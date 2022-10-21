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Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты - РИА Новости, 21.10.2022
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Шоубиз
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Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты
Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты - РИА Новости, 21.10.2022
Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин подал иск на уменьшение алиментов в Никулинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба порталу 5-tv.ru. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:21
2022-10-21T12:21
шоубиз
пелагея
иван телегин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи Иван Телегин подал иск на уменьшение алиментов в Никулинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба порталу 5-tv.ru. Однако причины поступка хоккеиста пока неизвестны. Экс-супруги уже обращались в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью Пелагеи, и часть гонораров звезды. Тогда ведомство отказало мужчине из-за "необоснованных требований". Певица развелась с хоккеистом в 2021 году. В 2017-м у пары родилась дочь Таисия. Ранее первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты. Она отметила, что Пелагея помогает ей в сложных жизненных ситуациях.
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пелагея, иван телегин
Шоубиз, Пелагея, Иван Телегин
12:21 21.10.2022
 
Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин через суд потребовал сократить сумму алиментов на дочь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи Иван Телегин подал иск на уменьшение алиментов в Никулинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба порталу 5-tv.ru.

"Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6" – поделился пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

Однако причины поступка хоккеиста пока неизвестны.
Экс-супруги уже обращались в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью Пелагеи, и часть гонораров звезды. Тогда ведомство отказало мужчине из-за "необоснованных требований".
Певица развелась с хоккеистом в 2021 году. В 2017-м у пары родилась дочь Таисия.
Ранее первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты. Она отметила, что Пелагея помогает ей в сложных жизненных ситуациях.
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