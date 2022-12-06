https://ria.ru/20221206/miting-1836816861.html

В Южной Корее митингуют тысячи рабочих

В Южной Корее митингуют тысячи рабочих - РИА Новости, 06.12.2022

В Южной Корее митингуют тысячи рабочих

В Южной Корее несколько тысяч участников профсоюзов вышли на протестные акции на фоне того, что власти принуждают бастующих водителей грузовиков вернуться к... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:28

2022-12-06T22:28

2022-12-06T23:30

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Южной Корее несколько тысяч участников профсоюзов вышли на протестные акции на фоне того, что власти принуждают бастующих водителей грузовиков вернуться к работе, передает агентство Ренхап.Тысячи членов профсоюзной организации "Солидарность дальнобойщиков", находящейся под крылом Корейской конфедерации профсоюзов, начали забастовку. Они требуют продления системы тарифов на грузоперевозки, гарантирующей им ожидаемую зарплату. Акция привела к серьезным перебоям поставок в сталелитейной и строительной отраслях, что по закону позволило президенту Юн Сок Елю применить указ о возвращении протестующих к работе. Позже забастовку также объявили около 13 тысяч работников сеульского метро.По данным издания, около 3,5 тысячи членов конфедерации вышли на протест в наземном контейнерном терминале в соседнем от Сеула городе Ыйван. Власти стянули туда около 1,5 тысячи сотрудников полиции. Еще тысяча человек собралась около сталелитейного завода Hyundai Steel, расположенного в городе Танджине. Кроме того, люди устраивали акции в Инчхоне, Кванджу и на острове Чеджудо.Отмечается, что забастовка уже сейчас вызвала перебои в поставках товаров общей ценностью 3,5 триллиона вон (порядка 2,7 миллиарда долларов США).В последний раз водители грузовиков в Южной Корее устраивали похожую забастовку в июне. Тогда протест продлился неделю и вызвал перебои в работе нескольких отраслей, нанеся ущерб, предположительно, в 1,6 триллиона вон (1,24 миллиарда долларов). В итоге Министерство транспорта и "Солидарность дальнобойщиков" смогли достигнуть соглашения о продлении и расширении системы предоставления субсидий на топливо, учитывая рост цен на нефть и другие виды горючего, а также "разумную" корректировку транспортных сборов.Одним из ключевых требований профсоюза с 22 тысячами членов было продление и расширение действия системы безопасных тарифов на грузоперевозки, которая гарантировала соответствующую зарплату для водителей грузовых автомобилей. Она действовала с начала 2020 года, но должна была истечь в конце этого года. Министерство транспорта заявило, что система продолжит действовать в следующем году, далее меры будут обсуждаться.

https://ria.ru/20221206/zabastovki-1836747958.html

https://ria.ru/20221124/zabastovka-1833914500.html

https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833129730.html

южная корея

сеул

инчхон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, инчхон, hyundai genesis