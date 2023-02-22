https://ria.ru/20230222/teatr-1853823927.html

Театр: особенности вида искусства, история, основные понятия

Театр: что это такое кратко, вид искусства, понятие, жанры, история

Театр: особенности вида искусства, история, основные понятия

Театр – это многогранное понятие, но чаще всего под ним подразумеваются вид искусства и место, где это искусство полноценно раскрывается. Что такое театр, его... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:40

2023-02-22T17:40

2023-02-22T17:40

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Театр – это многогранное понятие, но чаще всего под ним подразумеваются вид искусства и место, где это искусство полноценно раскрывается. Что такое театр, его суть, что значит для общества и кратко о существующих жанрах – в материале РИА Новости.ТеатрТеатральное искусство одно из самых древнейших, но в привычном для современных людей виде оно сформировалось не так давно. Оно имеет уникальные особенности и насыщенную историю развития, благодаря чему до сих пор не устаревает и привлекает множество зрителей.Что это такоеСамо по себе слово "театр" имеет несколько значений:Вид искусства и его сутьТеатр как разновидность искусства отличается специфическими особенностями, которые позволяют его произведениям обладать уникальными качествами, которые недоступны другим видам искусства.Самое очевидное отличительное качество – то, из чего театр состоит. В этот вид искусства включены многие другие: литература, изобразительное искусство во всех своих проявлениях, музыка, хореография, вокал и многое другое, а также разработки различных научных областей. К примеру, в основе драматургии лежит психология, а исследования в сферах медицины, физиологии и семиотики неразрывно связаны со сценической речью и движением, исторические работы помогают создавать костюмы и декорации, а технические достижения используются в машинерии сцены (звуковые, световые и сценические эффекты). При этом театр развивается вместе с каждой своей составляющей. Поэтому новые открытия и наработки, например в науке, определенно повлекут за собой повышение уровня театральных постановок.Второй особенностью театра можно назвать коллективность творческого процесса. При этом оно касается не только прямых участников театрального действия (актеров, режиссеров, драматургов и т.д.), но и зрителей. Именно последние являются "соавторами" любой театральной постановки. Восприятие наблюдателя способно скорректировать и трансформировать спектакль. Отсюда вытекает простое заключение – театр невозможен без зрителя.Из этого качества создается третье – театральное искусство сиюминутно. Постановка существует только в момент ее воспроизведения на сцене. Такое качество может прослеживаться и в других видах искусства, но с театром все немного сложнее. Например, выступление циркового эквилибриста тоже предполагает наличие зрителей, но основополагающим фактором его деятельности все-таки является техничность и "чистота" трюка, так как это напрямую связано с его безопасностью и не зависит от наличия или отсутствия зрителей в данный момент времени. Единственный цирковой артист, чья деятельность направлена непосредственно на соавторство со зрителями, – это клоун. Его работа буквально не имеет смысла при отсутствии наблюдателей, именно поэтому отдельно развивается театральная клоунада, которая базируется на общетеатральных принципах, нежели чем на цирковых.Казалось бы, что постановку можно зафиксировать и впоследствии многократно воспроизводить с помощью аудио- и видеотехники. Но, как правило, действие на сцене не локализуется на одном участке, оно многогранно. Крупные кадры лишают возможность погрузиться в общую среду, а широкоугольный захват не позволяет почувствовать себя участником.История возникновенияИстория театрального искусства начала свое развитие еще с первобытных языческих ритуалов, а также обрядов, которые были неразрывно связаны с бытом и жизнью того времени. Ключевым их действием являлось взаимодействие с божествами посредством разыгрывания ключевых моментов. Например, некоторые обряды, связанные с успехами в земледелии, соотносились с воспроизведением людской радости в ответ на богатый урожай. И хоть в самих языческих ритуалах соблюдалось таинство и, как правило, в них не участвовали обычные люди, а только жрецы и шаманы, зритель все-таки был – само божество. Именно в то время начало складываться понимание того, что чем убедительнее и лучше будет "сыграна" роль шаманом, тем больше благосклонности получит народ от бога. Поэтому жрецы и шаманы постоянно улучшали свои навыки, ритуалы преображались и усложнялись, а театрального (по нынешним меркам) взаимодействия становилось все больше.Впоследствии все это привело к пониманию того, что в таком действии важна общая идеология и вовлечение участников обряда (а позже – театральных зрителей), что перешло и в современный театр, который, как считалось на протяжении долгого времени, был трибуной для пропаганды политических, религиозных и других общественных взглядов.Колыбелью прообраза современного европейского театра считается Древняя Греция. Четыре раза в год на Дионисиях – праздниках в честь бога Диониса – люди устраивали костюмированные представления. Изначально в них участвовал только хор, уже позднее к нему присоединились актеры. А первая пьеса, поставленная в древнегреческом театре, принадлежит драматургу Феспиду. Именно это событие, произошедшее в 534 году до н.э., во многих источниках связывается с появлением нового вида искусства – театрального.Виды театровВсе театры классифицируются по жанрам, на которых они специализируются, по форме актерской игры и по культурным особенностям. Из основных видов театра можно выделить:Театральные жанрыЖанры относятся непосредственно к самому спектаклю. Их существует большое количество, и некоторые не используются в постановках современных театров. Из самых популярных театральных жанров можно выделить следующие:АктерыАктерское искусство зародилось вместе с театральным. Еще во время самых первых ритуальных обрядов шаманы и жрецы "играли" определенную роль, дополняя свое поведение определенными эмоциями. Актерство, как профессия, появилось и развивалось уже в Древней Греции, где считалось очень престижным видом деятельности. В те времена это был еще и тяжелый труд, так как постановки не имели четкой продолжительности и могли длиться часами и днями, с редкими перерывами. Все это время лица актеров украшали маски трагедии и комедии, поэтому эмоции можно было передавать только голосом. Ближе к первым векам нашей эры профессия актера потеряла свою престижность. В средневековой Европе и на Руси подобные светские мероприятия считались бесовскими. Ситуация начала меняться только лишь в эпоху Ренессанса, хотя и тогда не все актеры были готовы громко заявлять о своей профессии. И только к началу XX в. сценическое мастерство вновь стало престижным.РежиссерыПрофессия режиссера относительно молодая в театральном искусстве. В древних театрах вся иерархия строилась вокруг главного актера, который играл на сцене на протяжении всей пьесы. Все второстепенные участники подстраивались под его видение и то, как именно он "вел" постановку. Со временем пьесы усложнялись, на замену линейному повествованию пришли множественные сюжетные линии, и тогда устоявшаяся иерархия стала распадаться. Появились ансамбли и в течение всей пьесы на первый план выходил то один, то другой актер. Параллельно укреплялись роли декораторов, которые зачастую не соглашались с мнениями центральных актеров, также вмешивались авторы пьес, которые не желали видеть иного прочтения своего произведения. Именно в этот момент стало приходить осознание, что координировать все составляющие постановки должен один человек – режиссер.Изначально режиссеры выбирались из задействованных актеров или драматургов и только потом стали автономными фигурами. Они отвечали за дисциплину, набирали труппу, искали материалы для костюмов и декораций, следили за исполнением всех обязанностей в срок. С течением времени позиция режиссера укреплялась, и в итоге он стал центральным автором постановки, чье видение и посыл передавались зрителям. Это помогло сделать спектакли более целостными в отличие от самых ранних постановок.Как устроен театрСовременные театральные здания сложно устроены, они имеют множество составляющих.СценаЭто центральное место не только самого здания театра, но и всего театрального искусства. В древнем театре сценой был плотно утрамбованный кусок земли, впоследствии стали возводить возвышающиеся деревянные конструкции. В большинстве современных театров сцена имеет вид коробки – со стороны это выглядит как изолированная с трех сторон часть зала.Само пространство делится на авансцену, сцену и арьерсцену. По бокам располагаются проходы за кулисы, передний край обрамлен рампой – бортиком, ограждающим освещение от зрителей. Также неотъемлемыми частями сцены являются занавес, софиты, декорации и штанкеты (на которые крепятся все декорации).ДекорацииДекоративные элементы, помогающие воплотить место действия сюжета. Их использовали с самого начала появления театра, но в древние времена они были достаточно примитивными. Декорации постоянно развиваются совместно с театральным искусством, они напрямую влияют на вовлеченность зрителя в сюжет, на его эмоции и восприятие происходящего.Зрительный залИзначально привычного для современных театров зрительного зала не было, люди просто стояли в хаотичном порядке. Уже со временем, когда театральное искусство "переехало" в отдельные здания, зрительные залы начали делить на секции, часть из которых оснащалась сидячими местами. Впоследствии уже все секции стали сидячими.Схема залаСхема зала – это условный рисунок зрительного зала в формате "вид сверху". С помощью такой схемы можно выбрать места перед покупкой билетов, примерно увидеть, как далеко они находятся от сцены.МестаВместительность зрительного зала определяется количеством сидячих мест. Оно варьируется в зависимости от размеров здания и вида театра (драматический, оперы и балета, музыкальный и т.д.). Все места поделены на ряды и обозначаются цифрами (кроме литерных лож, которые обозначаются буквами).Театральный дресс-кодКогда театры стали востребованным местом культурного досуга, к их посещению относились как к балам – это возможность показать свой наилучший вечерний наряд, поэтому на протяжении долгого времени женщины в театр надевали вечерние платья, а мужчины классические костюмы. Сейчас никаких строгих требований к одежде нет, но все-таки стоит придерживаться классического стиля и сдержанных фасонов.Известные театры в РоссииВ России больше тысячи театров, как государственных, так и частных. Среди них можно выделить наиболее знаменитые и значимые:Известные театры в миреМировая театральная история подарила немало театров, которые знамениты и востребованы до сих пор:Интересные фактыТеатр развивался практически вместе с человечеством, в его истории множество интересных фактов. Вот некоторые из них:

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https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

в мире, ленком, малый театр, большой театр, евгений вахтангов, том стоппард (томаш штраусслер), россия, санкт-петербург, москва, театр, культура