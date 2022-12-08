https://ria.ru/20221208/zapashnyy-1837221062.html

Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста

Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста - РИА Новости, 08.12.2022

Запашный призвал лишить Макаревича* звания народного артиста

Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста после его высказываний в адрес российских слушателей. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:17

2022-12-08T15:17

2022-12-08T15:17

шоубиз

эдгард запашный

андрей макаревич

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста после его высказываний в адрес российских слушателей. Кроме того, он сообщил о необходимости организовать процедуру по изъятию званий у знаменитостей, которые позволили себе оскорбить Россию и ее жителей. По его мнению, публичным личностям, которые осудили СВО и уехали за границу, следует запретить въезд в страну.Макаревич* заявлял, что уехал из России еще до начала СВО в связи с рождением сына в Израиле. Однако музыкант остался за границей. Позже он осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине. Также артист позволил себе негативные высказывания в адрес оставшихся в стране слушателей. Он заявил, что "Россия уехала от них", имея ввиду сбежавших за границу знаменитостей. В июле певец подтвердил отмену своих концертов на родине. В сентябре его признали иноагентом. Среди источников финансирования исполнителя указали Украину. В ноябре Макаревич* пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования. Ранее депутат Елена Драпеко возмутилась поведением сбежавших из России артистов. Также она призвала высылать "паникеров" и предателей". * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

эдгард запашный, андрей макаревич, россия