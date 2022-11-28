https://ria.ru/20221128/drapenko-1834757378.html

"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах

"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах - РИА Новости, 28.11.2022

"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:49

2022-11-28T14:49

2022-11-28T14:49

шоубиз

елена драпеко

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах. Также она ответила на слова Макаревича* о том, что Россия уехала от слушателей.Кроме того, она назвала отъезд Макаревича* и Пугачевой потерей для самих артистов. По ее словам, необходимо высылать из страны "паникеров и предателей". Елена Драпеко – советская и российская актриса, депутат Госдумы с 2000 года. Ранее Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена драпеко, шоу-бизнес