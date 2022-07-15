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Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени" - РИА Новости, 15.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220715/makarevich-1802613291.html
Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени"
Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени" - РИА Новости, 15.07.2022
Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени"
Концерты группы "Машина времени" действительно отменяются, сообщил РИА Новости основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. В частности, речь идет о... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:23
2022-07-15T10:23
шоубиз
знаменитости
андрей макаревич
машина времени
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Концерты группы "Машина времени" действительно отменяются, сообщил РИА Новости основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. В частности, речь идет о выступлениях в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге. Также Макаревич подчеркнул, что не знает, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений.Макаревич сейчас находится в Израиле, где у него недавно родился ребенок от супруги Эйнат Кляйн.
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знаменитости, андрей макаревич, машина времени, шоу-бизнес
10:23 15.07.2022
 
Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени"

Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени" в четырех городах России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе
Музыкант Андрей Макаревич перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Концерты группы "Машина времени" действительно отменяются, сообщил РИА Новости основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. В частности, речь идет о выступлениях в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

"Конечно, правда (отменяются – прим. ред.)", – ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Также Макаревич подчеркнул, что не знает, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений.

"Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача – выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь, и отношения к этому, по счастью, не имею никакого", – объяснил артист.

Макаревич сейчас находится в Израиле, где у него недавно родился ребенок от супруги Эйнат Кляйн.
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