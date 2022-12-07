https://ria.ru/20221207/markov-1836956352.html

Марков: Ленобласть сохраняет положительную динамику развития

Марков: Ленобласть сохраняет положительную динамику развития - РИА Новости, 07.12.2022

Марков: Ленобласть сохраняет положительную динамику развития

О влиянии нынешней геополитической ситуации на формирование бюджета Ленинградской области, о финансовой помощи мобилизованным жителям региона, а также о... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:51

2022-12-07T14:51

2022-12-07T14:51

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

ленинградская область

санкт-петербург

енакиево

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

интервью

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О влиянии нынешней геополитической ситуации на формирование бюджета Ленинградской области, о финансовой помощи мобилизованным жителям региона, а также о поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики и крупного дорожного хозяйства региона в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета финансов Роман Марков.– Ленобласть третий год испытывает колоссальную нагрузку. Сначала два года пандемии, теперь санкции и геополитическая ситуация. Как региональным властям удается достичь сбалансированного бюджета и найти возможность помочь в восстановлении подшефного в ДНР города Енакиево и квартал в Мариуполе, помочь мобилизованным землякам и их семьям?- Ленинградской области удалось сохранить социальную стабильность и положительную динамику развития региона в том числе за счет наличия развитой диверсифицированной экономики. В 2022 году поступление платежей в областной бюджет идет с перевыполнением первоначально утвержденных плановых показателей, что позволило в ходе исполнения бюджета увеличить доходную и расходную часть, в том числе на реализацию мероприятий в рамках заключенного соглашения Ленинградской области с городом Енакиево, а также на оказание мер социальной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей.Положительные темпы поступлений отмечаются по всем основным доходным источникам - налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу на имущество организаций и другим.– Глава региона Александр Дрозденко неоднократно подчеркивал, что Ленобласть не оставит своих мобилизованных жителей и их семьи, окажет им финансовую поддержку, заложено ли это в бюджет следующего года? Какая помощь будет оказана им в дальнейшем?— Проектом областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на меры социальной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования в общем объеме чуть более одного миллиарда рублей, в том числе: во-первых, на выплату ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, и членам их семей в размере 493,4 миллиона рублей (ежемесячная денежная компенсация определена в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги). Во-вторых, на единовременные денежные выплаты гражданам, поступившим на военную службу по контракту, в размере 349,4 миллиона рублей (единовременная денежная выплата контрактникам, поступившим через пункт отбора на военную службу в Вооруженные Силы России после 21 сентября 2022 года – в размере 200 тысяч рублей).В-третьих, на единовременные денежные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе специальной военной операции в размере 100 миллионов рублей. Единовременная денежная выплата военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим увечье (ранение, контузию, травму) составляет500 тысяч рублей, при получении увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкого расстройства функций организма; 750 тысяч рублей при установлении 2 или 3 группы инвалидности; один миллион рублей при установлении 1 группы инвалидности). В-четвертых, на единовременную денежную выплату членам семей военнослужащих, сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, в размере 100 миллионов рублей (единовременная денежная выплата членам семей погибшего военнослужащего, сотрудника Росгвардии составляет два миллиона рублей).- Какие отрасли региональной экономики в 2023 году больше остальных получат поддержку, почему?- Поддержка предпринимательства на 2023 год запланирована в размере 1,3 миллиарда рублей. В этот объем входят средства на реализацию федеральных проектов, включенных в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предусмотрено предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитным договорам, заключением договоров финансовой аренды (лизинга); предоставление субсидий социальным предприятиям, организациям потребительской кооперации, частным дошкольным образовательным организациям. Также, предусмотрена поддержка некоммерческих организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства.Кроме того, запланирована поддержка сельского хозяйства в объеме около 5,6 миллиарда рублей. Здесь предусмотрены субсидии на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства в сфере животноводства (производство молока, развитие мясного и племенного животноводства), развитие малых форм хозяйствования. Помимо этого запланированы средства на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, субсидии на приобретение кормов для свиней, птицы, клеточных пушных зверей и объектов товарной аквакультуры, ассигнования на возмещение части затрат по строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.– Каков прогноз бюджета на 2023 год и последующие года? Кроме того, со следующего года Ленобласти придется замещать в бюджете региона некую сумму из-за отмены консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Есть ли понимание, о каких средствах идет речь? Учтено ли это в бюджете?- В 2023 году имеются риски в исполнении доходной части областного бюджета Ленинградской области, в том числе в части налога на прибыль организаций, в связи с тем, что при составлении прогноза доходов на 2023 год учтены положения федерального законодательства, предусматривающие отмену с 1 января 2023 года деятельности консолидированных групп налогоплательщиков, что приведет к потерям регионального бюджета в объеме около 10 миллиардов рублей. После разработки проекта областного закона об областном бюджете на 2023-2025 годы и утверждения его основных параметров, на федеральном уровне был принят механизм частичной компенсации потерь бюджетов субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль на переходный период 2023 - 2025 годов в связи с отменой деятельности консолидированных групп налогоплательщиков.В настоящее время Управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ленинградской области оцениваются возможные объемы дополнительных поступлений налога на прибыль в областной бюджет Ленинградской области в рамках действия указанного механизма компенсаций.- Ленобласть получила инвестиционные кредиты из федерального бюджета для реализации в 2023 году крупных дорожных строек. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.– Основное направление расходов дорожного фонда Ленинградской области - строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог. Запланированный объем ассигнований 2023 года по данному направлению составляет восемь миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши" на участке "КАД-Колтуши" (1, 2, 3, 4 этапы) 2,1 миллиарда рублей), строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на федеральной дороге Р-21 "Кола" (два миллиарда рублей), строительство автомобильной дороги от КАД Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" (1,9 миллиарда рублей) и строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области 611,6 миллиона рублей).Кроме того, начиная с 2023 года запланировано новое мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в размере 500 миллионов рублей с учетом субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 400 миллионов рублей (80 процентов от общего объема расходов).

https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

https://ria.ru/20221117/lenoblast-1833004466.html

https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818223479.html

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817045239.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, экономика, ленинградская область, санкт-петербург, енакиево, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), интервью