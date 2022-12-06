https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836618759.html

Поведение Запада будет зависеть от успехов спецоперации, заявили в Совфеде

Поведение Запада будет зависеть от успехов спецоперации, заявили в Совфеде - РИА Новости, 06.12.2022

Поведение Запада будет зависеть от успехов спецоперации, заявили в Совфеде

Линия западных стран в отношении России будет во многом зависеть от успехов спецоперации на Украине, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:30

2022-12-06T12:30

2022-12-06T12:30

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

совет федерации рф

владимир чижов

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Линия западных стран в отношении России будет во многом зависеть от успехов спецоперации на Украине, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал обсудить гарантии безопасности для Украины, уже затем – для России."Линия Запада будет зависеть во многом от нашей специальной военной операции", - сказал политик. При этом, по его словам, то, что Украина является инструментом в руках Запада, становится с каждым днем все очевиднее.Чижов также полагает, что не следует переоценивать роль Борреля в определении западной линии поведения в отношении России. Он напомнил, что есть устойчивый термин – "коллективный Запад". Он предусматривает наличие коллектива, взаимодействия в нем. "А здесь, скорее, выструганная вертикаль, уходящая своей вершиной за пределы Европы", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, совет федерации рф, владимир чижов, евросоюз, ситуация в днр и лнр