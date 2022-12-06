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Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zaes-1836581140.html
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле
Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:40
2022-12-06T11:00
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
украина
запорожская аэс
магатэ
алексей лихачев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", - сказал Ушаков на вопрос, участвует ли Кремль в ситуации с соглашением.
https://ria.ru/20221205/peredacha-1836530168.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Юрий Ушаков, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:40 06.12.2022 (обновлено: 11:00 06.12.2022)
 
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле

Помощник Путина Ушаков: всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома" Лихачев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", - сказал Ушаков на вопрос, участвует ли Кремль в ситуации с соглашением.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 21:50Специальная военная операция на Украине
О передаче ЗАЭС третьей стороне не может быть и речи, заявил МИД России
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭАлексей ЛихачевЮрий УшаковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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