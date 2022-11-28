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"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах - РИА Новости, 28.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221128/drapenko-1834757378.html
"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах
"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах - РИА Новости, 28.11.2022
"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах
Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:49
2022-11-28T14:49
шоубиз
елена драпеко
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах. Также она ответила на слова Макаревича* о том, что Россия уехала от слушателей.Кроме того, она назвала отъезд Макаревича* и Пугачевой потерей для самих артистов. По ее словам, необходимо высылать из страны "паникеров и предателей". Елена Драпеко – советская и российская актриса, депутат Госдумы с 2000 года. Ранее Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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елена драпеко, шоу-бизнес
Шоубиз, Елена Драпеко, Шоу-бизнес
14:49 28.11.2022
 
"Народ не простит": Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах

Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах и необходимости высылать "предателей"

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко высказалась о сбежавших из России артистах.

"Люди, которых ценил, оказываются по другую сторону баррикад. Это горько. Это надо пережить. Они проникновенно рассказывали о родине, а сейчас оказалось, что они никому ничего не должны", – призналась знаменитость в интервью передачи "Эмпатия Манучи".

Также она ответила на слова Макаревича* о том, что Россия уехала от слушателей.

"Россия на своем месте. Душу мы не отдадим никому. Душа эта требует справедливости и уважения", – заявила актриса.

Кроме того, она назвала отъезд Макаревича* и Пугачевой потерей для самих артистов.

"Это ужасная потеря для них прежде всего. Они потеряли своего зрителя. Они потеряли всенародную любовь. Думали, что они вершина айсберга. Если нет основания, народа, который их возносит, ничего не будет. Чтобы быть вершиной, нужно иметь прочное основание внизу. Сегодня народ не простит", – поделилась депутат.

По ее словам, необходимо высылать из страны "паникеров и предателей".

"Сегодня нужно высылать паникеров и предателей. Нужно их жестко высылать и изолировать. Негодяй тоже может быть талантливым. За деньги наших налогоплательщиков поливать страну грязью не позволим", – подчеркнула Драпеко.

Елена Драпеко – советская и российская актриса, депутат Госдумы с 2000 года.
Ранее Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ШоубизЕлена ДрапекоШоу-бизнес
 
 
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