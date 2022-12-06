https://ria.ru/20221206/mgppu-1836365887.html

Ученые изучили, как театр влияет на обучение и воспитание подростков

Ученые изучили, как театр влияет на обучение и воспитание подростков - РИА Новости, 06.12.2022

Ученые изучили, как театр влияет на обучение и воспитание подростков

Ученые из МГППУ доказали, что школьный театр может быть эффективным средством обучения и воспитания, а также развития метапредметных компетенций у учащихся... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:00

2022-12-06T09:00

2022-12-06T11:03

наука

навигатор абитуриента

общество

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

россия

москва

университетская наука

театр

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые из МГППУ доказали, что школьный театр может быть эффективным средством обучения и воспитания, а также развития метапредметных компетенций у учащихся подросткового возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале "Психологическая наука и образование".По словам специалистов Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), обычно в школе театр организуется таким образом, что учитель сам выбирает произведение, пишет сценарий, и дети привлекаются только в качестве актеров. В рамках проекта “Мультимедиа-театр” была разработана уникальная технология организации школьного театра.Уникальность этого театра заключается в том, что подростки вовлекаются в разнообразные виды деятельности на всех этапах создания театральной постановки: от идеи до выхода спектакля. Школьники работают над сценарием, кастингом, созданием декораций, звуковым и световым оформлениями, спецэффектами.В рамках исследования была разработана и апробирована уникальная программа занятий театральной деятельностью (30 уроков по 45 минут). Исследование проводилось на базе МБОУ “Старогородковская школа” Московской области. В проекте приняли участие дети в возрасте 13—14 лет.По словам авторов исследования, им удалось показать, что школьный театр, который организован по принципу ролевого экспериментирования, является крайне перспективной формой образования подростков.“Мы увидели, что подростки, участвовавшие в наших проектах в разных школах, действительно менялись. У них фиксировались улучшения различных объективных показателей, связанных, в частности, с вовлеченностью в учебный процесс, с уровнем учебной мотивации”, — прокомментировала Рубцова.По ее словам, у школьников было отмечено улучшение личностных образовательных результатов, развитие метапредметных компетенций (умения применять знания и навыки в одной или в нескольких предметных областях, а также в реальных жизненных ситуациях). Были зафиксированы положительные изменения в групповой динамике — в коллективе сглаживались конфликты, преодолевался буллинг. Все эти изменения были заметны окружающим — педагогами, психологами, родителями.Практическая значимость проекта МГППУ, по словам ученых, связана с двумя аспектами. Во-первых, разработанная технология позволяет решать актуальные задачи подросткового возраста, создавать условия для различных видов экспериментирования — в первую очередь, ролевого. Во-вторых, предложенный подход — это объединение дополнительного и основного образованияПредложенный подход также позволяет преодолеть предметный характер школьного обучения. По словам ученых, вопрос перехода от изучения конкретных дисциплин к обучению в кроссдисциплинарном пространстве сейчас является очень актуальным. Театральная деятельность позволяет это успешно сделать.В российской практике на сегодняшний день опыт применения театра достаточно ограничен и понимается стереотипно, рассказали специалисты университета. По этой причине исследователи предлагают организовать театральную деятельность по типу проектной. Это позволит открыть новые возможности.Таким способом можно преподавать разные предметы, можно закладывать различное учебное содержание, решать воспитательные задачи, — и все это в привлекательной для школьников форме. Театр воспринимается подростками как ненавязчивая учебная стратегия, что очень важно для этого возраста, считают исследователи из МГППУ.

https://sn.ria.ru/20210623/mgppu-1738059577.html

https://ria.ru/20210607/mgppu-1735394370.html

https://ria.ru/20210920/mgppu-1750329064.html

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навигатор абитуриента, общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), россия, москва, университетская наука, театр, сн_образование