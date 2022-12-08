https://ria.ru/20221208/vstrechi-1837271359.html

Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств

Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств - РИА Новости, 08.12.2022

Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств

Президент РФ Владимир Путин в 2022 году провел более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:34

2022-12-08T16:34

2022-12-08T16:36

юрий ушаков

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_3fe434b5c1cfd396b3be0a7ed3ea10f0.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в 2022 году провел более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных организаций, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Можно уже в какой-то степени подводить предварительные итоги (года). Всего, по нашим подсчетам, в этом году пройдет, - я еще считаю некоторые мероприятия декабря, - около 300 различного рода внешнеполитических мероприятий, то есть мероприятий непосредственно с участием президента. Всего, как в России, так и за рубежом, проведено более 70 встреч с главами иностранных государств, главами правительств и руководителями международных организаций", - сказал Ушаков на брифинге."В течение года, как вы знаете, президент очень интенсивно общался по телефону с руководителями различных иностранных государств и международных организаций. По итогам года количество таких телефонных бесед составит около 220. Собеседниками президента были более 50 зарубежных лидеров", - добавил он.Ушаков также напомнил, что в 2022 году Путин посетил Китай, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Казахстан, Армению. В пятницу предстоит визит в Киргизию.

https://ria.ru/20221205/putin-1836328582.html

https://ria.ru/20221208/zakharova-1837212404.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий ушаков, россия, владимир путин