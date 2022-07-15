https://ria.ru/20220715/makarevich-1802613291.html

Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени"

Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени" - РИА Новости, 15.07.2022

Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени"

Концерты группы "Машина времени" действительно отменяются, сообщил РИА Новости основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. В частности, речь идет о... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:23

2022-07-15T10:23

2022-07-15T10:23

шоубиз

знаменитости

андрей макаревич

машина времени

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/73/1552027376_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_c0bd349447e0478f967747501111d943.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Концерты группы "Машина времени" действительно отменяются, сообщил РИА Новости основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. В частности, речь идет о выступлениях в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге. Также Макаревич подчеркнул, что не знает, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений.Макаревич сейчас находится в Израиле, где у него недавно родился ребенок от супруги Эйнат Кляйн.

https://ria.ru/20220714/eyvazov-1802494036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, андрей макаревич, машина времени, шоу-бизнес