Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин через суд потребовал сократить сумму алиментов на дочь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи Иван Телегин подал иск на уменьшение алиментов в Никулинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба порталу 5-tv.ru.
"Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6" – поделился пресс-секретарь суда Александр Арбузов.
Однако причины поступка хоккеиста пока неизвестны.
Экс-супруги уже обращались в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью Пелагеи, и часть гонораров звезды. Тогда ведомство отказало мужчине из-за "необоснованных требований".
Певица развелась с хоккеистом в 2021 году. В 2017-м у пары родилась дочь Таисия.
Ранее первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты. Она отметила, что Пелагея помогает ей в сложных жизненных ситуациях.
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