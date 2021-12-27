https://ria.ru/20211227/nour-1765661637.html

Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты

Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты - РИА Новости, 27.12.2021

Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты

Первая жена Ивана Телегина Евгения Ноур отсудила у хоккеиста часть дохода на алименты, сообщает портал StarHit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:44

2021-12-27T14:44

2021-12-27T14:44

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пелагея

иван телегин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первая жена Ивана Телегина Евгения Ноур отсудила у хоккеиста часть дохода на алименты, сообщает портал StarHit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.С моделью спортсмен прожил около трех лет, у них родился сын Марк. Однако Телегин не участвовал в воспитании ребенка, а в графе отцовства у малыша долгое время стоял прочерк.Сообщается, что Ноур требовала четверть доходов хоккеиста, однако, по всей видимости, суд принял во внимание тот факт, что Телегин уже выплачивает алименты дочери Таисии, рожденной в браке с Пелагеей.Евгения ранее отмечала, что певица поддерживала ее в сложных жизненных ситуациях.Телегин летом этого года женился на Марии Гончар. Для предложения руки и сердца он поехал на родину девушки – в Нижневартовск.

https://ria.ru/20210914/telegin-1750019350.html

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знаменитости, пелагея, иван телегин, шоу-бизнес