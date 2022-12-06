19:28 06.12.2022 (обновлено: 22:29 06.12.2022)
Небензя покинул зал СБ ООН, не желая выслушивать постпреда Украины
Небензя покинул зал Совета Безопасности ООН во время выступления постпреда Украины Кислицы
ООН, 6 дек — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать "желчное красноречие" главы украинской миссии Сергея Кислицы и покинул зал заседания Совета Безопасности, сообщил корреспондент РИА Новости.
"В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима", — заявил российский дипломат.
Небензя напомнил о посте Кислицы в Twitter, в котором тот заявил, что выслушивать российского представителя в ООН — "одна из самых ужасных его обязанностей". Запись украинский дипломат сопроводил фотографией, на которой он облачился в футболку с нецензурной бранью в адрес руководства России и показал неприличный жест рукой.
"Он (Кислица. — Прим. ред.) в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство "высокого" уровня украинской дипломатии", — добавил постпред.
Над манерами Кислицы тогда посмеялся первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков усомнился, можно ли считать украинского представителя дипломатом. Члены других миссий не пожелали, чтобы их цитировали, но посчитали личный выпад в исполнении дипработника неприемлемым.
Впрочем, грубость присуща не только Кислице, но и некоторым другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об убийстве русских.
За грубые выходки поплатился должностью посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
Наконец, в октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.