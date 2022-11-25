https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента - РИА Новости, 25.11.2022
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:13
2022-11-25T11:13
2022-11-25T11:46
андрей макаревич
москва
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машина времени
общество
иноагенты
шоубиз
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал Макаревичу* в удовлетворении исковых требований", - рассказал собеседник агентства.Минюст признал музыканта и лидера группы "Машина времени" иностранным агентом 2 сентября.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей макаревич, москва, россия, машина времени, общество, иноагенты
Андрей Макаревич, Москва, Россия, Машина времени, Общество, иноагенты, Шоубиз
11:13 25.11.2022 (обновлено: 11:46 25.11.2022)
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента
Суд отклонил иск лидера "Машины времени" Макаревича к Минюсту об объявлении иноагентом