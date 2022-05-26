https://ria.ru/20220526/pelageya-1790814608.html

Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным

Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным - РИА Новости, 26.05.2022

Пелагею поддержали в Сети после раздела имущества с Телегиным

В социальных сетях Пелагею поддержали после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным. Пользователи отметили, что справедливость "восторжествовала". РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:37

2022-05-26T14:37

2022-05-26T14:37

шоубиз

знаменитости

пелагея

иван телегин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В социальных сетях Пелагею поддержали после раздела имущества с экс-супругом Иваном Телегиным. Пользователи отметили, что справедливость "восторжествовала".Некоторые подписчики решили, что артистка тяжело перенесла развод.В официальном аккаунте артистки поздравили Пелагею с победой.Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к хоккеисту о разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами. Сторона Телегина осталась недовольна таким решением.

https://ria.ru/20211227/nour-1765661637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/guf-1790804851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, пелагея, иван телегин, шоу-бизнес