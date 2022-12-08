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Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств
Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств - РИА Новости, 08.12.2022
Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин в 2022 году провел более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:34
2022-12-08T16:34
2022-12-08T16:36
юрий ушаков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в 2022 году провел более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных организаций, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Можно уже в какой-то степени подводить предварительные итоги (года). Всего, по нашим подсчетам, в этом году пройдет, - я еще считаю некоторые мероприятия декабря, - около 300 различного рода внешнеполитических мероприятий, то есть мероприятий непосредственно с участием президента. Всего, как в России, так и за рубежом, проведено более 70 встреч с главами иностранных государств, главами правительств и руководителями международных организаций", - сказал Ушаков на брифинге."В течение года, как вы знаете, президент очень интенсивно общался по телефону с руководителями различных иностранных государств и международных организаций. По итогам года количество таких телефонных бесед составит около 220. Собеседниками президента были более 50 зарубежных лидеров", - добавил он.Ушаков также напомнил, что в 2022 году Путин посетил Китай, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Казахстан, Армению. В пятницу предстоит визит в Киргизию.
https://ria.ru/20221205/putin-1836328582.html
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юрий ушаков, россия, владимир путин
Юрий Ушаков, Россия, Владимир Путин
16:34 08.12.2022 (обновлено: 16:36 08.12.2022)
Путин в 2022 году провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств
Ушаков: в 2022 году Путин провел более 70 встреч с лидерами иностранных государств
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в 2022 году провел более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных организаций, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Можно уже в какой-то степени подводить предварительные итоги (года). Всего, по нашим подсчетам, в этом году пройдет, - я еще считаю некоторые мероприятия декабря, - около 300 различного рода внешнеполитических мероприятий, то есть мероприятий непосредственно с участием президента. Всего, как в России, так и за рубежом, проведено более 70 встреч с главами иностранных государств, главами правительств и руководителями международных организаций", - сказал Ушаков на брифинге.
"В течение года, как вы знаете, президент очень интенсивно общался по телефону с руководителями различных иностранных государств и международных организаций. По итогам года количество таких телефонных бесед составит около 220. Собеседниками президента были более 50 зарубежных лидеров", - добавил он.
Ушаков также напомнил, что в 2022 году Путин посетил Китай
, Таджикистан
, Туркменистан, Иран
, Узбекистан
, Казахстан
, Армению
. В пятницу предстоит визит в Киргизию
.