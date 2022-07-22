https://ria.ru/20220722/barskikh-1804187701.html

На организатора концерта Макса Барских подадут в суд

На организатора концерта Макса Барских подадут в суд - РИА Новости, 22.07.2022

На организатора концерта Макса Барских подадут в суд

Свердловское управление Роспотребнадзора подаст групповой иск к организатору концерта украинского исполнителя Макса Барских, который отказался возвращать деньги РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:01

2022-07-22T11:01

2022-07-22T11:01

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора подаст групповой иск к организатору концерта украинского исполнителя Макса Барских, который отказался возвращать деньги за отмененное выступление в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.По информации Роспотребнадора, концерт Барских первоначально должен был состояться в сентябре 2020 года, но из-за коронавирусных ограничений он трижды был перенесен. Последней датой выступления указывался апрель 2022 года, но шоу в очередной раз отменили, а сам артист отказался проводить концерты на территории РФ. В добровольном порядке организаторы выступления деньги за несостоявшееся мероприятие не возвратили, подчеркнули в ведомстве.Ранее Барских запретил использовать свою музыку в России.

https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, макс барских, шоу-бизнес, новости культуры, россия