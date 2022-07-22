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На организатора концерта Макса Барских подадут в суд - РИА Новости, 22.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220722/barskikh-1804187701.html
На организатора концерта Макса Барских подадут в суд
На организатора концерта Макса Барских подадут в суд - РИА Новости, 22.07.2022
На организатора концерта Макса Барских подадут в суд
Свердловское управление Роспотребнадзора подаст групповой иск к организатору концерта украинского исполнителя Макса Барских, который отказался возвращать деньги РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:01
2022-07-22T11:01
шоубиз
знаменитости
макс барских
шоу-бизнес
новости культуры
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора подаст групповой иск к организатору концерта украинского исполнителя Макса Барских, который отказался возвращать деньги за отмененное выступление в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.По информации Роспотребнадора, концерт Барских первоначально должен был состояться в сентябре 2020 года, но из-за коронавирусных ограничений он трижды был перенесен. Последней датой выступления указывался апрель 2022 года, но шоу в очередной раз отменили, а сам артист отказался проводить концерты на территории РФ. В добровольном порядке организаторы выступления деньги за несостоявшееся мероприятие не возвратили, подчеркнули в ведомстве.Ранее Барских запретил использовать свою музыку в России.
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знаменитости, макс барских, шоу-бизнес, новости культуры, россия
11:01 22.07.2022
 
На организатора концерта Макса Барских подадут в суд

Роспотребнадзор подаст в суд на организатора отмененного на Урале концерта Макса Барских

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Макс Барских
Певец Макс Барских - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Свердловское управление Роспотребнадзора подаст групповой иск к организатору концерта украинского исполнителя Макса Барских, который отказался возвращать деньги за отмененное выступление в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска к ООО "Ладошки Шоу". Специалистам поступило 27 заявлений (общая сумма – 220 тысяч рублей). Иск сформирован и будет подан в ближайшее время", – говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадора, концерт Барских первоначально должен был состояться в сентябре 2020 года, но из-за коронавирусных ограничений он трижды был перенесен. Последней датой выступления указывался апрель 2022 года, но шоу в очередной раз отменили, а сам артист отказался проводить концерты на территории РФ.
В добровольном порядке организаторы выступления деньги за несостоявшееся мероприятие не возвратили, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Барских запретил использовать свою музыку в России.
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