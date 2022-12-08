https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html

Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО

Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022

Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО

Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:00

2022-12-08T19:00

2022-12-08T19:00

республика татарстан

юнеско

рустам минниханов

минтимер шаймиев

казань

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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Татарстан продолжит работу по включению исторических объектов на территории республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил заместитель премьер-министра республики, председатель комиссии Татарстана по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров.В Казани 4-9 декабря проходит международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его работе приняли участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока."Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия был для нас особенно ценным, потому что мы занимались культурным наследием, которое будет передаваться будущим поколениям… У нас три памятника ЮНЕСКО, и мы гордимся этим. Но на этом не остановимся. Сила Татарстана в том, что у нас есть наследие, которое можно передать будущим поколениям", - сказал Гафаров на заключительном заседании форума.Он отметил, что Татарстан в этом направлении имеет огромный опыт работы, которую возглавляет первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов также уделяет сохранению культурного наследия огромное значение.По словам вице-премьера, в дни проведения форума в Татарстане побывали российские и зарубежные специалисты, научные работники из 56 стран мира. "Участники конференции объединились в работе, поднимали самые разные вопросы. Мы уверены, что культурное наследие Татарстана и Российской Федерации в надежных руках. Для нас это очень важно", - отметил Гафаров.В настоящее время три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль, Болгарское городище, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации в 2020 году включен комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета

https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html

https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835342712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юнеско, рустам минниханов, минтимер шаймиев, казань