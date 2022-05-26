Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным
Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В социальных сетях Пелагею поддержали после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным. Пользователи отметили, что справедливость "восторжествовала".
"Как эти бывшие мужья быстро теряют совесть", "Поздравляю Полю, ему – стыд и позор, он не бедствует", "Невыносимо видеть, как бравые молодцы делят нажитое добро со своими детьми… Фу, как стыдно", – написали в комментариях.
Некоторые подписчики решили, что артистка тяжело перенесла развод.
"Наша тонкая, нежная девочка, наш большой, доверчивый "ребенок". Ты столько пережила во время развода – одни заказные статейки чего стоят. Потому что сила в правде", – сообщили в комментариях.
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В официальном аккаунте артистки поздравили Пелагею с победой.
"Поздравляем Полю и ее адвоката с уверенной и справедливой победой в бесконечных судах, которые затеял ее бывший супруг с компанией. С – справедливость", – отметили в посте.
Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к хоккеисту о разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами. Сторона Телегина осталась недовольна таким решением.