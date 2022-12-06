https://ria.ru/20221206/zaes-1836581140.html

Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле

Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022

Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле

Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:40

2022-12-06T10:40

2022-12-06T11:00

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

россия

украина

запорожская аэс

магатэ

алексей лихачев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", - сказал Ушаков на вопрос, участвует ли Кремль в ситуации с соглашением.

https://ria.ru/20221205/peredacha-1836530168.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр