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Происшествия, НТВ (телеканал)
16:58 22.08.2022
 
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой

Рассмотрение иска к Анастасии Волочковой задержалось из-за "минирования" суда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой.
"Приехала я в суд. А его заминировали. Очень переживаю за сотрудников", – написала балерина в соцсетях.
В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили эвакуацию. Здание в это время проверяли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Угроза не подтвердилась.
"В настоящее время суд работает в штатном режиме", – добавили в пресс-службе.
Суд в понедельник рассматривал иск экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской к Волочковой и телекомпании НТВ. Иск заявлен о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Конфликт певицы и балерины, которые живут в одном СНТ, разгорелся после публикации видеозаписи о поведении Волочковой на своем участке.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 09:45Шоубиз
Пользователей Сети рассмешило фото Волочковой с бутылкой
 
ШоубизАнастасия ВолочковаПроисшествияНТВ (телеканал)
 
 
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