https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html

Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента

Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента - РИА Новости, 25.11.2022

Суд отклонил иск Макаревича*, пытавшегося оспорить статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:13

2022-11-25T11:13

2022-11-25T11:46

андрей макаревич

москва

россия

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общество

иноагенты

шоубиз

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта Андрея Макаревича*, который оспаривал решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал Макаревичу* в удовлетворении исковых требований", - рассказал собеседник агентства.Минюст признал музыканта и лидера группы "Машина времени" иностранным агентом 2 сентября.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей макаревич, москва, россия, машина времени, общество, иноагенты