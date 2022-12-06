https://ria.ru/20221206/mid-1836587237.html

МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве

МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве - РИА Новости, 06.12.2022

МИД возглавил рейтинг структур с лучшей работой в информпространстве

Аккаунт МИД России занял первое место в топ-10 федеральных структур с наилучшими показателями работы в информпространстве по итогам этого года, говорится в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:01

2022-12-06T11:01

2022-12-06T11:03

технологии

россия

совет федерации рф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Аккаунт МИД России занял первое место в топ-10 федеральных структур с наилучшими показателями работы в информпространстве по итогам этого года, говорится в Telegram-канале Пул Telegram.В размещенном сообщении говорится, что МИД России занял первую строчку рейтинга, обогнав правительство РФ (второе место), Совет Федерации (третье место) и Минцифры (четвертое). В список победителей также вошли министерство обороны, Госдума, Банк России, Минфин, Роскомнадзор и ЦИК России.В сообщении указывается, что оценка "проводилась независимой командой экспертов по показателям: естественный рост аудитории и внимания к материалам на протяжении года, стабильность информирования населения, целостность, доступность восприятия и качество информации. Также учитывалось развитие присутствия на разных площадках, рост цитирования в СМИ, пабликах, среди блогеров, развитие взаимодействий пресс-служб с информационными проектами и обратная связь с населением.

https://radiosputnik.ria.ru/20221203/shevrony-1836149358.html

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технологии, россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)