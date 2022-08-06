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Белый дом готов на "экстраординарные" меры для обмена Грайнер - РИА Новости, 06.08.2022
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Белый дом готов на "экстраординарные" меры для обмена Грайнер
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для обмена Грайнер - РИА Новости, 06.08.2022
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для обмена Грайнер
США готовы на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:33
2022-08-06T22:41
в мире
бриттни грайнер
тревор рид
пол уилан
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россия
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США готовы на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она повторила, что российским властям было сделано "существенное" предложение, и американская администрация настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных."Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог", - сказала Жан-Пьер, выступая на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога. "Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться", - сказала она.Рида, который сидел в РФ за нападение на полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков.
https://ria.ru/20220805/mask-1807660803.html
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в мире, бриттни грайнер, тревор рид, пол уилан, сша, россия, карин жан-пьер
22:33 06.08.2022 (обновлено: 22:41 06.08.2022)
 
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для обмена Грайнер

Белый дом заявил о готовности пойти на "экстраординарные" меры для освобождения Грайнер

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США готовы на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она повторила, что российским властям было сделано "существенное" предложение, и американская администрация настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.
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"Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог", - сказала Жан-Пьер, выступая на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.
Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.
Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога. "Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться", - сказала она.
Рида, который сидел в РФ за нападение на полицейских, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США признали виновным в подготовке сговора с целью контрабанды наркотиков.
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В миреБриттни ГрайнерТревор РидПол УиланСШАРоссияКарин Жан-Пьер
 
 
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