https://ria.ru/20220822/volochkova-1811361031.html

В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой

В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве "заминировали" здание суда перед рассмотрением иска к Волочковой

Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:58

2022-08-22T16:58

2022-08-22T16:58

шоубиз

анастасия волочкова

происшествия

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы из-за анонимного письма о заложенном взрывном устройстве позже намеченного начал рассмотрение иска к балерине Анастасии Волочковой.В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили эвакуацию. Здание в это время проверяли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Угроза не подтвердилась. Суд в понедельник рассматривал иск экс-солистки группы "Стрелки" Катерины Любомской к Волочковой и телекомпании НТВ. Иск заявлен о защите чести, достоинства и деловой репутации.Конфликт певицы и балерины, которые живут в одном СНТ, разгорелся после публикации видеозаписи о поведении Волочковой на своем участке.

https://ria.ru/20220809/volochkova-1808217600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анастасия волочкова, происшествия, нтв (телеканал)