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Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
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Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным
Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным - РИА Новости, 26.05.2022
Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным
В социальных сетях Пелагею поддержали после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным. Пользователи отметили, что справедливость "восторжествовала". РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:37
2022-05-26T14:37
шоубиз
знаменитости
пелагея
иван телегин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В социальных сетях Пелагею поддержали после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным. Пользователи отметили, что справедливость "восторжествовала".Некоторые подписчики решили, что артистка тяжело перенесла развод.В официальном аккаунте артистки поздравили Пелагею с победой.Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к хоккеисту о разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами. Сторона Телегина осталась недовольна таким решением.
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знаменитости, пелагея, иван телегин, шоу-бизнес
14:37 26.05.2022
 
Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным

Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В социальных сетях Пелагею поддержали после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным. Пользователи отметили, что справедливость "восторжествовала".

"Как эти бывшие мужья быстро теряют совесть", "Поздравляю Полю, ему – стыд и позор, он не бедствует", "Невыносимо видеть, как бравые молодцы делят нажитое добро со своими детьми… Фу, как стыдно", – написали в комментариях.

Некоторые подписчики решили, что артистка тяжело перенесла развод.

"Наша тонкая, нежная девочка, наш большой, доверчивый "ребенок". Ты столько пережила во время развода – одни заказные статейки чего стоят. Потому что сила в правде", – сообщили в комментариях.

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В официальном аккаунте артистки поздравили Пелагею с победой.

"Поздравляем Полю и ее адвоката с уверенной и справедливой победой в бесконечных судах, которые затеял ее бывший супруг с компанией. С – справедливость", – отметили в посте.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к хоккеисту о разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами. Сторона Телегина осталась недовольна таким решением.
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