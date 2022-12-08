https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО
Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:00
2022-12-08T19:00
2022-12-08T19:00
республика татарстан
юнеско
рустам минниханов
минтимер шаймиев
казань
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра республики, председатель комиссии Татарстана по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров.В Казани 4-9 декабря проходит международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его работе приняли участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока."Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия был для нас особенно ценным, потому что мы занимались культурным наследием, которое будет передаваться будущим поколениям… У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим. Но на этом не остановимся. Сила Татарстана в том, что у нас есть наследие, которое можно передать будущим поколениям", - сказал Гафаров на заключительном заседании форума.Он отметил, что Татарстан в этом направлении имеет огромный опыт работы, которую возглавляет первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов также уделяет сохранению культурного наследия огромное значение.По словам вице-премьера, в дни проведения форума в Татарстане побывали российские и зарубежные специалисты, научные работники из 56 стран мира. "Участники конференции объединились в работе, поднимали самые разные вопросы. Мы уверены, что культурное наследие Татарстана и Российской Федерации в надежных руках. Для нас это очень важно", - отметил Гафаров.В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году включен комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета
https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнеско, рустам минниханов, минтимер шаймиев, казань
Республика Татарстан, ЮНЕСКО, Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Казань
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО
Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов в список наследия ЮНЕСКО
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра республики, председатель комиссии Татарстана по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров.
В Казани
4-9 декабря проходит международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его работе приняли участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ
, Азии
, Африки
, Латинской Америки
, Ближнего Востока
.
"Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия был для нас особенно ценным, потому что мы занимались культурным наследием, которое будет передаваться будущим поколениям… У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим. Но на этом не остановимся. Сила Татарстана в том, что у нас есть наследие, которое можно передать будущим поколениям", - сказал Гафаров на заключительном заседании форума.
Он отметил, что Татарстан в этом направлении имеет огромный опыт работы, которую возглавляет первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев
. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов
также уделяет сохранению культурного наследия огромное значение.
По словам вице-премьера, в дни проведения форума в Татарстане побывали российские и зарубежные специалисты, научные работники из 56 стран мира. "Участники конференции объединились в работе, поднимали самые разные вопросы. Мы уверены, что культурное наследие Татарстана и Российской Федерации в надежных руках. Для нас это очень важно", - отметил Гафаров.
В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск
включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году включен комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета