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Биография Ирека Файзуллина - РИА Новости, 08.12.2022
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Биография Ирека Файзуллина
Биография Ирека Файзуллина - РИА Новости, 08.12.2022
Биография Ирека Файзуллина
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:34
2022-12-08T00:34
справки
ирек файзуллин
казань
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани.В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук (1999). В 1985-1989 годах – инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.В 1989-1993 годах – главный инженер, директор проектно-строительной организации "Татстройпроект".В 1993-1995 годах – председатель правления АО "Татстройпроект".В 1995-1997 годах – председатель правления ЗАО "Казстройдекор".В 1997-2002 годах – первый заместитель начальника объединения "Татавтодор".В 2002-2005 годах – генеральный директор ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".В 2005-2010 годах занимал посты заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, генерального директора ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект". В 2010-2020 годах – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана – главный архитектор Татарстана.В 2020 году – первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – заместитель председателя президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.10 ноября 2020 года назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Файзуллин награжден орденом Дружбы (2014), отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018). Имеет награды республики Татарстан.Почетный строитель России, заслуженный строитель Республики Татарстан.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, ирек файзуллин, казань
Справки, Ирек Файзуллин, Казань
00:34 08.12.2022
 

Биография Ирека Файзуллина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани.
В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук (1999).
В 1985-1989 годах – инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.
В 1989-1993 годах – главный инженер, директор проектно-строительной организации "Татстройпроект".
В 1993-1995 годах – председатель правления АО "Татстройпроект".
В 1995-1997 годах – председатель правления ЗАО "Казстройдекор".
В 1997-2002 годах – первый заместитель начальника объединения "Татавтодор".
В 2002-2005 годах – генеральный директор ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".
В 2005-2010 годах занимал посты заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, генерального директора ГУП "Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".
В 2010-2020 годах – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана – главный архитектор Татарстана.
В 2020 году – первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – заместитель председателя президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
10 ноября 2020 года назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Файзуллин награжден орденом Дружбы (2014), отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018).
Имеет награды республики Татарстан.
Почетный строитель России, заслуженный строитель Республики Татарстан.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиИрек ФайзуллинКазань
 
 
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