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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211227/nour-1765661637.html
Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты
Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты - РИА Новости, 27.12.2021
Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты
Первая жена Ивана Телегина Евгения Ноур отсудила у хоккеиста часть дохода на алименты, сообщает портал StarHit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:44
2021-12-27T14:44
шоубиз
знаменитости
пелагея
иван телегин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первая жена Ивана Телегина Евгения Ноур отсудила у хоккеиста часть дохода на алименты, сообщает портал StarHit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.С моделью спортсмен прожил около трех лет, у них родился сын Марк. Однако Телегин не участвовал в воспитании ребенка, а в графе отцовства у малыша долгое время стоял прочерк.Сообщается, что Ноур требовала четверть доходов хоккеиста, однако, по всей видимости, суд принял во внимание тот факт, что Телегин уже выплачивает алименты дочери Таисии, рожденной в браке с Пелагеей.Евгения ранее отмечала, что певица поддерживала ее в сложных жизненных ситуациях.Телегин летом этого года женился на Марии Гончар. Для предложения руки и сердца он поехал на родину девушки – в Нижневартовск.
https://ria.ru/20210914/telegin-1750019350.html
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знаменитости, пелагея, иван телегин, шоу-бизнес
14:44 27.12.2021
 
Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты

Первая жена Телегина Ноур отсудила у хоккеиста шестую часть дохода на алименты

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкХоккеист Иван Телегин
Хоккеист Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первая жена Ивана Телегина Евгения Ноур отсудила у хоккеиста часть дохода на алименты, сообщает портал StarHit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
С моделью спортсмен прожил около трех лет, у них родился сын Марк. Однако Телегин не участвовал в воспитании ребенка, а в графе отцовства у малыша долгое время стоял прочерк.

"Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода", – сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что Ноур требовала четверть доходов хоккеиста, однако, по всей видимости, суд принял во внимание тот факт, что Телегин уже выплачивает алименты дочери Таисии, рожденной в браке с Пелагеей.
Евгения ранее отмечала, что певица поддерживала ее в сложных жизненных ситуациях.
"Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше, и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива: как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах", – говорила Ноур.
Телегин летом этого года женился на Марии Гончар. Для предложения руки и сердца он поехал на родину девушки – в Нижневартовск.
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 15:05Шоубиз
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ШоубизЗнаменитостиПелагеяИван ТелегинШоу-бизнес
 
 
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