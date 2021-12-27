Первая жена Телегина отсудила у него часть дохода на алименты
Первая жена Телегина Ноур отсудила у хоккеиста шестую часть дохода на алименты
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первая жена Ивана Телегина Евгения Ноур отсудила у хоккеиста часть дохода на алименты, сообщает портал StarHit со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
С моделью спортсмен прожил около трех лет, у них родился сын Марк. Однако Телегин не участвовал в воспитании ребенка, а в графе отцовства у малыша долгое время стоял прочерк.
"Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода", – сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что Ноур требовала четверть доходов хоккеиста, однако, по всей видимости, суд принял во внимание тот факт, что Телегин уже выплачивает алименты дочери Таисии, рожденной в браке с Пелагеей.
Евгения ранее отмечала, что певица поддерживала ее в сложных жизненных ситуациях.
"Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше, и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива: как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах", – говорила Ноур.
Телегин летом этого года женился на Марии Гончар. Для предложения руки и сердца он поехал на родину девушки – в Нижневартовск.
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