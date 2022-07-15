Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени"
Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени" в четырех городах России
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Концерты группы "Машина времени" действительно отменяются, сообщил РИА Новости основатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. В частности, речь идет о выступлениях в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.
"Конечно, правда (отменяются – прим. ред.)", – ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Также Макаревич подчеркнул, что не знает, почему на сайте группы все еще висит афиша с расписанием выступлений.
"Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача – выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь, и отношения к этому, по счастью, не имею никакого", – объяснил артист.
Макаревич сейчас находится в Израиле, где у него недавно родился ребенок от супруги Эйнат Кляйн.