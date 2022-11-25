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Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента - РИА Новости, 25.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента - РИА Новости, 25.11.2022
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:13
2022-11-25T11:46
андрей макаревич
москва
россия
машина времени
общество
иноагенты
шоубиз
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал Макаревичу* в удовлетворении исковых требований", - рассказал собеседник агентства.Минюст признал музыканта и лидера группы "Машина времени" иностранным агентом 2 сентября.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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андрей макаревич, москва, россия, машина времени, общество, иноагенты
Андрей Макаревич, Москва, Россия, Машина времени, Общество, иноагенты, Шоубиз
11:13 25.11.2022 (обновлено: 11:46 25.11.2022)
 
Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента

Суд отклонил иск лидера "Машины времени" Макаревича к Минюсту об объявлении иноагентом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич (иностранный агент)
Музыкант Андрей Макаревич (иностранный агент) - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Музыкант Андрей Макаревич (иностранный агент). Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал Макаревичу* в удовлетворении исковых требований", - рассказал собеседник агентства.
Минюст признал музыканта и лидера группы "Машина времени" иностранным агентом 2 сентября.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:01Шоубиз
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
 
ШоубизАндрей МакаревичМоскваРоссияМашина времениОбществоиноагенты
 
 
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