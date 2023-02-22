Театр: особенности вида искусства, история, основные понятия
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Театр – это многогранное понятие, но чаще всего под ним подразумеваются вид искусства и место, где это искусство полноценно раскрывается. Что такое театр, его суть, что значит для общества и кратко о существующих жанрах – в материале РИА Новости.
Театр
Театральное искусство одно из самых древнейших, но в привычном для современных людей виде оно сформировалось не так давно. Оно имеет уникальные особенности и насыщенную историю развития, благодаря чему до сих пор не устаревает и привлекает множество зрителей.
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Что это такое
Само по себе слово "театр" имеет несколько значений:
- —это зрелищный вид искусства, в основе которого лежит отражение реальной или воображаемой ситуации через живых актеров, работающих на сцене;
- —место для зрелищ. То есть это здание или место под открытым небом, которое специально строилось и оснащалось для полноценного проведения театральных постановок;
- —учреждение или предприятие, которое специализируется на показе спектаклей, а также все его сотрудники и актеры;
- —совокупность сценических и/или драматургических произведений, которые структурированы по определенному принципу. Например, японский театр, театр Чехова, театр эпохи Ренессанса и т.д.;
- —у слова "театр" также есть переносное значение – место каких-либо событий. Например, анатомический театр, театр военных действий и т.д.
Вид искусства и его суть
Театр как разновидность искусства отличается специфическими особенностями, которые позволяют его произведениям обладать уникальными качествами, которые недоступны другим видам искусства.
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Самое очевидное отличительное качество – то, из чего театр состоит. В этот вид искусства включены многие другие: литература, изобразительное искусство во всех своих проявлениях, музыка, хореография, вокал и многое другое, а также разработки различных научных областей. К примеру, в основе драматургии лежит психология, а исследования в сферах медицины, физиологии и семиотики неразрывно связаны со сценической речью и движением, исторические работы помогают создавать костюмы и декорации, а технические достижения используются в машинерии сцены (звуковые, световые и сценические эффекты). При этом театр развивается вместе с каждой своей составляющей. Поэтому новые открытия и наработки, например в науке, определенно повлекут за собой повышение уровня театральных постановок.
Второй особенностью театра можно назвать коллективность творческого процесса. При этом оно касается не только прямых участников театрального действия (актеров, режиссеров, драматургов и т.д.), но и зрителей. Именно последние являются "соавторами" любой театральной постановки. Восприятие наблюдателя способно скорректировать и трансформировать спектакль. Отсюда вытекает простое заключение – театр невозможен без зрителя.
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Из этого качества создается третье – театральное искусство сиюминутно. Постановка существует только в момент ее воспроизведения на сцене. Такое качество может прослеживаться и в других видах искусства, но с театром все немного сложнее. Например, выступление циркового эквилибриста тоже предполагает наличие зрителей, но основополагающим фактором его деятельности все-таки является техничность и "чистота" трюка, так как это напрямую связано с его безопасностью и не зависит от наличия или отсутствия зрителей в данный момент времени. Единственный цирковой артист, чья деятельность направлена непосредственно на соавторство со зрителями, – это клоун. Его работа буквально не имеет смысла при отсутствии наблюдателей, именно поэтому отдельно развивается театральная клоунада, которая базируется на общетеатральных принципах, нежели чем на цирковых.
Казалось бы, что постановку можно зафиксировать и впоследствии многократно воспроизводить с помощью аудио- и видеотехники. Но, как правило, действие на сцене не локализуется на одном участке, оно многогранно. Крупные кадры лишают возможность погрузиться в общую среду, а широкоугольный захват не позволяет почувствовать себя участником.
История возникновения
Театр Диониса в Афинах в римское время
История театрального искусства начала свое развитие еще с первобытных языческих ритуалов, а также обрядов, которые были неразрывно связаны с бытом и жизнью того времени. Ключевым их действием являлось взаимодействие с божествами посредством разыгрывания ключевых моментов. Например, некоторые обряды, связанные с успехами в земледелии, соотносились с воспроизведением людской радости в ответ на богатый урожай. И хоть в самих языческих ритуалах соблюдалось таинство и, как правило, в них не участвовали обычные люди, а только жрецы и шаманы, зритель все-таки был – само божество. Именно в то время начало складываться понимание того, что чем убедительнее и лучше будет "сыграна" роль шаманом, тем больше благосклонности получит народ от бога. Поэтому жрецы и шаманы постоянно улучшали свои навыки, ритуалы преображались и усложнялись, а театрального (по нынешним меркам) взаимодействия становилось все больше.
Впоследствии все это привело к пониманию того, что в таком действии важна общая идеология и вовлечение участников обряда (а позже – театральных зрителей), что перешло и в современный театр, который, как считалось на протяжении долгого времени, был трибуной для пропаганды политических, религиозных и других общественных взглядов.
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Колыбелью прообраза современного европейского театра считается Древняя Греция. Четыре раза в год на Дионисиях – праздниках в честь бога Диониса – люди устраивали костюмированные представления. Изначально в них участвовал только хор, уже позднее к нему присоединились актеры. А первая пьеса, поставленная в древнегреческом театре, принадлежит драматургу Феспиду. Именно это событие, произошедшее в 534 году до н.э., во многих источниках связывается с появлением нового вида искусства – театрального.
Виды театров
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Питер Пэн и Венди" в постановке режиссера Бориса Константинова в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова в Москве
Сцена из спектакля "Питер Пэн и Венди" в постановке режиссера Бориса Константинова в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова в Москве
Все театры классифицируются по жанрам, на которых они специализируются, по форме актерской игры и по культурным особенностям. Из основных видов театра можно выделить:
- —театр оперы и балета. Специализируется на оперных и балетных постановках;
- —драматический театр. Один из основных видов театров, специализирующийся на постановках по литературным произведениям – драмам или по сценариям, позволяющим импровизацию;
- —национальный театр. Такой театр присутствует только в конкретной стране и не получил широкого распространения в мире. К таким можно отнести японские театры Ноо и Кабуки, таиландский театр масок Кхон и многие другие;
- —театр кукол. В нем, вместо актеров или вместе с ними, в постановках используются куклы;
- —детский театр. Театр, в котором все роли исполняются детьми и, как правило, для детей;
- —Театр юного зрителя. Все спектакли в таком театре составляются и играются с учетом интересов и потребностей детей и подростков;
- —театр абсурда. В пьесах такого театра мир представлен лишенным логики, с нагромождением фактов и событий, где персонажи обезличены, а место события можно описать как "нигде";
- —авторский театр. Он принадлежит одному художественному руководителю, чьи взгляды и идеи транслируются зрителю через спектакли;
- —театр одного актера. В спектаклях такого театра участвует только один актер;
- —театр света. В нем все действие и взаимодействие со зрителем происходит с помощью световых эффектов;
- —театр теней. Форма визуального искусства, в которой все декорации и актеры – это тени на большом белом полотне;
- —театр сатиры. Специализируется на постановке сатирических пьес, высмеивающих личные и общественные пороки;
- —театр поэзии. Вид театра, спектакли которого не только строятся на поэтических произведениях, но и составлены по всем законам этого вида искусства;
- —эстрадный театр. В этом виде театра сочетаются самые разные жанры эстрадного, циркового, музыкального и театрального искусства;
- —театр танца. Это театр, в котором мысли и идея доносятся с помощью танца и пластики без использования слов;
- —театр пантомимы. Там проводятся постановки, где актеры пользуются только приемами пластики своего тела, не используя слова;
- —музыкальный театр. Специализируется на проведении театральных представлений, сочетающих в себе музыку, песни, танцы и актерское мастерство;
- —уличный театр. Такой театр устраивается на открытой местности – в парках, на площадях, улицах и т.д. Как правило, сцена не используется.
Театральные жанры
Жанры относятся непосредственно к самому спектаклю. Их существует большое количество, и некоторые не используются в постановках современных театров. Из самых популярных театральных жанров можно выделить следующие:
- —Драма. В основе этого жанра конфликт героев с самим собой и/или с обществом. По своему настроению драма еще не трагедия, но уже и не комедия. Спектакли этого жанра отличаются более глубоким сюжетом, характеры героев многогранны и раскрываются постепенно, а события не случаются просто так.
- —Комедия. Главная цель этого жанра – вызвать у аудитории улыбки и смех. Достигается это легкими историями с незамысловатым сюжетом, которые высмеивают пороки людей, общества или сталкивают героев в неловких ситуациях. Это легкий театральный жанр, который просто смотреть, так как не приходится глубоко анализировать персонажей.
- —Мелодрама. Этот жанр направлен на подробное раскрытие внутреннего мира главного героя или героев. Чаще всего в центре сюжета стоит внутренняя борьба добра и зла, а события могут быть непредсказуемыми.
- —Трагедия.Особенностью этого жанра является катастрофический исход сюжета. Как правило, главный герой идет против самого себя, против общества, чьи устои и нормы он пытается разрушить. На протяжении всего спектакля зритель наблюдает за его борьбой, а в конце – за его проигрышем и, нередко, смертью. Постановки в этом жанре сурово и остро отражают мир, в котором пребывает главный герой.
- —Водевиль.Легкий комедийный жанр, в основе которого беззлобная ирония над бытовыми сложностями, например, недружелюбными соседскими отношениями. Водевиль не допускает грубости, трагичности и жестокости.
- —Мюзикл. Музыкальный жанр, в основе которого песни и профессиональная хореография. Мюзикл один из самых дорогих направлений театра, так как ему необходимы богатые декорации, множество костюмов (так как помимо основных героев в постановках задействована подтанцовка) и спецэффекты.
- —Буффонада. Это комические спектакли, традиционно проводимые под открытым небом, чаще всего на площадях. Главное действующее лицо в буффонаде – Арлекино. Причем он не один, вся театральная труппа являет собой образ этого персонажа. В основе жанра – карикатура, то есть все характеры и события значительно преувеличены.
- —Пастораль. Как правило, этот жанр относится к опере и балету, а в основе сюжета раскрытие простой сельской жизни.
- —Моралите. Этот жанр был распространен в Средние века. В качестве персонажей в таких постановках выступают не люди, а некие абстрактные понятия, например судьба, порок, доброта и т.д.
- —Фарс. Комедийный жанр, который сейчас не имеет широкого распространения. Отличается незамысловатым сюжетом, где главная идея – быт простых людей со всеми его темными и неприятными сторонами.
Актеры
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАртисты балета в сцене из одноактного балета "Сияние" (балетный спектакль "Лабиринт") на сцене Государственного академического Большого театра
Артисты балета в сцене из одноактного балета "Сияние" (балетный спектакль "Лабиринт") на сцене Государственного академического Большого театра
Актерское искусство зародилось вместе с театральным. Еще во время самых первых ритуальных обрядов шаманы и жрецы "играли" определенную роль, дополняя свое поведение определенными эмоциями. Актерство, как профессия, появилось и развивалось уже в Древней Греции, где считалось очень престижным видом деятельности. В те времена это был еще и тяжелый труд, так как постановки не имели четкой продолжительности и могли длиться часами и днями, с редкими перерывами. Все это время лица актеров украшали маски трагедии и комедии, поэтому эмоции можно было передавать только голосом. Ближе к первым векам нашей эры профессия актера потеряла свою престижность. В средневековой Европе и на Руси подобные светские мероприятия считались бесовскими. Ситуация начала меняться только лишь в эпоху Ренессанса, хотя и тогда не все актеры были готовы громко заявлять о своей профессии. И только к началу XX в. сценическое мастерство вновь стало престижным.
Режиссеры
Профессия режиссера относительно молодая в театральном искусстве. В древних театрах вся иерархия строилась вокруг главного актера, который играл на сцене на протяжении всей пьесы. Все второстепенные участники подстраивались под его видение и то, как именно он "вел" постановку. Со временем пьесы усложнялись, на замену линейному повествованию пришли множественные сюжетные линии, и тогда устоявшаяся иерархия стала распадаться. Появились ансамбли и в течение всей пьесы на первый план выходил то один, то другой актер. Параллельно укреплялись роли декораторов, которые зачастую не соглашались с мнениями центральных актеров, также вмешивались авторы пьес, которые не желали видеть иного прочтения своего произведения. Именно в этот момент стало приходить осознание, что координировать все составляющие постановки должен один человек – режиссер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАртисты балета Артемий Беляков и Светлана Захарова во время выступления в проекте "Па-де-де на пальцах и для пальцев" в рамках XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре Сочи
Артисты балета Артемий Беляков и Светлана Захарова во время выступления в проекте "Па-де-де на пальцах и для пальцев" в рамках XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре Сочи
Изначально режиссеры выбирались из задействованных актеров или драматургов и только потом стали автономными фигурами. Они отвечали за дисциплину, набирали труппу, искали материалы для костюмов и декораций, следили за исполнением всех обязанностей в срок. С течением времени позиция режиссера укреплялась, и в итоге он стал центральным автором постановки, чье видение и посыл передавались зрителям. Это помогло сделать спектакли более целостными в отличие от самых ранних постановок.
Как устроен театр
Современные театральные здания сложно устроены, они имеют множество составляющих.
Сцена
Приморский театр оперы и балета во Владивостоке
Это центральное место не только самого здания театра, но и всего театрального искусства. В древнем театре сценой был плотно утрамбованный кусок земли, впоследствии стали возводить возвышающиеся деревянные конструкции. В большинстве современных театров сцена имеет вид коробки – со стороны это выглядит как изолированная с трех сторон часть зала.
Само пространство делится на авансцену, сцену и арьерсцену. По бокам располагаются проходы за кулисы, передний край обрамлен рампой – бортиком, ограждающим освещение от зрителей. Также неотъемлемыми частями сцены являются занавес, софиты, декорации и штанкеты (на которые крепятся все декорации).
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Декорации
Декоративные элементы, помогающие воплотить место действия сюжета. Их использовали с самого начала появления театра, но в древние времена они были достаточно примитивными. Декорации постоянно развиваются совместно с театральным искусством, они напрямую влияют на вовлеченность зрителя в сюжет, на его эмоции и восприятие происходящего.
Зрительный зал
Изначально привычного для современных театров зрительного зала не было, люди просто стояли в хаотичном порядке. Уже со временем, когда театральное искусство "переехало" в отдельные здания, зрительные залы начали делить на секции, часть из которых оснащалась сидячими местами. Впоследствии уже все секции стали сидячими.
Схема зала
Схема зала – это условный рисунок зрительного зала в формате "вид сверху". С помощью такой схемы можно выбрать места перед покупкой билетов, примерно увидеть, как далеко они находятся от сцены.
Места
Вместительность зрительного зала определяется количеством сидячих мест. Оно варьируется в зависимости от размеров здания и вида театра (драматический, оперы и балета, музыкальный и т.д.). Все места поделены на ряды и обозначаются цифрами (кроме литерных лож, которые обозначаются буквами).
Театральный дресс-код
Когда театры стали востребованным местом культурного досуга, к их посещению относились как к балам – это возможность показать свой наилучший вечерний наряд, поэтому на протяжении долгого времени женщины в театр надевали вечерние платья, а мужчины классические костюмы. Сейчас никаких строгих требований к одежде нет, но все-таки стоит придерживаться классического стиля и сдержанных фасонов.
Известные театры в России
Здание Большого театра
В России больше тысячи театров, как государственных, так и частных. Среди них можно выделить наиболее знаменитые и значимые:
- —Большой театр, г. Москва;
- —Малый театр, г. Москва;
- —"Ленком", г. Москва;
- —Театр оперетты, г. Москва;
- —Московский художественный театр и. А.П. Чехова;
- —Московский академический театр сатиры;
- —Московский драматический театр им. А.С. Пушкина;
- —Театр им. Евгения Вахтангова, г. Москва;
- —Театр "Современник", г. Москва;
- —Театр на Таганке, г. Москва;
- —Мариинский театр, г. Санкт-Петербург;
- —Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, г. Санкт-Петербург;
- —Михайловский театр, г. Санкт-Петербург;
- —Малый драматический театр – Театр Европы, г. Санкт–Петербург;
- —Александринский театр, г. Санкт-Петербург;
- —Новосибирский театр оперы и балета;
- —Екатеринбургский театр оперы и балета;
- —Ростовский государственный музыкальный театр;
- —Зимний театр, г. Сочи;
- —Театр им. Ф. Волкова, г. Ярославль.
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Известные театры в мире
Мировая театральная история подарила немало театров, которые знамениты и востребованы до сих пор:
- —Ла Скала. Италия, Милан;
- —Гранд-Опера. Франция, Париж;
- —Венская опера. Австрия, Вена;
- —Бургтеатр. Австрия, Вена;
- —Метрополитен-опера. США, Нью-Йорк;
- —Ковент-Гарден. Великобритания, Лондон;
- —Глобус. Великобритания, Лондон;
- —Оперный театр. Австралия, Сидней;
- —Опера Земпера. Германия, Дрезден;
- —Театр Колон. Аргентина, Буэнос-Айрес;
- —Опера. Монако, Монте-Карло.
Интересные факты
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктеры в сцене из спектакля "Грех да беда на кого не живет" по пьесе А.Н. Островского на сцене театра "Et Cetera" в Москве
Актеры в сцене из спектакля "Грех да беда на кого не живет" по пьесе А.Н. Островского на сцене театра "Et Cetera" в Москве
Театр развивался практически вместе с человечеством, в его истории множество интересных фактов. Вот некоторые из них:
- 1Самым длинным спектаклем в репертуаре российских театров считается "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда. Он длится 9 часов и имеет три антракта;
- 2Театр значительно повлиял на появление многосерийных фильмов. Еще в древние времена на Сицилии ставились постановки, чей сюжет развивался почти целый год. Зрители специально приходили по вечерам на спектакли, чтобы узнать продолжение предыдущего;
- 3Сейчас аплодисменты в качестве благодарности не кажутся чем-то удивительным. А раньше этому уделялось особенно сильное внимание. Нередко на спектаклях присутствовал человек, который "подсказывал" зрителям, когда именно нужно аплодировать, а уже позднее стали нанимать людей, которые бы хлопали в необходимые моменты;
- 4Самым старым театром Содружества наций является Тeaтр Мaнoэль (Вaлeттa), который был построен в 1731 году;
- 5В древнем театре, чтобы как-то выделить персонажа-божество среди "простых людей", актерам приходилось носить специальные сандалии на высокой подошве – контуры;
- 6Лондонский театр Barbican в июле 2011 года запустил необычный театральный перфоманс: каждый вечер проходил спектакль "Колыбельная", который был направлен на то, чтобы подготовить зрителей к хорошему сну. При этом последние сидели не в креслах, а лежали на кроватях, в стоимость также входил завтрак;
- 7Самым большим в мире театром считается "Жемчужина на воде", находящаяся в Китае. Высота театра около 50 м, ширина – 215 м, а длина – 145 м.