https://ria.ru/20200818/1575941103.html
Макаревич показал молодую жену
Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич пригласил в очередной выпуск программы "Смак" свою новую 36-летнюю супругу Эйнат Кляйн. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:37
2020-08-18T15:51
шоу-бизнес
андрей макаревич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, андрей макаревич
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич
пригласил в очередной выпуск программы "Смак"
свою новую 36-летнюю супругу Эйнат Кляйн.
"Это день для меня по-хорошему особенный и может быть даже эпохальный. Этот день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило", — признался артист.
Макаревич отметил, что "женился не втихаря и жену не прячет", поэтому рад познакомить зрителей с женой.
На съемках "Смака" супруги решили приготовить тартар. Как объяснил Макаревич, ни одна из его супруг особенно не любила готовить, и кухня была на нем. Однако Эйнат готовит даже лучше, чем он, признался певец.
Эйнат Кляйн на 30 лет моложе музыканта. Она профессиональный историк и гид, говорит на пяти языках. Также она проводит винные дегустации.