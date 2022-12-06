https://ria.ru/20221206/zaes-1836581140.html
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле - РИА Новости, 06.12.2022
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле
Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:40
2022-12-06T10:40
2022-12-06T11:00
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
россия
украина
запорожская аэс
магатэ
алексей лихачев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Запорожской АЭС, занимается напрямую глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Росатом" напрямую занимается. Напрямую Лихачев", - сказал Ушаков на вопрос, участвует ли Кремль в ситуации с соглашением.
https://ria.ru/20221205/peredacha-1836530168.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, алексей лихачев, юрий ушаков, ситуация в днр и лнр
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10:40 06.12.2022 (обновлено: 11:00 06.12.2022)
Всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома", заявили в Кремле
Помощник Путина Ушаков: всеми вопросами ЗАЭС занимается лично глава "Росатома" Лихачев