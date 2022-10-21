https://ria.ru/20221021/pelageya-1825618134.html

Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты

Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты - РИА Новости, 21.10.2022

Бывший муж Пелагеи потребовал через суд сократить алименты

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин подал иск на уменьшение алиментов в Никулинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба порталу 5-tv.ru. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:21

2022-10-21T12:21

2022-10-21T12:21

шоубиз

пелагея

иван телегин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший муж Пелагеи Иван Телегин подал иск на уменьшение алиментов в Никулинский суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба порталу 5-tv.ru. Однако причины поступка хоккеиста пока неизвестны. Экс-супруги уже обращались в суд по поводу раздела имущества. Телегин претендовал на квартиру, купленную матерью Пелагеи, и часть гонораров звезды. Тогда ведомство отказало мужчине из-за "необоснованных требований". Певица развелась с хоккеистом в 2021 году. В 2017-м у пары родилась дочь Таисия. Ранее первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты. Она отметила, что Пелагея помогает ей в сложных жизненных ситуациях.

https://ria.ru/20220207/gordon-1771481618.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пелагея, иван телегин