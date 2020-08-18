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Макаревич показал молодую жену
Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич пригласил в очередной выпуск программы "Смак" свою новую 36-летнюю супругу Эйнат Кляйн. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:51
шоу-бизнес
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60
шоу-бизнес, андрей макаревич

Макаревич показал молодую жену

15:37 18.08.2020 (обновлено: 15:51 18.08.2020)
6894
© Канал "Смак Андрея Макаревича" на YouTubeКадр видео из выпуска программы "Смак Андрея Макаревича"
Кадр видео из выпуска программы Смак Андрея Макаревича
© Канал "Смак Андрея Макаревича" на YouTube
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич пригласил в очередной выпуск программы "Смак" свою новую 36-летнюю супругу Эйнат Кляйн.

"Это день для меня по-хорошему особенный и может быть даже эпохальный. Этот день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило", — признался артист.

Макаревич отметил, что "женился не втихаря и жену не прячет", поэтому рад познакомить зрителей с женой.
На съемках "Смака" супруги решили приготовить тартар. Как объяснил Макаревич, ни одна из его супруг особенно не любила готовить, и кухня была на нем. Однако Эйнат готовит даже лучше, чем он, признался певец.
Эйнат Кляйн на 30 лет моложе музыканта. Она профессиональный историк и гид, говорит на пяти языках. Также она проводит винные дегустации.
161111256
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Шоу-бизнесАндрей Макаревич
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