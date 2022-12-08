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Уголовное дело Бриттни Грайнер

Уголовное дело Бриттни Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022

Уголовное дело Бриттни Грайнер

Бритни Грайнер – одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:46

2022-12-08T17:46

2022-12-08T17:46

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Бритни Грайнер – одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" – чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. С 2015 года выступала за екатеринбургский УГМК.В феврале 2022 года при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево прилетевшая из Нью-Йорка Грайнер привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли "вейпы", жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ). 19 февраля спортсменка была заключена под стражу Химкинским горсудом. 5 марта Бриттни Грайнер была арестована. 17 марта Московский областной суд признал арест законным.США официально признали баскетболистку "незаконно удерживаемой". После задержания Бриттни Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену, где попросила сделать все возможное для ее возвращения в США. По информации CNN, Байден позвонил супруге Грайнер – Шерель, чтобы убедить ее в том, что работает над освобождением спортсменки. 1 июля Химкинский суд Московской области начал рассмотрение по существу уголовного дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В суде Грайнер признала свою вину, но подчеркнула, что у нее не было умысла совершать преступление, а сумку она "собирала впопыхах". Во время рассмотрения дела стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.В прениях сторон прокурор просил назначить Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима и один миллион рублей штрафа.В свою очередь защита в своем выступлении указывала, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук.Адвокат Мария Благоволина просила суд оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.Один из адвокатов Грайнер отметил, что последующая экспертиза подтвердила, что на момент задержания спортсменка не находилась под действием наркотиков, в крови маркеров запрещенных веществ не было найдено. 4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер. Суд посчитал полностью доказанной ее вину по части 1 статьи 228 и пункту "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств).Защита американской баскетболистки подала апелляционную жалобу на приговор.25 октября Московский областной суд признал законным приговор Бриттни Грайнер.Сама баскетболистка участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО "Новое Гришино", расположенное на территории подмосковной колонии. Там она находилась с марта.В Мособлсуде Грайнер заявила в последнем слове, что "девять лет колонии – это слишком много... а люди, которые совершают более злобные преступления, получают меньшие сроки". Спортсменка просила обратить внимание на "те упущения, которые были допущены в предыдущей инстанции", подтвердила, что сожалеет о своей ошибке, которую она совершила без злого умысла.Защита указывала, что считает приговор "чрезвычайно суровым и не соответствующим тяжести преступления", а также просила учесть признание вины, состояние здоровья Грайнер, положительную характеристику от спортивного сообщества. Адвокат Александр Бойков просил отменить приговор или назначить более мягкое наказание.Прокурор в свою очередь просил отказать в удовлетворении жалобы, так как "доводы не основаны на нормах процессуального права, все доказательства, положенные в основу обвинения, соответствуют законодательству". Тем не менее он согласился с тем, что срок пребывания в СИЗО необходимо пересчитать и зачесть день в колонии как полтора дня в изоляторе – в соответствии с законом (что и было в итоге сделано).Кроме защиты, на заседании присутствовали представители дипмиссии США во главе с временной поверенной в делах Штатов в России Элизабет Руд.4 ноября 2022 года Бриттни Грайнер была отправлена из СИЗО в колонию общего режима для отбытия наказания. Грайнер отбывала наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии. После вынесения приговора официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США готовы на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки. По данным СМИ, в конце июля Вашингтон предложил Москве обменять гражданина России Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер.8 декабря МИД России сообщил, что американку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Как сообщил президент США Джо Байден, Грайнер уже вылетела домой, он поговорил с ней по телефону.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, бриттни грайнер, сша, россия