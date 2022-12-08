Рейтинг@Mail.ru
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО
Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:00
2022-12-08T19:00
республика татарстан
юнеско
рустам минниханов
минтимер шаймиев
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153275/24/1532752426_0:70:1500:914_1920x0_80_0_0_9d201ff824e4511402156448669dadc7.jpg
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра республики, председатель комиссии Татарстана по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров.В Казани 4-9 декабря проходит международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его работе приняли участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока."Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия был для нас особенно ценным, потому что мы занимались культурным наследием, которое будет передаваться будущим поколениям… У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим. Но на этом не остановимся. Сила Татарстана в том, что у нас есть наследие, которое можно передать будущим поколениям", - сказал Гафаров на заключительном заседании форума.Он отметил, что Татарстан в этом направлении имеет огромный опыт работы, которую возглавляет первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов также уделяет сохранению культурного наследия огромное значение.По словам вице-премьера, в дни проведения форума в Татарстане побывали российские и зарубежные специалисты, научные работники из 56 стран мира. "Участники конференции объединились в работе, поднимали самые разные вопросы. Мы уверены, что культурное наследие Татарстана и Российской Федерации в надежных руках. Для нас это очень важно", - отметил Гафаров.В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году включен комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета
https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html
https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835342712.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153275/24/1532752426_96:0:1405:982_1920x0_80_0_0_09f88dbd4ab1a5f28efdd5b22f42c1c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юнеско, рустам минниханов, минтимер шаймиев, казань
Республика Татарстан, ЮНЕСКО, Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Казань
19:00 08.12.2022
 
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО

Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов в список наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Алексей КуденкоКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра республики, председатель комиссии Татарстана по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров.
В Казани 4-9 декабря проходит международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его работе приняли участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 13:50Республика Татарстан
Дети участников спецоперации из Татарстана посетят новогодние елки в Казани
"Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия был для нас особенно ценным, потому что мы занимались культурным наследием, которое будет передаваться будущим поколениям… У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим. Но на этом не остановимся. Сила Татарстана в том, что у нас есть наследие, которое можно передать будущим поколениям", - сказал Гафаров на заключительном заседании форума.
Он отметил, что Татарстан в этом направлении имеет огромный опыт работы, которую возглавляет первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов также уделяет сохранению культурного наследия огромное значение.
По словам вице-премьера, в дни проведения форума в Татарстане побывали российские и зарубежные специалисты, научные работники из 56 стран мира. "Участники конференции объединились в работе, поднимали самые разные вопросы. Мы уверены, что культурное наследие Татарстана и Российской Федерации в надежных руках. Для нас это очень важно", - отметил Гафаров.
В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году включен комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 16:41Республика Татарстан
Татарстан и РАН подписали соглашение о сотрудничестве
 
Республика ТатарстанЮНЕСКОРустам МиннихановМинтимер ШаймиевКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала