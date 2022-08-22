https://ria.ru/20220822/volochkova-1811361031.html
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой
Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
шоубиз
анастасия волочкова
происшествия
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой.В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили эвакуацию. Здание в это время проверяли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Угроза не подтвердилась. Суд в понедельник рассматривал иск экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской к Волочковой и телекомпании НТВ. Иск заявлен о защите чести, достоинства и деловой репутации.Конфликт певицы и балерины, которые живут в одном СНТ, разгорелся после публикации видеозаписи о поведении Волочковой на своем участке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, происшествия, нтв (телеканал)
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Происшествия, НТВ (телеканал)
В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой
Рассмотрение иска к Анастасии Волочковой задержалось из-за "минирования" суда
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой.
"Приехала я в суд. А его заминировали. Очень переживаю за сотрудников", – написала балерина в соцсетях.
В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили эвакуацию. Здание в это время проверяли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Угроза не подтвердилась.
"В настоящее время суд работает в штатном режиме", – добавили в пресс-службе.
Суд в понедельник рассматривал иск экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской к Волочковой и телекомпании НТВ. Иск заявлен о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Конфликт певицы и балерины, которые живут в одном СНТ, разгорелся после публикации видеозаписи о поведении Волочковой на своем участке.