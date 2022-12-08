https://ria.ru/20221208/barskikh-1837161807.html

Ущерб екатеринбуржцев из-за отмены концерта Барских оценили в 300 рублей

Ущерб екатеринбуржцев из-за отмены концерта Барских оценили в 300 рублей - РИА Новости, 08.12.2022

Ущерб екатеринбуржцев из-за отмены концерта Барских оценили в 300 рублей

Суд в Екатеринбурге рассмотрел коллективный иск граждан, которые купили билеты на так и не состоявшийся концерт украинского певца Макса Барских. Он оценил... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:54

2022-12-08T12:54

2022-12-08T20:40

шоубиз

макс барских

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге рассмотрел коллективный иск граждан, которые купили билеты на так и не состоявшийся концерт украинского певца Макса Барских. Он оценил моральный ущерб слушателей в 300 рублей, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.По информации ведомства, концерт музыканта, организатором которого выступала компания "Ладошки Шоу", первоначально должен был состояться в уральской столице в сентябре 2020 года. Однако из-за коронавирусных ограничений он трижды переносился.Последнюю дату выступления назначили на апрель 2022 года, но шоу в очередной раз не состоялось. Причиной послужил отказ артиста от проведения мероприятий на территории России. Кроме того, организаторы концерта не вернули деньги слушателям в добровольном порядке.К коллективному иску к "Ладошки Шоу" присоединились 36 человек. На момент рассмотрения дела в суде 12 истцов отказались от своих требований из-за разрешения спора в добровольном порядке. Остальные 18 поклонников певца не изменили своих требований в возмещении им морального вреда. Также еще шесть заявителей желали, чтобы им и вернули полную сумму за несостоявшийся концерт, и компенсировали моральный ущерб.Также в пользу пострадавших пойдут штрафы за отказ добровольно вернуть средства. Всем выступившим с требованием о компенсации морального вреда выплатят по 150 рублей. Слушатели, которые судились за возврат стоимости билетов и возмещение морального ущерба, получат от 1400 до 3900 рублей.Решение суда пока не вступило в законную силу.В начале СВО Барских публично осудил ее и действия российских властей. В апреле музыкант собирался вступить в ряды украинской армии, однако позже передумал.Помимо этого, он запретил слушать и скачивать свои песни на территории России и отменил все запланированные концерты. Также он разорвал все контракты с российскими компаниями и отказался возвращать средства за мероприятия в России. Музыкант сообщил, что направит эти деньги на благотворительность.Однако уже в мае он заявил, что не против, если российские слушатели будут посещать его концерты за границей.Ранее артист вместе со Светланой Лободой выступил на корпоративе в США с песнями на русском языке. Они исполнили композиции "Твои глаза" и "Туманы".

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777617588.html

https://ria.ru/20221207/ukupnik-1836893868.html

екатеринбург

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макс барских, екатеринбург