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Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста - РИА Новости, 08.12.2022
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Шоубиз
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Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста
Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста - РИА Новости, 08.12.2022
Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста
Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста после его высказываний в адрес российских слушателей. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:17
2022-12-08T15:17
шоубиз
эдгард запашный
андрей макаревич
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста после его высказываний в адрес российских слушателей. Кроме того, он сообщил о необходимости организовать процедуру по изъятию званий у знаменитостей, которые позволили себе оскорбить Россию и ее жителей. По его мнению, публичным личностям, которые осудили СВО и уехали за границу, следует запретить въезд в страну.Макаревич* заявлял, что уехал из России еще до начала СВО в связи с рождением сына в Израиле. Однако музыкант остался за границей. Позже он осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине. Также артист позволил себе негативные высказывания в адрес оставшихся в стране слушателей. Он заявил, что "Россия уехала от них", имея ввиду сбежавших за границу знаменитостей. В июле певец подтвердил отмену своих концертов на родине. В сентябре его признали иноагентом. Среди источников финансирования исполнителя указали Украину. В ноябре Макаревич* пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования. Ранее депутат Елена Драпеко возмутилась поведением сбежавших из России артистов. Также она призвала высылать "паникеров" и предателей". * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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эдгард запашный, андрей макаревич, россия
Шоубиз, Эдгард Запашный, Андрей Макаревич, Россия
15:17 08.12.2022
 
Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкЭдгар Запашный
Эдгар Запашный - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста после его высказываний в адрес российских слушателей.

"Я бы очень жестко поступил по отношению к Андрею Макаревичу*. Я видел его высказывание, где он нелицеприятно отозвался о людях, которые остались в России. Если он себе это позволяет, то не имеет права называться народным артистом. Если ты оскорбил народ, откажись от звания. Либо государство должно запустить процедуру отмены звания. Это было бы правильно", – заявил дрессировщик в интервью "Алена, блин!"

Кроме того, он сообщил о необходимости организовать процедуру по изъятию званий у знаменитостей, которые позволили себе оскорбить Россию и ее жителей.

"Я призываю организовать процедуру, чтобы изымать награды. Я в двух правительственных комиссиях по госнаградам состою. Нам нужно прийти к изъятию", – поделился артист.

По его мнению, публичным личностям, которые осудили СВО и уехали за границу, следует запретить въезд в страну.

"Временные преграды я бы делал, тем более в нашей стране, которая ведет специальную военную операцию. Людям, которые, как Даня Милохин, гимн Украины поют, в нашей стране делать нечего. Мир огромный, пой гимн в другой стране. У многих из них есть другое гражданство", – заключил Запашный.

Макаревич* заявлял, что уехал из России еще до начала СВО в связи с рождением сына в Израиле. Однако музыкант остался за границей. Позже он осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине.
Также артист позволил себе негативные высказывания в адрес оставшихся в стране слушателей. Он заявил, что "Россия уехала от них", имея ввиду сбежавших за границу знаменитостей.
В июле певец подтвердил отмену своих концертов на родине. В сентябре его признали иноагентом. Среди источников финансирования исполнителя указали Украину.
В ноябре Макаревич* пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования.
Ранее депутат Елена Драпеко возмутилась поведением сбежавших из России артистов. Также она призвала высылать "паникеров" и предателей".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ШоубизЭдгард ЗапашныйАндрей МакаревичРоссия
 
 
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