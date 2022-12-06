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МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве
МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве - РИА Новости, 06.12.2022
МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве
Аккаунт МИД России занял первое место в топ-10 федеральных структур с наилучшими показателями работы в информпространстве по итогам этого года, говорится в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:01
2022-12-06T11:01
2022-12-06T11:03
технологии
россия
совет федерации рф
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Аккаунт МИД России занял первое место в топ-10 федеральных структур с наилучшими показателями работы в информпространстве по итогам этого года, говорится в Telegram-канале Пул Telegram.В размещенном сообщении говорится, что МИД России занял первую строчку рейтинга, обогнав правительство РФ (второе место), Совет Федерации (третье место) и Минцифры (четвертое). В список победителей также вошли министерство обороны, Госдума, Банк России, Минфин, Роскомнадзор и ЦИК России.В сообщении указывается, что оценка "проводилась независимой командой экспертов по показателям: естественный рост аудитории и внимания к материалам на протяжении года, стабильность информирования населения, целостность, доступность восприятия и качество информации. Также учитывалось развитие присутствия на разных площадках, рост цитирования в СМИ, пабликах, среди блогеров, развитие взаимодействий пресс-служб с информационными проектами и обратная связь с населением.
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технологии, россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:01 06.12.2022 (обновлено: 11:03 06.12.2022)
МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве
МИД возглавил рейтинг лучших показателей работы в информпространстве 2022 году